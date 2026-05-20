Krajské finále McDonald’s Cupu v Neratovicích vyhrály základní školy Václavkova a Světice

Hlasitá podpora ze strany rodičů, trenérů i učitelů, a především nespoutaná dětská radost z pohybu. To vše nabídlo krajské finále největšího fotbalového turnaje pro děti v České republice McDonald’s Cup, které se ve čtvrtek 14. května konalo na stadionu TJ Neratovice.
O postup se tu utkalo 12 týmů, které sehrály celkem 30 zápasů, během nichž padlo neuvěřitelných 214 gólů. V nejmladší kategorii A si nakonec postup na celorepublikové ostravské finále zajistila ZŠ Václavkova 1082 z Mladé Boleslavi. V kategorii B, v níž soutěží starší žáci prvního stupně, se o překvapení postaral letošní nováček krajských kol. Tým základní školy Světice nejenom že s přehledem postoupil, ale dokonce všechny duely suverénně vyhrál.
Samozřejmě nechyběly ani slzy u některých, kteří doufali v lepší výsledek. Pogratulovat vítězům, předat ceny, a taky samozřejmě každému kdo měl zájem rozdat autogramy nebo postát na společné fotce, dorazil fotbalový záložník Adam Jánoš. Sportovní výkony malých fotbalistů a fotbalistek přišel osobně podpořit i místostarosta Neratovic Ladislav Židoň.
K výjimečné fotbalové atmosféře dne přispělo i několik překvapivých momentů. Nejrychlejší gól vstřelil už ve 4. vteřině Štěpán Mansour a velkou pozornost poutala svým výkonem i mladá fotbalistka Silvia Fitsai. Její okolí ji prorokuje velkou budoucnost, protože už nyní hraje v Mladé Boleslavi, kde nastupuje do útoku vedle kluků. Možná jsme tak podobně jako už několikrát v minulosti viděli hrát budoucí hvězdu nejvyšších fotbalových soutěží nebo dokonce české reprezentace. „McDonald’s Cup byl už za mého dětství určitě nejlepší program, na který jsem se každý rok těšil víc a víc, protože akce byla vždy perfektně zorganizovaná. Pamatuju si, jak jsem vzhlížel k tehdejším patronům turnaje, mým fotbalovým idolům. Dnes je proto pro mě velká čest a obrovská zodpovědnost, být patronem a věřím tomu, že i já tak můžu být zase pozitivním vzorem pro dnešní kluky a holky,“ říká český fotbalový reprezentant a jeden z patronů McDonald’s Cup Lukáš Provod.
„Ať už týmy dnes vyhrály nebo prohrály, pro nás jsou vítězi všechny děti, které se do turnaje zapojily. Naší snahou je dlouhodobě ukazovat, že sportování je především o zábavě a sdílené radosti a té McDonald’s Cup přináší opravdu velkou porci,“ komentoval průběh turnaje franšízant patronátní restaurace McDonald’s Michael Friedrich.
Krajské šampiony nyní čeká celorepublikové finále známé jako Svátek fotbalu. Letos dva dny plné fotbalu hostí Ostrava. Vítězné týmy z krajských kol se tu sejdou 1. a 2 června na Městském stadionu ve Vítkovicích. Zde se kromě bojů o celkové prvenství ve 27. ročníku turnaje McDonald’s Cupu mohou děti těšit i na tradiční exhibiční zápas osobností a setkání s fotbalovými idoly.
