Krajské finále McDonald’s Cupu v Neratovicích vyhrály základní školy Václavkova a Světice

Komerční sdělení
Sledovat Metro na Googlu
Praha, 15. května 2026 – Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále 27. ročníku McDonald’s Cupu v Neratovicích se rozhodovalo mezi týmy severní poloviny středočeského kraje o postup do celostátního finále. Na Svátek fotbalu do Ostravy pojednou ZŠ Václavkova 1082 z Mladé Boleslavi a ZŠ Světice.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Metro.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Metro.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

7 fotografií

Hlasitá podpora ze strany rodičů, trenérů i učitelů, a především nespoutaná dětská radost z pohybu. To vše nabídlo krajské finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice McDonald’s Cup, které se ve čtvrtek 14. května konalo na stadionu TJ Neratovice.

O postup se tu utkalo 12 týmů, které sehrály celkem 30 zápasů, během nichž padlo neuvěřitelných 214 gólů. V nejmladší kategorii A si nakonec postup na celorepublikové ostravské finále zajistila ZŠ Václavkova 1082 z Mladé Boleslavi. V kategorii B, v níž soutěží starší žáci prvního stupně, se o překvapení postaral letošní nováček krajských kol. Tým základní školy Světice nejenom že s přehledem postoupil, ale dokonce všechny duely suverénně vyhrál.

Samozřejmě nechyběly ani slzy u některých, kteří doufali v lepší výsledek. Pogratulovat vítězům, předat ceny, a taky samozřejmě každému kdo měl zájem rozdat autogramy nebo postát na společné fotce, dorazil fotbalový záložník Adam Jánoš. Sportovní výkony malých fotbalistů a fotbalistek přišel osobně podpořit i místostarosta Neratovic Ladislav Židoň.

K výjimečné fotbalové atmosféře dne přispělo i několik překvapivých momentů. Nejrychlejší gól vstřelil už ve 4. vteřině Štěpán Mansour a velkou pozornost poutala svým výkonem i mladá fotbalistka Silvia Fitsai. Její okolí ji prorokuje velkou budoucnost, protože už nyní hraje v Mladé Boleslavi, kde nastupuje do útoku vedle kluků. Možná jsme tak podobně jako už několikrát v minulosti viděli hrát budoucí hvězdu nejvyšších fotbalových soutěží nebo dokonce české reprezentace. „McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cup Lukáš Provod.

„Ať už týmy dnes vyhrály nebo prohrály, pro nás jsou vítězi všechny děti, které se do turnaje zapojily. Naší snahou je dlouhodobě ukazovat, že sportování je především o zábavě a sdílené radosti a té McDonald’s Cup přináší opravdu velkou porci,“ komentoval průběh turnaje franšízant patronátní restaurace McDonald’s Michael Friedrich.

Krajské šampiony nyní čeká celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostí Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sejdou 1. a 2 června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde se kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohou děti těšit i na tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.

Více informací na www.mcdonaldscup.cz

O společnosti McDonald’s Česká republika

McDonald’s působí na českém trhu od roku 1992, kdy otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. V roce 2002 společnost založila neziskovou organizaci Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který je součástí světové sítě Ronald McDonald House Charities (RMHC) a zaměřuje se na podporu rodin vážně nemocných dětí, jež potřebují dlouhodobou hospitalizaci. V současné době provozuje 142 restaurací po celém Česku. Většina restaurací nabízí koncept McCafé, který byl zaveden v roce 2009. Od roku 2019 společnost modernizuje své restaurace, aby se staly restauracemi nové generace. V celostátním průzkumu Nejlepší zaměstnavatel se McDonald’s pravidelně umisťuje mezi nejlepšími společnostmi v gastronomickém segmentu. Zákazníci mohou využít službu McDelivery pro rozvoz jídla a od roku 2023 také službu MyOrder, která jim umožňuje objednávat jídlo přes aplikaci, aniž by museli být fyzicky přítomni v restauraci.

Střední školy
Sledovat Metro na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Krajské finále McDonald’s Cupu v Neratovicích vyhrály základní školy Václavkova a Světice

Komerční sdělení

Praha, 15. května 2026 – Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol finišuje. V krajském finále 27. ročníku McDonald’s Cupu v Neratovicích se rozhodovalo mezi týmy severní poloviny...

20. května 2026

ODS v M. Boleslavi povede do voleb Koliáš, bývalý primátor Nwelati nekandiduje

ilustrační snímek

ODS v Mladé Boleslavi půjde do podzimních komunálních voleb s podporou TOP 09 a nezávislých. Lídrem kandidátky bude předseda místního sdružení ODS a jednatel...

19. května 2026  21:46,  aktualizováno  21:46

Na Novojičínsku srazil vlak člověka, provoz na koridoru je přerušený

ilustrační snímek

Na Novojičínsku srazil dnes večer vlak člověka. Provoz na koridoru mezi Studénkou a Jistebníkem je přerušený. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro...

19. května 2026  21:39,  aktualizováno  21:39

Na Novojičínsku srazil vlak člověka, provoz na koridoru je omezený

ilustrační snímek

Na Novojičínsku srazil dnes večer vlak člověka. Provoz na koridoru mezi Studénkou a Jistebníkem je omezený, vlaky jezdí jen po jedné ze dvou kolejí sníženou...

19. května 2026  21:39,  aktualizováno  23:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Horních Životic chce stavět větrný park firma z MTX Group, část lidí je proti

ilustrační snímek

V akcelerační zóně Kamenný vrch u Horních Životic na Bruntálsku chce postavit větrný park společnost z průmyslové skupiny MTX Group českého podnikatele Petra...

19. května 2026  21:23,  aktualizováno  21:23

Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy

ilustrační snímek

Brdská příroda se stane novým domovem samice rysa ostrovida z Šumavy, kterou se podařilo zachránit jako mládě a připravit ji na samostatný život téměř bez...

19. května 2026  20:27,  aktualizováno  20:27

Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále MOL Cupu v pohotovosti

Policie v Hradci KrĂˇlovĂ© bude ve stĹ™edu kvĹŻli finĂˇle MOL Cupu v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Kromě dohledu nad veřejným pořádkem...

19. května 2026  19:41,  aktualizováno  19:41

Zahajovací koncert jihlavského Mahlerova festivalu nabídl i skladby Wagnera

ZahajovacĂ­ koncert jihlavskĂ©ho Mahlerova festivalu nabĂ­dl i skladby Wagnera

Dnešní zahajovací koncert festivalu Hudba tisíců Mahler Jihlava nabídl skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera. Letošní 25. ročník bude pokračovat až do 11....

19. května 2026  19:12,  aktualizováno  19:12

Trojanovice vybudovaly v Beskydech cyklostezky k přehradě Lubina a na Pindulu

ilustrační snímek

Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala tři na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady téměř čtyři kilometry. Vedou z obce kolem přehrady Lubina do...

19. května 2026  18:57,  aktualizováno  18:57

Český animovaný hit míří na Balkán! Film Julie Černé sbírá ocenění po celém světě

Kámen Osudu míří na festival do chorvatského Šibeniku.

Krátký film studentky UMPRUM Julie Černé pojednává o oživlém kameni, který se vydává na surrealistickou cestu za svobodou, identitou a vlastním místem ve světě. Autorský projekt s názvem Kámen Osudu...

19. května 2026  19:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Zooparku Zájezd se vylíhlo mládě orla savanového, zřejmě jde o první v Evropě

ilustrační snímek

V Zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhlo mládě orla savanového. Podle dostupných informací může jít o první úspěšný odchov v Evropě, uvedl dnes mluvčí...

19. května 2026  17:53,  aktualizováno  17:53

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

19. května 2026  19:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.