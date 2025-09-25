Hygienici na Vysočině radí, jak na žloutenku. Ve školách se má víc uklízet

Případů virové hepatitidy A neboli žloutenky v Česku přibývá. Výjimkou není ani Vysočina. Zatímco ještě v květnu tohoto roku krajští hygienici evidovali „jen“ čtyři případy, po prázdninách je to několikanásobně vyšší číslo. Od ledna do srpna zaznamenali již 22 případů. To je sedmkrát více než za celý loňský rok.
„Děti se vrací do škol a kolektivů po prázdninách, které trávily na táborech, v různých místech republiky i v zahraničí. Zde se s infekcí mohly setkat. Jde o nemoc velmi nakažlivou. Ačkoliv není situace v Kraji Vysočina nijak dramatická, přesto je třeba myslet na opatření, aby se u nás žloutenka dále nešířila,“ vysvětlila Jana Böhmová, mluvčí krajských hygieniků.

Žloutence typu A se také říká nemoc špinavých rukou. Jedná se o značně infekční onemocnění. Nejčastěji se žloutenka objevuje v dětských kolektivech, v populaci dospívajících, dále u lidí bez domova a u drogově závislých.

Šíří se takzvanou fekálně-orální cestou, znečištěnýma rukama, kontaminovanou vodou, potravinami a předměty. Virus ulpívá dlouhou dobu na površích, kterých se dotýká velké množství lidí, jako jsou kliky, madla či zábradlí. Virus se může přenášet i sdílením cigarety nebo náustku vodní dýmky.

Krajská hygienická stanice s příchodem nového školního roku doporučila všem školským i volnočasovým zařízením provádět edukaci dětí i žáků o způsobu přenosu, příznacích onemocnění a nutnosti častého a důkladného mytí rukou. Zároveň upozornila na potřebu zvýšeného preventivního úklidu prostor škol a školských zařízení.

„Jedná se o úklid namokro, dezinfekce prostor a ploch i kontaktních míst, kterých se dotýká velké množství lidí. Nejčastěji kliky, vypínače, madla, zábradlí či splachovadla,“ popsala mluvčí.

Těžký průběh má 10 procent pacientů

Inkubační doba virové hepatitidy A je až 50 dní od nákazy. Infikovaný člověk může žloutenku šířit, i když se u něj příznaky dosud neprojevily. U dětí často probíhá nemoc lehkou formou nebo zcela bezpříznakově, přesto však jsou infekční.

Žloutenka bohužel mívá až u deseti procent nemocných těžký průběh. Riziková je převážně pro pacienty s oslabenou imunitou nebo s poškozenými játry.

Hana Pavlasová, ředitelka protiepidemického odboru, poradila, jak se před nemocí chránit. „Patří sem důkladné mytí rukou mýdlem a pitnou vodou. A to vždy po použití toalety, po příchodu z veřejných míst, po návratu z nákupu nebo po jízdě hromadnou dopravou. Když nemám k dispozici vodu, použiji na ruce dezinfekci,“ radí krajská epidemioložka.

Důležité je také omýt ovoce a zeleninu pitnou vodou před konzumací. „Pokud cestuji do zahraničí, piji vodu jen balenou, vyhýbám se nápojům s ledem, který nemusí být vyrobený z pitné vody. V exotických zemích pamatuji na pravidlo nejíst nic, co nejde převařit, upéct nebo oloupat,“ dodala s tím, že nejúčinnější prevencí je očkování.

