Extrémní výkyvy teplot a neustálé střídání mrazu s deštěm vyhnaly náklady na údržbu cest za období od října do konce ledna už na 202 milionů korun. Pokud bude proměnlivý březen pokračovat, konečný účet se po započtení únorových a březnových výjezdů může zastavit až na hranici 300 milionů korun.
Podle Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina patří aktuální sezona k nadprůměrně náročným. Hlavním nepřítelem silničářů letos nebyla sněhová vánice, ale neviditelná hrozba v podobě ledovky a námrazy. Ředitel krajských silničářů Radovan Necid vysvětluje, že pro zimní údržbu jsou mnohem komplikovanější situace, kdy nejprve prší a následně mrzne.
Právě tyto rychlé změny počasí řešili pracovníci v terénu letošní zimu velmi často, přičemž lokální námrazy se objevovaly nepředvídatelně a vyžadovaly okamžité zásahy techniky.
Vozy údržby najely stovky tisíc kilometrů
Statistiky z terénu potvrzují obrovské pracovní nasazení. Vozy zimní údržby najely na silnicích všech tříd od října do konce ledna přibližně 540 tisíc kilometrů, což je vzdálenost odpovídající více než třináctinásobnému obletu zeměkoule.
Během těchto výjezdů silničáři spotřebovali přes 18 tisíc tun posypové soli, šest milionů litrů solanky a více než 64 tisíc tun inertního materiálu. Nápor na sklady byl tak citelný, že správa silnic musela během ledna dokupovat další tisíce tun posypu, zejména pro nejvýše položené oblasti Žďárska.
Drahá údržba je však pouze první částí problému, tou druhou je poškození samotného asfaltu. Neustálé střídání mrazu a oblevy funguje jako mechanické kladivo, kdy voda v trhlinách zmrzne, zvětší svůj objem a povrch silnice postupně roztrhá.
Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný upozorňuje, že zmíněných 202 milionů korun pokrývá pouze náklady do konce ledna a hlavní zimní měsíce únor a březen v této částce ještě nejsou zahrnuty.
Na látání děr bude potřeba víc asfaltové směsi
Pokud bude proměnlivé počasí pokračovat, mohou se letošní celkové náklady přiblížit hranici 300 milionů korun. Pro srovnání uvádí, že před pěti lety činil účet za celou zimu jen 166 milionů korun, zatímco loni to bylo 251,7 milionu.
Už nyní je jasné, že jarní látání děr po zimě bude stát rekordní sumy. Silničáři sice zatím provádějí rychlé opravy pomocí studené asfaltové směsi, té ale letos spotřebovali o téměř dvacet tun více než v loňské sezoně.
Zatímco loni zaplatil kraj za vysprávky výtluků zhruba 46,5 milionu korun, po letošní zimě odhadují krajští silničáři tyto náklady v rozmezí 50 až 60 milionů korun. Plnohodnotné opravy se pak rozběhnou až s příchodem stabilních teplot během hlavní stavební sezony.