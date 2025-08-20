„Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu,“ řekl Aujezdský.
Do záchranných stanic město ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí odvezlo z chovu především drobná zvířata. Do náhradní péče umístilo celkem 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.
|
V Kletečné žijí se lvy za zády a bojí se. Úřady to zřejmě povolily
„V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ dodal Aujezdský.
Na nevyhovující podmínky chovu v Kletečné, který provozuje už mnoho let jako zookoutek Ladislav Váňa s partnerkou, opakovaně upozorňovala Krajská veterinární správa, chovatel dostal několik pokut od humpoleckého odboru životního prostředí.
„Zpráva veterinářů z července byla poslední kapkou před rozhodnutím o odebrání zvířat,“ podotkl pro iDNES.cz Aujezdský.
„Podmínky k chovu zvířat v Kletečné se neustále zhoršují. Inspektoři nyní naznali, že je situace již dále neudržitelná,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz zastupující mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.
Jak dodal, zvířata byla „držena v nevhodných podmínkách“. Blíže to však neupřesnil. Obecně se tímto pojmem obvykle označují příliš malé výběhy, jejich nedostatečné vybavení, nedostatečná výživa zvířat či neléčené choroby.
Podle Miriam Loužecké, mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jež se situací v Kletečné rovněž zabývá, je problematický hlavně chov šelem. Konkrétně pak šestnáct tygrů ussurijských, dvou lvů perských a dvou pum.
„Populace tygrů v tomto chovu se během posledního roku zdvojnásobila. Čtrnáct z přítomných šestnácti tygrů lze označit za vlastní odchovy majitelů vzešlé z jednoho sourozeneckého páru tygrů v jejich držení,“ popsala Loužecká s tím, že množení těchto druhů šelem mimo prostředí licencovaných zoologických zahrad je od roku 2022 zakázáno zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
„Rozmnožování šelem v daném zařízení je tak porušením zákona,“ zdůraznila.
|
Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká
Jak ale upozornila, chov je z pohledu ČIŽP legální. „V současné době není v případě držených tygrů v tomto zařízení porušován zákon o obchodování s ohroženými druhy, neboť u těchto zvířat byl prokázán legální původ. Legálně držena jsou z hlediska tohoto zákona i veškerá nahlášená mláďata, jakkoliv lze výše uvedené chovatelské postupy označit za krajně neetické a nežádoucí,“ dodala Loužecká.
Zatím není jisté, kde šelmy z Kletečné skončí. Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku.
Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.