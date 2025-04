Jihlava chce v příštím roce začít stavět parkovací dům u zoo. Zatím pro 110 aut

„Úvaha kraje souvisí s tím, že je rozumné nějakým způsobem pomoct obcím při odlehčování center měst. A jedna z možných variant je řešení parkovacích kapacit,“ řekl Jiří Pokorný z ANO, náměstek hejtmana a zároveň náměstek primátora.

Kraj by se na výstavbě parkoviště měl podílet padesáti procenty z celkové investice, která se odhaduje na 80 až 100 milionů korun. „Není podepsáno žádné memorandum. Ale je zde příslib pana hejtmana na straně jedné a pana primátora na straně druhé,“ zmínil Pokorný hejtmana Martina Kuklu (ANO) a primátora Petra Ryšku (ODS).

Podle radního za ODS Davida Bekeho by se mělo jednat o neinvazivní objekt. „Měl by být překrytý zeminou a schovaný, téměř neviditelný,“ uvedl Beke. „Chtěli jsme, aby to, co se postaví, dávalo našim následovníkům více variant rozvoje. Ať už ohledně parkování, nebo zoo samotné,“ uvedl Beke.

Proto je podle něj stávající parkoviště bráno jako 5200 metrů čtverečních rozvojové plochy zoo. „A pokud se naši následovníci rozhodnou, že chtějí postavit dalších 250 parkovacích míst v pokračování parkovacího domu, tak uvolní stávající parkoviště pro finální rozvoj zoo. Protože jinak je už zoo zavřená v údolí,“ doplnil Beke.

Vytížení o letních prázdninách

Parkovací dům by však rozhodně neměl sloužit pouze pro jihlavskou zoologickou zahradu. „V období, kdy je zoo nejvíce vytížená, je tam nedostatek parkovacích míst, by bylo určeno pro zoo,“ zmínil primátor Ryška období prázdninových měsíců července a srpna a víkendy od května do září. „Ale po většinu roku by se to rozdělilo. Část parkoviště by byla pro zoo, část by sloužila pro veřejnost jako P+R parkoviště. Tak je vnímána také zmiňovaná podpora kraje. Že to bude sloužit širší zájmové skupině než pouze návštěvníkům zoo. Tak je s tím počítáno,“ pověděl Ryška.

Opozice však není se záměrem radních zcela ztotožněna. „Umístění mezi Modetu a současný vstup do zoo, myslím, dává smysl. Pokud bychom v té lokalitě měli umisťovat parkovací dům, tak je to možné. Ale to, co mi úplně nehraje, je 80milionová investice, byť je tam padesátiprocentní dotace,“ podivuje se Tereza Kafková z PiFo (Piráti a Fórum Jihlava). „Vážím si podpory kraje, nebo jednání o ní. Ale přišlo by mi dobré, před tím, než se pro realizaci rozhodneme, část současného parkoviště v nešpičkové dny vyhradit pro P+R parkoviště už nyní. Volných parkovacích míst ve všední dny máme spoustu, tak by stálo za to vyzkoušet, jestli to opravdu udělá to, co čekáme, že to bude dělat,“ dumá Kafková.

Primátor však podobné úvahy nepřipouští. „Situace ohledně parkování v Jihlavě se mění každým rokem. Co je letos, nebude za dva roky. My máme takovou predikci, že o to bude veliký zájem,“ tvrdí Ryška.

K primátorovi se přidává i Pokorný. „Vidím v tom rozpor. Máme tu nekonečnou debatu o tom, že není kde zaparkovat. A v okamžiku, kdy diskutujeme o tom, že je rozumné toto řešit, tak se to zase otáčí,“ podivil se Ryškův náměstek.

Podle primátora by k realizaci stavby mohlo dojít už v příštím roce. „Pokud nám kraj schválí naši žádost, začneme hned projektovat. Schválili jsme si tři miliony na projektovou dokumentaci na letošní rok,“ podotkl Ryška. „Během tohoto roku by se vše mělo vyprojektovat, a v průběhu příštího roku by se mělo začít stavět,“ dodal.