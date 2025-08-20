Humpolec zabavil zvířata v soukromém zookoutku, tygři se nekontrolovaně množili

Martin Vokáč
  10:42aktualizováno  11:41
Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města Jiřího Aujezdského byl chov problematický delší dobu. Radnice kvůli možnému týrání zvířat podala v lednu trestní oznámení.
Chovatel Ladislav Váňa se v hodně spartánských podmínkách v Kletečné u Humpolce staral o stovky zvířat, včetně šelem. Ta však dle zjištění veterinářů žila v nevyhovujících podmínkách. Fotografie je z června roku 2014.

Chovatel Ladislav Váňa se v hodně spartánských podmínkách v Kletečné u Humpolce staral o stovky zvířat, včetně šelem. Ta však dle zjištění veterinářů žila v nevyhovujících podmínkách. Fotografie je z června roku 2014. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Chovatel Ladislav Váňa se v hodně spartánských podmínkách v Kletečné u Humpolce staral o stovky zvířat, včetně šelem. Ta však dle zjištění veterinářů žila v nevyhovujících podmínkách. Fotografie je z června roku 2014.
Chovatel Ladislav Váňa se v hodně spartánských podmínkách v Kletečné u Humpolce staral o stovky zvířat, včetně šelem. Ta však dle zjištění veterinářů žila v nevyhovujících podmínkách. Fotografie je z června roku 2014.
Chovatel Ladislav Váňa se v hodně spartánských podmínkách v Kletečné u Humpolce staral o stovky zvířat, včetně šelem. Ta však dle zjištění veterinářů žila v nevyhovujících podmínkách. Fotografie je z června roku 2014.
Chovatel Ladislav Váňa se v hodně spartánských podmínkách v Kletečné u Humpolce staral o stovky zvířat, včetně šelem. Ta však dle zjištění veterinářů žila v nevyhovujících podmínkách. Fotografie je z června roku 2014.
8 fotografií

„Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu,“ řekl Aujezdský.

Do záchranných stanic město ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí odvezlo z chovu především drobná zvířata. Do náhradní péče umístilo celkem 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.

V Kletečné žijí se lvy za zády a bojí se. Úřady to zřejmě povolily

„V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ dodal Aujezdský.

Na nevyhovující podmínky chovu v Kletečné, který provozuje už mnoho let jako zookoutek Ladislav Váňa s partnerkou, opakovaně upozorňovala Krajská veterinární správa, chovatel dostal několik pokut od humpoleckého odboru životního prostředí.

„Zpráva veterinářů z července byla poslední kapkou před rozhodnutím o odebrání zvířat,“ podotkl pro iDNES.cz Aujezdský.

Chovatel se v Kletečné u Humpolce v hodně spartánských podmínkách stará o asi tisícovku nejrůznějších zvířat. Nejčastěji u něho končí kvůli nějakému zranění, handicapu nebo prostě jen proto, že už se jich chce majitel zbavit. Ladislav Váňa by se pro ně rozdal. Fotografie je z června roku 2014.
Spoustu práce bude mít majitel zookoutku jen s tím, aby zvířata dokázal nakrmit. Odkázán je hlavně na dary. A lví páreček už teď denně sežere až osm kilogramů masa. Fotografie je z června roku 2014.
Podle dostupných informací jsou Váňovi lvi prvními šelmami svého druhu chovanými na Vysočině. Ani jihlavská zoologická zahrada lvy nemá. Fotografie je z června roku 2014.
Mladý pár tráví čas nejraději hraním si v houpací zavěšené pneumatice. Fotografie je z června roku 2014.
8 fotografií

„Podmínky k chovu zvířat v Kletečné se neustále zhoršují. Inspektoři nyní naznali, že je situace již dále neudržitelná,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz zastupující mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Jak dodal, zvířata byla „držena v nevhodných podmínkách“. Blíže to však neupřesnil. Obecně se tímto pojmem obvykle označují příliš malé výběhy, jejich nedostatečné vybavení, nedostatečná výživa zvířat či neléčené choroby.

Podle Miriam Loužecké, mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP), jež se situací v Kletečné rovněž zabývá, je problematický hlavně chov šelem. Konkrétně pak šestnáct tygrů ussurijských, dvou lvů perských a dvou pum.

„Populace tygrů v tomto chovu se během posledního roku zdvojnásobila. Čtrnáct z přítomných šestnácti tygrů lze označit za vlastní odchovy majitelů vzešlé z jednoho sourozeneckého páru tygrů v jejich držení,“ popsala Loužecká s tím, že množení těchto druhů šelem mimo prostředí licencovaných zoologických zahrad je od roku 2022 zakázáno zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

„Rozmnožování šelem v daném zařízení je tak porušením zákona,“ zdůraznila.

Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká

Jak ale upozornila, chov je z pohledu ČIŽP legální. „V současné době není v případě držených tygrů v tomto zařízení porušován zákon o obchodování s ohroženými druhy, neboť u těchto zvířat byl prokázán legální původ. Legálně držena jsou z hlediska tohoto zákona i veškerá nahlášená mláďata, jakkoliv lze výše uvedené chovatelské postupy označit za krajně neetické a nežádoucí,“ dodala Loužecká.

Zatím není jisté, kde šelmy z Kletečné skončí. Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku.

Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Na pokraji vyhubení. Zoo Liberec chová ohroženého krokodýlovce čínského

Na světě jich odhadem zbývá necelá tisícovka. Kriticky ohrožený krokodýlovec čínský žije v horských lesních potocích s čistou vodou na jihu Číny a v severním Vietnamu. Na záchraně tropických ještěrů,...

20. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Humpolec zabavil zvířata v soukromém zookoutku, tygři se nekontrolovaně množili

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:42,  aktualizováno  11:41

Každý den zabiju policajta, hrozil muž na tísňové lince. Jde za to do vězení

Okresní soud v Teplicích poslal do vězení muže, jenž na začátku roku po zavolání na tísňovou linku vyhrožoval, že každý den zabije policistu, pokud nebude přepojený na konkrétní vyšetřovatelku. O dva...

20. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Slavičín směnil se státem pozemky v areálu muničních skladů ve Vrběticích

Slavičín na Zlínsku směnil se státem pozemky v areálu muničních skladů v nedalekých Vlachovicích-Vrběticích, kde v roce 2014 při výbuších zemřeli dva lidé....

20. srpna 2025,  aktualizováno 

ÚS odmítl stížnost v kauze vraždy řidiče v Praze, Pašku si odpyká 17,5 roku

Ivan Pašku, jenž na pražském sídlišti Černý Most ubodal řidiče Boltu, si s konečnou platností odpyká 17,5 roku ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud...

20. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Operace Naděje - Štefan

20. srpna 2025  11:27

Stavba nových kabin pro mělnické fotbalisty má být hotová příští rok

Stavba nových kabin pro mělnické fotbalisty, ale i další sportovce, má být hotová příští rok. Nyní pokračuje tendr, jeho hodnota je zhruba 20 milionů korun....

20. srpna 2025  9:31,  aktualizováno  9:31

Vražda kojence míří k soudu. Podle policie smrt dítěte zavinil neurvalý otec

Policie navrhla obžalovat šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Vyšetřování případu policie ukončila a spis s návrhem na podání obžaloby předala státnímu...

20. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Tunel i most. Kraj plánuje příští rok v Budějovicích dopravní stavby za miliardy

Jihočeský kraj chce v příštím roce zahájit dopravní stavby v Českých Budějovicích a okolí za miliardy korun. Jde například o tunel pod nádražím, druhou etapu jižní tangenty nebo most přes Vltavu ze...

20. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Z Olomouce do Prahy jel celý den, mnozí se ho báli a na noc musel za město. První vlak v Praze

Nazdááár, volali Pražané před 180 lety na vůbec první vlak, který dorazil do Prahy. Stalo se tak 20. srpna 1845 v půl páté odpoledne a před nádražím, dnes Masarykovým, nesměl chybět nikdo, kdo v...

20. srpna 2025  11:02

Policisté odvolali pátrání po dívce z ústavu v M. Krumlově, je v pořádku

Policisté odvolali pátrání po čtrnáctileté dívce z výchovného ústavu v Moravském Krumlově, která se nevrátila z víkendové vycházky. Podařilo se ji vypátrat,...

20. srpna 2025  9:28,  aktualizováno  9:28

Ve žlutické chovné stanici uhořelo pět fen, kotce patrně někdo zapálil

Oheň vzplál v noci na úterý v zahrádkářské kolonii ve Žluticích. Podle policistů někdo s největší pravděpodobností kotce v soukromé chovné stanici úmyslně zapálil. Případ vyšetřují pro podezření z...

20. srpna 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.