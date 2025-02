V Jihlavě se narodilo mládě vzácného kočkodana. Ve světových zoo je jich jen 36

Podle Červeného seznamu ohrožených druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) není ve volné přírodě více než 2 000 jedinců. „Vyskytují se v tuto chvíli jen v Ghaně a v Pobřeží slonoviny,“ uvedl ředitel jihlavské zoologické zahrady Jan Vašák.

„Co jsem se bavil s lidmi, kteří se pohybují v těchto končinách, tak populace může být kolem tisíce zvířat,“ pokračuje Vašák, podle kterého je problém se stále se měnící krajinou západní Afriky.

„Do zoologických zahrad se tato zvířata dostala v osmdesátých letech, kdy původní zvířata všechna pocházela z Toga. Když dohledáváme rodokmeny, tak tam máme šest zakládajících zvířat - tři samice a tři samce. V tuto chvíli jich více nemáme a už asi více mít nebudeme. V Togu, pokud vím, už se dnes nevyskytují,“ dodal ředitel.

Kočkodani Rolowayovi se chovají pouze v Evropě. „Chovatelů není moc, scházíme se online, máme skupinu na WhatsAppu, kde se navzájem informujeme o novinkách. A v tuto chvíli, včetně našeho mláděte a mláděte, které se narodilo v únoru v zoologické zahradě v Chesteru (Velká Británie - pozn. red.), se chová 36 zvířat,“ přiblížil Vašák.

Samice se o potomka pečlivě stará

Do Jihlavy kočkodani dorazili v loňském roce, osmiletý samec se narodil v německé Zoo Duisburg, o rok mladší samice v Zoo Rhenen v Nizozemí.

„Samice se o svého potomka pečlivě stará a zatím vypadá vše dobře. Vzhledem k počasí se zatím pár s mládětem zdržuje ve vnitřní ubikaci,“ upřesnila Kubičková.

Přitom kočkodani jsou podle Vašáka poměrně nenároční. „Je to takové smutné. Jsou krásní, atraktivní, chovatelní. Krmíte ho tím, co se prodává běžně v supermarketech, není to nic specifického,“ vysvětluje ředitel jihlavské zoo. „Dá se říct, že když máte zvířata, která jsou dobře socializovaná, jsou v dobrém zdravotním stavu, tak by se měla rozmnožovat. A přesto jsou v situaci, ve které jsou.“

Podle Vašáka je na vině i menší zájem ostatních zoologických zahrad. „Řada z nich jde cestou atraktivních byznysplánů. A mnohdy jim do nich tato zvířata nezapadají,“ krčí rameny.

Jihlava patří mezi 6 nejlepších zoo v Česku

Jihlavská zoo chová přes 250 druhů zvířat, jejich celkový počet se pohybuje okolo 1 500. „Mezi nejvýznamnější odchovy loňského roku patří hrošík liberijský, gueréza běloramenná, irbis, levhart perský, pekari Wagnerovi či lenochod dvouprstý,“ uvedla Kubičková.

Jihlavská zoo patří mezi šest nejlepších zoologických zahrad v České republice. V minulém roce ji navštívilo více než 345 tisíc návštěvníků. „Sezona proběhla dobře, nebyla však rekordní. I když se dlouho zdálo, že rekord bude,“ usmál se Vašák.

K vyrovnání návštěvnického rekordu z roku 2022 tentokrát chybělo necelých 10 tisíc lidí. „Celkové výnosy jsme měli 100 milionů korun,“ pochvaluje si Vašák s tím, že na vstupném se vybralo 40 milionů korun, na parkovném 7 milionů, na prodeji zboží 11 milionů.

Celkové náklady zoo byly 95 milionů korun. „Zřizovatel, tedy město Jihlava, nám poskytl na tento rok příspěvek ve výši 24,5 milionu, z ostatních dotačních zdrojů jsme získali 1,5 milionu,“ zmínil Vašák dotace od Kraje Vysočina, ministerstva životního prostředí a úřadu práce. „Ten se zaměřuje primárně na sezonní pracovníky,“ vysvětlil ředitel zoo.

Zahrada letos připraví prostor pro levharty

V roce 2025 se chystá několik zásadních investic, které budou směřovat k zajištění lepších podmínek pro zvířata a prostředí pro návštěvníky.

„Plánujeme dokončení projektové přípravy a zahájení stavby venkovních výběhů pro kočky pouštní a karakaly, které budou podpořeny Krajem Vysočina. Dále chceme opatřit venkovní výběh pro tygry ocelovou sítí. Tím se zvětší objem výběhů pro stávající obyvatele a zároveň si tak připravíme prostor pro budoucí chov levhartů,“ říká Vašák.

Dalšími projekty jsou například dokončení studií pro nové objekty pro hrošíky a tygry, na které pak bude navazovat projektová dokumentace.

„Dále bychom měli udělat poslední fázi rekonstrukce pavilonu Hacienda Escondido, kdy bude opět přístupná terasa, vzniknou dva venkovní výběhy pro drápkaté opičky a lávka, která opět spojí terasu s Lesní stezkou,“ doplnil Vašák.