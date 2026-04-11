Ženy se světelské věznice se budou školit na pracovnice v sociálních službách

Deset žen, které si odpykávají svůj trest ve věznici ve Světlé nad Sázavou, se bude školit na pracovnice v sociálních službách. Praxi budou vykonávat v Domově ve Zboží, který je určen pro lidi s mentálním postižením. Je to poprvé, kdy se vzdělávací program věznic propojil s praxí mimo věznici. Vězeňská služba o tom informovala na síti X.
Odsouzené ženy se budou pod odborným dohledem a za stálé přítomnosti dozorce zapojovat do každodenní péče o klienty domova a naučí se základům přímé obslužné péče. Budou pomáhat s hygienou, stravováním i běžnými činnostmi.
Praxe se uskuteční od 25. dubna do 28. června, každá účastnice při nich absolvuje 70 hodin zkušeností z reálného pracovního prostředí, uvedl ředitel domova Jan Tourek. Teoretickou část vzdělávání ženám zajistí obecně prospěšná společnosti Akredika.
Podle Kraje Vysočina, který je zřizovatelem Domova ve Zboží, spolupracuje světelská věznice dlouhodobě i s krajskými středními a vyššími odbornými školami na zajišťování rekvalifikací žen ve výkonu trestu. Mohou díky tomu absolvovat kadeřnické kurzy nebo zlepšit svoji kvalifikaci v gastronomii.
Věznice ve Světlé nad Sázavou funguje téměř 26 let. Trest zde vykonávají odsouzené ženy v odděleních s ostrahou s nízkým, středním i vysokým stupněm zabezpečení a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Věznice má také specializované oddělení pro výkon trestu matek nezletilých dětí i vyhrazený oddíl pro těhotné a matky s dětmi do jednoho roku.