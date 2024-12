Sanitář změnil výpověď, i tak dostal za prst ve vagině omámené pacientky šest let

Sanitář František Š., který čelí obžalobě, že v třebíčské nemocnici před dvěma lety znásilnil pacientku po narkóze, dostal u Krajského soudu v Brně šest let vězení. Trest za to, že ženě dvakrát vsunul prst do vaginy, si má odsedět ve věznici s ostrahou. Hrozilo mu pět až 12 let. Obhájkyně se na místě odvolala k Vrchnímu soudu v Olomouci, v závěrečné řeči zpochybnila, že se skutek vůbec stal.