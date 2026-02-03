Bílé stopy ve Žďárských vrších zaplnili lyžaři, bojí se však oteplení a tání

Autor: ned
  15:52aktualizováno  15:52
Z nadcházející oblevy mají obavy lyžaři na Vysočině. Zatímco většina sjezdovek v kraji je bohatě zásobená umělým sněhem, ve volném terénu pokrývka příliš vysoká není. Do stop, které jsou teď k dispozici, proto zkraje února vyrazily davy běžkařů, aby si před oteplením stihli užít jízdu krajinou.
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného (na snímku). Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026) | foto: Petr Lemberk

Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy....
Žďárským se povedlo kromě areálu na Řádkově louce u Pilské nádrže upravit stopy...
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....
Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy....
11 fotografií

„Situace na Vysočině není ideální, připadlo do deseti centimetrů sněhu. Na mnoha místech zatím neleží dostatečná sněhová pokrývka, ale místa k lyžování zájemci určitě najdou,“ popsal David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. Do ní spadá mimo jiné Žďársko, kde jsou nyní podmínky pro lyžování v kraji nejlepší.

Do Žďárských vrchů, bašty běžkařů, se o víkendu nahrnuli sportovci i rodiny s dětmi. „Museli jsme těch podmínek využít. I když občas někde vykoukne tráva nebo hlína, trasy jsou pěkné, stopy upravené. Jen těch lidí by mohlo být méně,“ podotkla v neděli rodina Špačkova z Bystřice nad Pernštejnem, kde bílá nadílka lyžování zatím nepřeje.

Na „štrúdly“ běžkařů lze narazit hlavně v nejznámějších oblastech, tedy v okolí Skleného, Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic, Rokytna či Nového Města na Moravě. Znatelně méně lidí, ale přitom kvalitní svezení, nabízí třeba trasy kolem Veselíčka, Jam, Radňovic a Slavkovic.

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného (na snímku). Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026)
Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy. (3. února 2026)
Žďárským se povedlo kromě areálu na Řádkově louce u Pilské nádrže upravit stopy i směrem na Polničku. (3. února 2026)
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného. Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026)
11 fotografií

Na své si přijdou i příznivci běžek ze Žďáru nad Sázavou. Těm tradičně slouží skiareál u Pilské nádrže; trasa byla protažena i dál směr Polnička. Lyže se dále dají „provětrat“ v okolí rybníka Velké Dářko, u Herálce či u Svratky.

Jihlavští mohou zase zamířit do komplexu Český mlýn, kde láká upravený okruh. Sázkou na jistotu je pak novoměstská Vysočina Arena, kde ještě nedávno brázdili tratě účastníci Světového poháru v biatlonu

Sněhové zpravodajstvíZobrazit

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Milovice plánují otevřít ekonomické lyceum se zaměřením na sportovní management

ilustrační snímek

V Milovicích připravují zřízení ekonomického lycea se zaměřením na sportovní management, mělo by vzniknout při základní škole Juventa. Výuka by mohla začít ve...

3. února 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Náhrady za škody způsobené chráněnými zvířaty na Vysočině byly loni 5,1 mil.Kč

ilustrační snímek

Na Vysočině dostali vloni hospodáři za škody způsobené zvláště chráněnými zvířaty 5,1 milionu korun. V porovnání s rokem 2024 částka stoupla skoro o šest...

3. února 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Plzeňský kraj jedná se Sušicí o koupi jejího renesančního domu na náměstí

ilustrační snímek

Sušice na Klatovsku jedná s Plzeňským krajem o prodeji cenného renesančního domu zvaného Stará lékárna. Památkově chráněný objekt, který je na náměstí, město...

3. února 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

Český curling na OH 2026: Zelingrová s Chabičovským chtějí navázat na mládežnické úspěchy

Vít Chabičovský a Julie Zelingrová

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský budou prvními reprezentanty, kteří vstoupí do bojů o medaile na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Nejmladší pár kategorie...

3. února 2026  18:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Masarykova univerzita otevře 12 nových programů, zejména magisterských

ilustrační snímek

Dvanáct nových programů a několik nových specializací otevře s novým akademickým rokem Masarykova univerzita v Brně. Programy napříč fakultami se věnují...

3. února 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Mužské i ženské role románu Austenové odehraje v Liberci šest hereček

MuĹľskĂ© i ĹľenskĂ© role romĂˇnu AustenovĂ© odehraje v Liberci Ĺˇest hereÄŤek

Nezvyklou adaptaci románu Pýcha a předsudek od Jane Austenové z roku 1813 chystá divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Divadelní romantickou komedii odehraje šest...

3. února 2026  16:15,  aktualizováno  16:15

V Petřvaldu skončila modernizace Domova Březiny za 390 milionů korun

ilustrační snímek

Do Domova Březiny v Petřvaldu na Karvinsku se po rozsáhlé rekonstrukci vrátili klienti. Dva staré objekty dělníci zbourali a v areálu přibyly i nové pavilony....

3. února 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

V plzeňských lesích začala zimní údržba, lidé by neměli chodit do míst kácení

ilustrační snímek

V plzeňských městských lesích začala zimní údržba. Lesníci začali s kácením nebezpečných stromů a s probírkami porostů v rekreační oblasti Boleveckých rybníků...

3. února 2026  15:54,  aktualizováno  15:54

Bezdomovec připomínal strážce zákona, za nošení policejní bundy mu hrozí pokuta

Po Zlíně se v pondělí 2. února 2026 pohyboval bezdomovec v zimní bundě Policie...

Až 75 tisíc korun náborového příspěvku nabízí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje pro nové posily svého policejního sboru. Rozhodně ho ale nedostane muž, který se v pondělí pohyboval ve Zlíně...

3. února 2026  17:22

Další krajské nemocnice na Vysočině začaly nabízet tlumočení do znakové řeči

ilustrační snímek

Neslyšící v třebíčské nemocnici a nemocnici v Novém Městě na Moravě mají možnost využívat on-line tlumočení do znakové řeči, uvedly dnes mluvčí krajských...

3. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cítím obrovskou vděčnost. Osmnáctiletá zpěvačka Thera říká, že žije svůj sen

Thera, vlastním jménem Kristýna

Teprve osmnáctiletá česká zpěvačka Thera stojí na prahu zásadního kariérního posunu. Po úspěšné zkušenosti z evropského turné se švédskou zpěvačkou Loreen se nyní představuje po boku světové popové a...

3. února 2026  17:13

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.