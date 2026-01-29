Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě rekonstrukcí a úpravami ledové plochy. Další etapy za stovky milionů korun pak mají následovat.

„Budova zimního stadionu pochází ze 70. let minulého století a už před časem jsme upozorňovali na to, že nás dříve či později dožene kompletní rekonstrukce,“ sdělil ke stavbě v majetku města žďárský starosta Martin Mrkos.

Jeho slova potvrzuje i Radim Technik, ředitel příspěvkové organizace Sportis, která má objekt v Jungmannově ulici ve správě. „Ono se to možná nemusí na první pohled zdát, protože zvenku vypadá stadion ještě docela dobře, opravy už ale nutně potřebuje. Ať už se bavíme o strojovně, elektrice, odpadech, nebo o tribunách, šatnách a dalším zázemí. Je to prostě padesát let stará budova,“ konstatoval Technik.

Doplnil také, že zaměstnanci, kteří stadionem doslova žijí, průběžně dělají řadu oprav a vylepšení a dbají i na průběžnou údržbu. To už ale v tomto případě nestačí.

„Podle studie, kterou máme k dispozici, je rekonstrukce rozdělena do celkem pěti etap - v souhrnu za více než 300 milionů korun. Ledovou plochou začínáme. Její životnost je totiž zhruba patnáct až dvacet let a nyní se nacházíme právě v okamžiku, kdy je na hranici své životnosti,“ objasnil Mrkos.

Nová betonová deska, kluziště se prodlouží

Dosluhují například trubky, kterými prochází na sportoviště čpavek. „Čím dál častěji se nám teď stávalo, že jsme do ledové plochy sice pouštěli nějakou teplotu, ale neprojevilo se to tak, jak by správně mělo,“ okomentoval Vojtěch Šír, jenž má v organizaci Sportis zimní stadion na starosti.

Kompletně vybourat se podle něj bude muset i podkladová betonová deska pod ledem, na níž se v minulosti postupně nastřádala řada nesourodých vrstev. Nyní by je měl nahradit nový kvalitní podklad. Město podle starosty navíc vyšlo vstříc přání žďárských hokejistů a po renovaci bude kluziště na délku prodlouženo, a to o jeden metr.

Ledová plocha ve Žďáře dosluhuje, po příští sezoně město zahájí její obnovu

Výměna ale čeká rovněž letité mantinely či plexiskla. „Toto vybavení dnes již hlediska bezpečnosti moc neodpovídá. Mantinely se tedy budou dávat nové, modernější, které splňují aktuální normy, jsou pružnější a lépe tlumí nárazy,“ upřesnil Šír.

Rekonstrukce se bude týkat také prostorů podél hrací plochy, kde se nacházejí například střídačky. Ovšem další přilehlé, výše položené prostory, třeba tribuny, musejí počkat až do následujících etap obnovy areálu.

„Pokud bych měl mluvit za žďárské hokejisty, tak je samozřejmě potřeba udělat komplet rekonstrukci. Komfort pro diváky - tribuny a staré sedačky, tam opravdu není optimální. To samé platí i u zázemí pro sportovce. Chybí nějaká forma regenerace, kabiny jsou padesát let staré, se starými rozvody elektřiny,“ shrnul slabá místa Šír, který je i místopředsedou výboru žďárského Sportovního klubu ledního hokeje.

Postup prací bude záležet na penězích

Jak budou další fáze oprav pokračovat, záleží ale podle radnice hlavně na financích. Ve studii je revitalizace celého stadionu odhadována na zhruba 300 milionů korun. Dokument však vznikl již před dvěma lety, takže se dá podle slov Mrkose očekávat, že náklady tuto sumu nakonec přesáhnou.

Součástí kompletní obnovy sportoviště má být mimo jiné jeho zateplení, neboť energetické úniky jsou v případě této staré budovy velmi vysoké. Počítá se rovněž s instalací fotovoltaických panelů na střechu zimáku, přibude vzduchotechnika a sportovci i návštěvníci se mají dočkat právě vytoužené modernizace veškerého zázemí.

Práce začnou hned po sezoně

Město už vyhlásilo výběrové řízení na firmu, která se ujme rekonstrukce ledové plochy. Zhotovitel by se měl do díla pustit hned na konci nynější sezony, tedy zhruba ve druhé polovině letošního března. Doba stavby je stanovena nejvýše na sto padesát dní od začátku akce.

„Pochopitelně tlačíme na to, aby doba rekonstrukce byla co nejkratší - s ohledem na technologické postupy. Nechceme hokejistům ani dalším sportovcům nijak výrazně ‚ukusovat‘ ze sezony. Většinou se led dělá první týden v srpnu, takže je snahou na maximum využít dobu mezi koncem této sezony a začátkem nové,“ vysvětlil starosta.

Blížící se první fáze obnovy sportoviště by měla vyjít na přibližně 67 milionů korun, včetně daně. Deset milionů z této částky pokryje dotace z Fondu Vysočiny.

