Nové venkovní expozice budou mít k dispozici kočky pouštní a karakalové, které chová jihlavská zoologická zahrada. Zoo plánuje pro tyto menší a středně velké kočkovité šelmy vybudovat dva zbrusu nové výběhy za 9,3 milionu korun. Jihlavští zastupitelé schválili na svém posledním zasedání návrh na přijetí závazku k zajištění financování.

Pro jihlavskou zoo by to měla být největší investiční akce tohoto roku. K dispozici už je projektová dokumentace, stavební povolení a v průběhu léta by mělo být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Nové výběhy budou umístěné v prostoru mezi pavilonem žiraf a výběhem afrických primátů. Výběh bude mít mnohoúhelníkový půdorys, rozdělen má být na dvě samostatné části kamennou zdí. Část pro pouštní kočky bude umístěna v návaznosti na jejich ubikaci v pavilonu žiraf. Část pro karakaly bude přiléhat z jihu.

„Pro tyto dva druhy se místo jasně nabízí. Je to výslunná horká plocha, která by těmto zvířatům měla maximálně vyhovovat. Jsou to zvířata stepi, poušti, a takové horké prostředí uvítají. Tohle místo jim bude určitě svědčit,“ pochvaluje si výběr místa ředitel zoo Jan Vašák.

Pro kočky pouštní bude mít venkovní výběh další velký bonus. „Ve stávající expozici v pavilonu žiraf totiž pro kočky pouštní není k dispozici venkovní výběh,“ dodává ředitel zahrady.

Karakalové se do nového budou stěhovat ze spodní části zoo. Jejich expozice se nyní nachází v sousedství výběhu medvědů malajských. Původní výběh pro karakaly nebude po přestěhování dlouho prázdný. Obydlet by jej měla některá z dalších „menších“ koček.

Karakaly, elegantní africké kočkovité šelmy, jihlavská zoo úspěšně chová už dlouhé roky a pravidelně odchovává mláďata.

Kraj dá čtyři miliony

Podle odhadů by projekt měl stát 9,3 milionu korun. Finančně se bude na realizaci projektu podílet také Kraj Vysočina. Již v loňském roce se hejtmanství rozhodlo, že projekt nových expozic podpoří částkou 4 miliony korun. Tehdejší vedení Kraje Vysočina v souvislosti s touto finanční podporou uvedlo, že rozšíření expozice by mělo přispět k dalšímu zviditelnění zoo, města i celého regionu.

Zbývající částku pokryje investiční fond Zoo Jihlava. Zastupitelé koncem června schválili návrh na přijetí závazku k zajištění financování.

Zastupitelka Tereza Kafková (Pi-Fo) v debatě vzpomněla, že by zamýšlené expozice měly částečně zasahovat do míst, které mají podle dlouhodobé strategie zoo sloužit k bezbariérovému průchodu zahradou pro vozíčkáře a rodiny s kočárky. Za zachování prostupnosti území a bezbariérovost se přimlouval rovněž radní David Beke: „Zoo je pro rodiny s dětmi. Plynulý pohyb kočárků po zoo je strašně důležitý.“

A co zoo chystá ještě letos v rámci chovu zvířat?

Plánuje se například přesun posledního žirafího samce Paula do Dvora Králové, kde se zapojí do chovné skupiny a dostane příležitost rozšířit svůj genetický materiál. Místo něj přijdou do jihlavské zoo tři noví žirafí chlapci a vytvoří novou mládeneckou skupinu.

Dravé ptáky nahradí divoké kozy

Vedení zoo také přemýšlí nad tím, jak využije aktuálně prázdnou velkou voliéru se skalní stěnou, která v minulosti sloužila k chovu dravých ptáků a patří k jedné z nejstarších staveb v zoo.

„Chov orlů nebyl příliš úspěšný. Do budoucna bychom zde chtěli chovat nahury modré. K tomu, aby to tady zabydleli, bude třeba učinit ještě několik kroků, které budeme ladit ve spolupráci se statikem,“ připomíná Vašák.

Nahur modrý je druh divoké kozy, která se pohybuje na strmých skalních útesech.