V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Autor: evs
  8:52
Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život se vrátil i do průchozí voliéry, která simuluje prostředí jihoamerických pralesů.

„Samice alpak rodí zpravidla jedno mládě po březosti trvající přibližně 275 až 315 dní. V lidské péči se mohou dožívat až 28 let. Alpaka je jednou ze dvou domestikovaných forem divokých lam, v Jižní Americe je tradičně chována především pro kvalitní vlnu,“ říká mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková.

Typickým znakem alpak je nejen jejich hustá a jemná srst v široké škále barev, ale také klidná a mírná povaha. Právě díky těmto vlastnostem patří mezi oblíbené druhy chované v zoologických zahradách po celém světě.

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Narození mláděte alpaky ale není jedinou dobrou zprávou, kterou jihlavská zoo oznámila. V minulém týdnu znovu ožila expozice Delta Paraná, což je průchozí voliéra, kde žijí ibisové a několik druhů kachen. Návštěvníci tak mohou exotické ptactvo pozorovat z bezprostřední blízkosti.

„Delta Paraná navozuje pocit volného pohybu po lávkách spojujících jednotlivé ostrůvky delty stejnojmenné řeky. Do voliéry se u nás po zimě vrátili husičky vdovky a ibisi rudí,“ hlásí Kubičková.

Řeka Paraná je po Amazonce druhou největší řekou Jižní Ameriky. Sbírá vody z její střední oblasti. Do rozlohy povodí Paraná by se Česká republika vešla více než třicetkrát.

