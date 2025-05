Krajské finále McDonald’s Cupu Ústeckého kraje zná své vítěze

Celý den na stadionu AGC Aréna Na Stínadlech přinesl nezapomenutelné okamžiky nejen pro hráče, ale i pro trenéry, rodiče a všechny fanoušky na tribunách. V 54 zápasech padlo úctyhodných 344 gólů, stadion a pořadatelé si pak vyzkoušeli pořádání turnaje před Svátkem fotbalu, které se na stejném místě bude konat již na začátku června.

Z kategorie A do celostátního finále postoupila Základní škola Bílá cesta z Teplic, která si postup vybojovala až ve finálovém penaltovém rozstřelu proti týmu z Úštěku. V kategorii B zvítězila Základní škola Edisonova rovněž z Teplic, které k postupu stačily čtyři výhry a jedna remíza. Kategorii M pak ovládla Základní škola Kolová, která turnaj zakončila se skvělým skóre 24:4.

„Letošní ročník McDonald’s Cupu je pro nás v mnohém speciální. Nejenže se klade důraz na větší zapojení malých fotbalistek, náš kraj ale také bude hostit celostátní finále, Svátek fotbalu, na které se moc těšíme,“ ohodnotil turnaj franšízant patronátní restaurace McDonald’s Martin Ostrý.

Turnaji přihlížel předseda výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Ústeckého kraje Zdeněk Plecitý, kterého doplnilo také trio z klubu FK Teplice – záložnice ženského A-týmu Leona Němcová, manažer mládeže Jaroslav Bartoš a obránce mužského A-týmu Denis Halinský, který je rovněž ambasadorem turnaje pro Ústecký kraj. Jako malý si navíc McDonald’s Cup zahrál, v roce 2012 si dokonce se svým tehdejším spolužákem a dnešním reprezentantem Martinem Vitíkem zahrál ve finále, které se shodou okolností hrálo rovněž v Teplicích. „Za mě je to nádherný turnaj, výborně organizovaný. Účastní se ho skvělí fotbalisté, my se na něj vždycky těšili a předpokládám, že stejně to mají všechny školy stejné i dnes. Je to vynikající šance pro mladé hráče se ukázat,“ dodává.

Vítězové se již připravují na dvoudenní celostátní finále, známé jako Svátek fotbalu, kde se rozhodne o celkových vítězích. Tento rok se uskuteční 2. a 3. června v Teplicích na stadionu AGC Arena Na Stínadlech. Součástí Svátku fotbalu bude tradičně i exhibiční utkání fotbalových osobností, které dětem nabídne jedinečnou příležitost vidět své idoly na vlastní oči a získat inspiraci pro jejich budoucí kariéru.