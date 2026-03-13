Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Jan Salichov
  8:42aktualizováno  8:42
Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Extrémní výkyvy teplot a neustálé střídání mrazu s deštěm vyhnaly náklady na údržbu cest za období od října do konce ledna už na 202 milionů korun. Pokud bude proměnlivý březen pokračovat, konečný účet se po započtení únorových a březnových výjezdů může zastavit až na hranici 300 milionů korun.

Podle Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina patří aktuální sezona k nadprůměrně náročným. Hlavním nepřítelem silničářů letos nebyla sněhová vánice, ale neviditelná hrozba v podobě ledovky a námrazy. Ředitel krajských silničářů Radovan Necid vysvětluje, že pro zimní údržbu jsou mnohem komplikovanější situace, kdy nejprve prší a následně mrzne.

Právě tyto rychlé změny počasí řešili pracovníci v terénu letošní zimu velmi často, přičemž lokální námrazy se objevovaly nepředvídatelně a vyžadovaly okamžité zásahy techniky.

Vozy údržby najely stovky tisíc kilometrů

Statistiky z terénu potvrzují obrovské pracovní nasazení. Vozy zimní údržby najely na silnicích všech tříd od října do konce ledna přibližně 540 tisíc kilometrů, což je vzdálenost odpovídající více než třináctinásobnému obletu zeměkoule.

Během těchto výjezdů silničáři spotřebovali přes 18 tisíc tun posypové soli, šest milionů litrů solanky a více než 64 tisíc tun inertního materiálu. Nápor na sklady byl tak citelný, že správa silnic musela během ledna dokupovat další tisíce tun posypu, zejména pro nejvýše položené oblasti Žďárska.

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Drahá údržba je však pouze první částí problému, tou druhou je poškození samotného asfaltu. Neustálé střídání mrazu a oblevy funguje jako mechanické kladivo, kdy voda v trhlinách zmrzne, zvětší svůj objem a povrch silnice postupně roztrhá.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný upozorňuje, že zmíněných 202 milionů korun pokrývá pouze náklady do konce ledna a hlavní zimní měsíce únor a březen v této částce ještě nejsou zahrnuty.

Na látání děr bude potřeba víc asfaltové směsi

Pokud bude proměnlivé počasí pokračovat, mohou se letošní celkové náklady přiblížit hranici 300 milionů korun. Pro srovnání uvádí, že před pěti lety činil účet za celou zimu jen 166 milionů korun, zatímco loni to bylo 251,7 milionu.

Silničáři začali s jarními opravami výtluků už v zimě. Pomáhají jim mikrovlny

Už nyní je jasné, že jarní látání děr po zimě bude stát rekordní sumy. Silničáři sice zatím provádějí rychlé opravy pomocí studené asfaltové směsi, té ale letos spotřebovali o téměř dvacet tun více než v loňské sezoně.

Zatímco loni zaplatil kraj za vysprávky výtluků zhruba 46,5 milionu korun, po letošní zimě odhadují krajští silničáři tyto náklady v rozmezí 50 až 60 milionů korun. Plnohodnotné opravy se pak rozběhnou až s příchodem stabilních teplot během hlavní stavební sezony.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Válka v Íránu zdražuje pistácie. V Indii už cena vyskočila o 26 procent

13. března 2026  8:30

Noční požár v Hostivaři. Hořel elektroodpad a šrot, hasiči použili speciální techniku

Hasiči zasahují na místě požáru v ulici Ke Kablu (13. března 2026)

Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru kovového odpadu a elektroodpadu na pomezí Hostivaře a Dolních Měcholup. Kvůli rozsahu zásahu vyhlásili třetí stupeň poplachu, na místě pracovalo několik...

13. března 2026  8:12

Symfonická pocta Depeche Mode poprvé v Česku

13. března 2026  8:08

Laskavost jako řetězová reakce: Proč si nenechat ujít "tichou knihu" Kde jsi?

13. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novým generálním ředitelem ČPZP je Ing. David Šmehlík

13. března 2026  7:57

OBRAZEM: Pražské tramvaje 14T mládnou. Některých změn si všimnou jen fajnšmekři

Tramvaje 14T jezdí po Praze už 20 let. Dopravní podnik je postupně nechává...

Tramvaje 14T letos slaví výročí. Pražany a turisty totiž vozí po Praze už rovných 20 let. Dopravní podnik teď první skutečně moderní a nízkopodlažní tramvaje v Praze postupně inovuje. Některá...

13. března 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Sedlnické sněženky zvou na jarní výlet. Vybírat si ale můžete i z jiných víkendových tipů

Fialové jaterníky, ale třeba také bělostné sněženky (na snímku) lze nyní nalézt...

Přemýšlíte, kam se vydat o víkendu? Vyberte si z našich tipů.

13. března 2026

Med od včelaře? Kraj sužují choroby včelího plodu, nejvíce na Šumpersku

Roman Slavík předsedá chovatelům včel ve Zlínském kraji od roku 2015, snaží se...

Osladit si v zimě čaj medem od souseda, místního včelaře? Nejeden milovník sladké pochutiny se možná bude muset spokojit s produktem z obchodu. V Olomouckém kraji totiž řádí hniloba a mor včelího...

13. března 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Pořadatelé vánočních trhů v Brně se neshodnou. Politici řešení odložili až za volby

Na náměstí Svobody v Brně se slavnostně rozsvítila dvanáctimetrová jedle. (21....

Stejný start, jednotnou propagaci a společnou dramaturgii programu chce prosadit ředitelka Turistického informačního centra Brna (TIC) Jana Janulíková pro pořádání oblíbených vánočních trhů....

13. března 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

„Holubi“, ani ti dobří, se do kapes nevracejí. Mladí Češi mají o látkových kapesnících jasno

Látka, nebo celulóza? Jarní smrkací evergreen umí rozdělit společnost na dvě...

„Fuuuj! Ty používáš látkovej kapesník? A to ti mám začít říkat Pan nudlička?“ Pokud jste někdy nebyli svědkem podobné dehonestace používání klasických látkových kapesníků, nejspíš je vaše sociální...

13. března 2026

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

V Brně dnes začíná veletrh Opta, největší od covidu

ilustrační snímek

V Brně dnes začíná veletrh optiky, optometrie a oftalmologie Opta, který bude největší od doby covidové pandemie. Do neděle se na brněnském výstavišti...

13. března 2026,  aktualizováno 

Majitelé chtějí za ubytovnu na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, 30 mil.Kč

ilustrační snímek

Majitelé chtějí za ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku, kde se stal incident, po kterém zemřelo dítě, 30 milionů korun. Obec Lipno, pod kterou Drahomyšl spadá, má...

12. března 2026  22:59,  aktualizováno  22:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.