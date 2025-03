Jihlavská zoo přijde i o Paula. Nahradí ho tři jiní žirafí samci

10:12 , aktualizováno 10:12

Dobrá zpráva: chov žiraf v jihlavské zoo bude pokračovat. Ovšem už bez Paula, posledního žirafího samce, který v Jihlavě zbyl... „Ten by se měl stěhovat do Dvora Králové, kde se zapojí do chovné skupiny a pomůže s rozmnožováním tohoto ikonického druhu,“ vysvětlil ředitel zahrady Jan Vašák.