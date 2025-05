Krajské finále McDonald’s Cupu Libereckého kraje zná své vítěze

Celý den přinesl na Stadionu U Nisy, kde hraje prvoligový FC Slovan Liberec, nezapomenutelné okamžiky nejen pro hráče, ale i pro trenéry, rodiče a všechny fanoušky na tribunách. Ve 12 zápasech padlo úctyhodných 89 gólů, souboj o nejlepšího střelce v kategorii B pak musel rozhodnout až napínavý penaltový rozstřel.

Obě kategorie si překvapivě podmanily základní školy z České Lípy, které nedaly šanci silným soupeřům z Jablonce, Turnova či domácího Liberce. Z kategorie A tedy do celostátního finále postoupila Základní škola Česká Lípa, 28. října 2733, zatímco v kategorii B zvítězila Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903.

„Je radost být dlouholetým partnerem akce, která dětem přináší tolik radosti a nezapomenutelných momentů. Letos se díky McDonald’s Cupu dostaly do areálu Slovanu Liberec, což pro ně musel být úžasný zážitek,“ ohodnotil turnaj franšízant patronátní restaurace McDonald’s Radek Janalík, který na liberecký stadion přišel mladé talenty osobně podpořit. Společně s ním se také na turnaji objevila radní Libereckého kraje pro školství a sport Jitka Skalická. Chybět samozřejmě nemohl ani ambasador turnaje pro Liberecký kraj. Tím nebyl nikdo jiný než brankář libereckého Slovanu Tomáš Koubek. „Není to poprvé, co jsem ambasadorem McDonald’s Cupu a navíc, když jsem byl malý, tak jsem si v turnaji zahrál. Celý projekt se mi moc líbí, hlavně zapojení škol do fotbalového turnaje. Vím, jak důležité je dát dětem možnost vyzkoušet si fotbal. Mnoho z nich totiž ještě neví, jestli je bude bavit právě fotbal nebo jiný sport, nebo jestli vůbec budou sportovat. Je skvělé přivést děti ke sportu i prostřednictvím turnajů, jako je McDonald’s Cup, a rozšířit tak základnu mladých fotbalistů,“ těšil se z turnaje brankář, který má na svém kontě i 765 minut v reprezentačním dresu.

Vítězové se již připravují na dvoudenní celostátní finále, známé jako Svátek fotbalu, kde se rozhodne o celkových vítězích. Tento rok se uskuteční 2. a 3. června v Teplicích na stadionu AGC Arena Na Stínadlech. Součástí Svátku fotbalu bude tradičně i exhibiční utkání fotbalových osobností, které dětem nabídne jedinečnou příležitost vidět své idoly na vlastní oči a získat inspiraci pro jejich budoucí kariéru.