Řeku Doubravu pokryla pěna, našly se mrtvé ryby. Znečištění prověřuje laboratoř

Na výskyt velkého množství pěny v peřejích přírodní rezervace upozornil ochránce přírody muž, který v úterý ráno lokalitou procházel. „Přivolali jsme na místo hasiče s nornou stěnou i inspektory životního prostředí a zástupce vodoprávního úřadu,“ informoval biolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Zdeněk Mencl.
Hasiči a další příslušné orgány jsou na místě po celý den. „Přijeli i hasičští specialisté z Tišnova s mobilní laboratoří,“ podotkl vedoucí oddělení životního prostředí v Chotěboři Jiří Tecl.
Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na místě objevili několik uhynulých ryb. „Zatím jich není nijak velké množství, pouze v řádu jednotek kusů,“ konstatoval ředitel pracoviště ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský. Nevyloučil ale, že se najdou další.
Jaká látka se do vody dostala, se dosud přesně zjistit nepodařilo. Podle členů jednotlivých terénních týmů to určí až důkladný laboratorní rozbor. „Zatím víme jen to, že se nejedná o žádnou ropnou látku,“ podotkl Panský.
Není to ojedinělé, shoduje se město s ochránci
Řeka Doubrava pramení na okraji Žďárských vrchů, nedaleko Velkého Dářka. Záhy protéká kolem Ždírce nad Doubravou, kde je několik průmyslových provozů včetně například slévárny. Na horním toku jsou i čistírny odpadních vod. Před Chotěboří vtéká řeka do přírodní rezervace Údolí Doubravy, hlubokého údolí mezi skalami, kde říčka tvoří peřeje.
„Náš tým nyní horní tok řeky prochází a hledá možný zdroj znečištění,“ řekl Jan Panský.
Případem se zabývá i policie. Příslušníci obvodního oddělení v Chotěboři se na místo dostavili a zdokumentovali ho. „Další postup se bude odvíjet od laboratorních zjištění, o jakou látku se jedná,“ pravila policejní mluvčí Dana Čírtková.
Podle vedení města i ochránců přírody znečištění Doubravy není v těchto místech úplně ojedinělé. „Řešíme to tu poměrně často, řekl bych že snad měsíc co měsíc,“ podotkl chotěbořský starosta Ondřej Kozub. Že už se vodoprávní úřad znečištěním Doubravy zabýval, potvrdil i Jiří Tecl.
Podle Panského k jednomu většímu úniku nebezpečných látek do Doubravy letos už došlo. Případ inspektoři stále prošetřují. „Je to živý případ, jehož vyšetřování ještě nebylo uzavřeno. Proto žádné další okolnosti sdělovat nebudu,“ sdělil ředitel pracoviště ČIŽP v Havlíčkově Brodě.