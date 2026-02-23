Dvoupodlažní parkovací dům u zoo chce město ukrýt pod zem, plán rozdělil opozici

Jan Salichov
  12:02aktualizováno  12:02
Vyřešit chronický nedostatek míst pro auta a zároveň otevřít prostor pro nová zvířata i moderní zázemí. Takový je cíl ambiciózního projektu, který v údolí u Brněnské ulice chystá město Jihlava společně s Krajem Vysočina. Klíčem k proměně je zahloubený parkovací dům a revitalizace areálu bývalé Modety. Na projekt, který by mohl zoologickou zahradu rozšířit, ovšem nepanují jednotné názory.
Takto by mohl ve finále vypadat kompletní parkovací dům u zoologické zahrady....

Takto by mohl ve finále vypadat kompletní parkovací dům u zoologické zahrady. Propojil by areál zoo s někdejší Modetou, uvolnil současné parkoviště (červená plocha) a nabídl pohodlné stání pro čtyři stovky aut. | foto: Magistrát města Jihlavy

Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím...
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou...
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou...
Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím...
15 fotografií

Zatímco zoo plán vítá, opozice je v pohledu na věc rozdělena. Piráti varují před neefektivitou, kdežto SPD projekt podporuje jako nutnost pro „rodinné stříbro“ města.

„Mudrovali jsme nad tím několik týdnů. Chtěli jsme přijít s řešením, které nebude svazující pro budoucí rozvoj zoo, ale zároveň bude už dostatečně koncepční, aby se na něm dalo stavět,“ popisuje zrod vize jihlavský radní David Beke (ODS).

Na přípravě spolupracoval s architekty i odborem strategií a architektury (OSA). Projektanti si hned na začátku stanovili jasný limit. Maximální kapacita celé lokality, obsluhované vjezdem z Brněnské ulice, by neměla překročit 400 aut. „To považujeme za limit, kdy je křižovatka schopna dobře fungovat,“ vysvětluje Beke.

V první etapě vznikne sto míst v objektu, který radní pracovně nazývá „hrází“. První etapa je navržena tak, aby na ni v budoucnu mohli následovníci plynule navázat dalším pokračováním směrem ke stávajícím garážím. „Tím, že auta dostaneme nad sebe, maximalizujeme využití území,“ podotýká radní.

Jeden z aspektů soběstačnosti

Podle ředitele Zoo Jihlava Jana Vašáka je podpora parkování pro zahradu zásadní. „Kapacita parkování je vedle spádovosti a celoroční nabídky jedním ze tří klíčových aspektů naší soběstačnosti. Současných 220 míst se v sezoně ukazuje jako nedostatečných,“ potvrzuje Vašák.

Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím jeho zelené střechy pro potřeby zoo. Areál bývalé Modety (vlevo) se má proměnit v moderní vstupní bránu s pokladnami, gastroprovozem a krytými expozicemi.
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou stranu Modety a enviromentální centrum PodpoVRCH jihlavské zoologické zahrady.
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou stranu Modety a enviromentální centrum PodpoVRCH jihlavské zoologické zahrady.
Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím jeho zelené střechy pro potřeby zoo. Areál bývalé Modety (vlevo dole) se má proměnit v moderní vstupní bránu s pokladnami, gastroprovozem a krytými expozicemi.
15 fotografií

Právě na komfort návštěvníků sází i opoziční zastupitel Petr Paul (SPD). „Vnímám to určitě kladně, zlepší to komfort pro návštěvníky. Zoo je naše rodinné stříbro, má skvělé jméno v republice a spokojenost lidí je důležitá,“ říká Paul. Podle něj město není nafukovací a aut přibývá. „Kde tedy parkovat? Buď s auty do podzemí, nebo do patrových stání,“ dodává.

Jihlava chce v příštím roce začít stavět parkovací dům u zoo. Zatím pro 110 aut

Naopak opoziční zastupitel Daniel Škarka (Piráti a Fórum Jihlava) je k efektivitě investice skeptický. „Stávající parkoviště kapacitně nestačí jen zhruba 30 až 40 dní v roce,“ upozorňuje Škarka s tím, že první etapa situaci nevyřeší a ta finální by lokalitu dopravně přetížila.

Dům, který nebude vidět

Největší architektonickou zajímavostí je fakt, že dvoupodlažní parkovací dům prakticky zmizí z očí. Bude zahlouben do terénu mezi Modetou a svahem. „Chceme ho utopit pod zem a udělat mu zelenou střechu. I z pohledu ze zoo tak nebude skoro vůbec vidět,“ říká Beke.

Zelená plocha nad parkovištěm může sloužit jako další výběh pro zvířata nebo jako venkovní terasa. Právě to souvisí s budoucí rolí sousedního objektu bývalé Modety. Areál Modety se má stát novou „vstupní branou“ se servisem, gastroprovozy, vzdělávacím centrem i místem pro kryté expozice.

„Má soustředit také veškerý servis, který dnes v údolí chybí - od pokladen, přes kapacitní gastroprovozy až třeba po konferenčně vzdělávací centrum,“ nastiňuje Beke. „Je to pro nás poslední rozvojové místo, které splňuje potřebu nabídnout lidem čas v teple, když je venku nevlídno,“ vysvětluje ředitel Vašák.

Spor o uvolnění stávající plochy

Velkým tématem je budoucnost současného povrchového parkoviště. Radní Beke doufá, že se po dokončení parkovacího domu uvolní dalších 5,5 tisíce metrů čtverečních pro nové expozice.

Tento záměr má podporu i u SPD. „Plocha se jeví jako důležitá pro budoucí rozvoj. Pokud bude rozvoj, návštěvníci se budou rádi vracet a hledat novinky. Za SPD má vedení zoo naši podporu, výsledky návštěvnosti hovoří samy za sebe,“ míní Petr Paul.

Jihlavská zoo počítá další úspěchy, areál Modety ale zabírá jen pozvolna

Opozice z řad Pirátů však vyžaduje tvrdé záruky. „Investice 50 milionů by mohla mít vyšší přínos jinde. Podporujeme rozvoj zoo, ale jen pokud bude jasně garantováno, že stávající plocha bude skutečně uvolněna pro expozice,“ říká Škarka, jenž by raději viděl zavedení kyvadlové dopravy ze záchytných parkovišť.

Ředitel Vašák je však v otázce rušení starých míst opatrnější a mluví o „hudbě daleké budoucnosti“. „Nebylo by šťastným řešením na jedné straně kapacitu navyšovat a na druhé ji hned snižovat,“ upozorňuje.

A co turistické autobusy?

Návrh myslí i na turistické autobusy. V centrální ose u vstupu vznikne nová otočka pro pět vozů. Celý prostor má protnout nová pěší osa vedoucí až k rybníkům v dolní části areálu, kolem níž by mohlo vzniknout několik dalších objektů, například s ubytováním nebo komerčním využitím.

Škarka by však místo betonování nových ploch ve špičkách preferoval jiné řešení: „Považujeme za smysluplnější zavedení kyvadlové dopravy ze záchytných parkovišť mimo centrum,“ navrhuje opoziční zastupitel.

Zoologická zahrada je sice v majetku města, jde však o nejnavštěvovanější krajský turistický cíl, proto se obě samosprávy dohodly na rozdělení úkolů.

Kraj Vysočina do projektu vloží padesát procent investice na první etapu parkování. Město Jihlava poskytne druhou polovinu částky, pozemky a zajišťuje celou projekční přípravu.

Aktuálně se dokončuje studie. „Když to půjde dobře, příští rok bychom mohli mít povolení. Vůle je na obou stranách,“ uzavírá Beke.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Ústecká univerzita bude připravovat odborníky na energetickou proměnu průmyslu

ilustrační snímek

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem otvírá bakalářský obor, který má připravit odborníky na energetickou proměnu průmyslu. Do vzdělávání se zapojí...

23. února 2026  12:09,  aktualizováno  12:09

Provoz na trati v Libici n. Cidlinou je zastavený kvůli poruše trakčního vedení

ilustrační snímek

Provoz na trati v Libici nad Cidlinou na Nymbursku je zastavený kvůli poruše trakčního vedení. Některé rychlíky jezdí odklonem. Vlaky nejezdí mezi Velkým...

23. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Na Broumovsku žije rekordních až 27 vlků, potvrdilo letošní sčítání ochranářů

ilustrační snímek

Na Broumovské vrchovině a okolí mimo Rýchor žije ve třech přeshraničních smečkách 20 až 27 vlků. Jedná se o nejvyšší zjištěný počet vlků v oblasti od zahájení...

23. února 2026,  aktualizováno 

Praha koupí nedokončený most v Komořanech, potřebuje ho kvůli napojení na okruh

Nedokončený most v Komořanech, kterým se má Praha 12 napojit přes dva kilometry...

Hlavní město koupí od společnosti Skanska za zhruba 93 milionů korun bez DPH nevyužívaný most v Komořanech v Praze 12, který je nutný pro plánované napojení Komořanské ulice na Pražský okruh. V...

23. února 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začala likvidace 236 tisíc nosnic, ptačí chřipka chov zasáhla podruhé za pět let

Kvůli ptačí chřipce hasiči likvidovali 6800 kachen v chovu v obci Kosičky –...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu slepic, který zasáhla nákaza ptačí chřipky. V kafilériích skončí téměř 236 tisíc nosnic. Práce potrvají pět až sedm...

23. února 2026  10:12,  aktualizováno  13:42

Letňanské předjaří. I když je ještě měsíc únor, na paloučku v Křivoklátské ulici vyrašily první poslové jara – bledule.

vydáno 23. února 2026  13:28

Dnes přechází přes Prahu studená fronta a na obloze se to projevilo jednak sluncem ale posléze putujícími mraky, které ho zastínily.

vydáno 23. února 2026  13:27

Lidé jsou kácením šedesátiletých solitérní pajasanů zděšeni. „Pražský magistrát pajasany označil za zavlečené druhy, místo nich bude vysazovat další zavlečené druhy především z Asie,“ píše nám čtenář...

vydáno 23. února 2026  13:24

Na lince číslo 12 z Lehovce na Sídliště Barrandov nyní se lze dopravit v rámci MHD nejnovější tramvají.

vydáno 23. února 2026  13:19

Bohumín dotacemi podpoří výměnu plynových kotlů i čistírny odpadních vod

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku letos majitelům nemovitostí znovu přispěje na výměnu starého plynového kotle. Peníze mohou lidé od města získat i na stavbu čistírny...

23. února 2026  11:43,  aktualizováno  11:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Centrum v Pardubicích pomůže lidem pečujícím o seniory a nemocné

Centrum v PardubicĂ­ch pomĹŻĹľe lidem peÄŤujĂ­cĂ­m o seniory a nemocnĂ©

V Pardubicích vzniklo Centrum pro pečující, které bude pomáhat lidem starajícím se o své blízké, o seniory, lidi se zdravotním postižením nebo s duševním...

23. února 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026: Jílek je kometou her, Sáblíková se loučila s kariérou

Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině jsou u konce. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu bylo rychlobruslení. Martina Sáblíková se rozloučila s kariérou. Metoděj Jílek získal...

23. února 2026  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.