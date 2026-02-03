„Situace na Vysočině není ideální, připadlo do deseti centimetrů sněhu. Na mnoha místech zatím neleží dostatečná sněhová pokrývka, ale místa k lyžování zájemci určitě najdou,“ popsal David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. Do ní spadá mimo jiné Žďársko, kde jsou nyní podmínky pro lyžování v kraji nejlepší.
Do Žďárských vrchů, bašty běžkařů, se o víkendu nahrnuli sportovci i rodiny s dětmi. „Museli jsme těch podmínek využít. I když občas někde vykoukne tráva nebo hlína, trasy jsou pěkné, stopy upravené. Jen těch lidí by mohlo být méně,“ podotkla v neděli rodina Špačkova z Bystřice nad Pernštejnem, kde bílá nadílka lyžování zatím nepřeje.
Na „štrúdly“ běžkařů lze narazit hlavně v nejznámějších oblastech, tedy v okolí Skleného, Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic, Rokytna či Nového Města na Moravě. Znatelně méně lidí, ale přitom kvalitní svezení, nabízí třeba trasy kolem Veselíčka, Jam, Radňovic a Slavkovic.
Na své si přijdou i příznivci běžek ze Žďáru nad Sázavou. Těm tradičně slouží skiareál u Pilské nádrže; trasa byla protažena i dál směr Polnička. Lyže se dále dají „provětrat“ v okolí rybníka Velké Dářko, u Herálce či u Svratky.
Jihlavští mohou zase zamířit do komplexu Český mlýn, kde láká upravený okruh. Sázkou na jistotu je pak novoměstská Vysočina Arena, kde ještě nedávno brázdili tratě účastníci Světového poháru v biatlonu