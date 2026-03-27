Zřejmě poškození trakčního vedení dnes zastavilo provoz vlaků v Havlíčkově Brodě

České dráhy přerušily provoz na železnici mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Pohled. Důvodem je uváznutí nákladního vlaku na trati. Očekávají, že provoz obnoví ve 14:00. Podle mluvčího Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martina Kavky může být poškozené trakční vedení.
Provoz byl zastavený ve 12:00. Podle Kavky jsou na místě pracovníci SŽ. České dráhy stahují vlaky zpět do stanice.
Trať 250, kde se mimořádná událost stala, je součástí elektrizované dvoukolejné trati propojující Brno s Havlíčkovým Brodem a dále Prahou.