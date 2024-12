Plochu po bývalém zimním stadionu v Telči čeká proměna, zahájí ji kácení

10:12

Je to už pár let, kdy v Telči ukončil provoz stařičký zimní stadion. Nebyl zastřešený, bruslilo se a hokej se hrál pod širým nebem. Plocha byla srovnána a roky slouží jako odstavné parkoviště. Nyní by mohla dostat novou podobu. Město ji chce zrevitalizovat. Pracím bude předcházet pokácení asi 40 stromů.