I turisté chtějí v Adršpachu klid. Plán na stavbu hotelu může skončit u soudu

Štěpánka Tůmová
  16:22
Investoři a developeři zamýšleného rozlehlého hotelu v Adršpachu na Náchodsku ve středu poprvé předstoupili před místní obyvatele. Společnost Crescon s majitelem pozemku je přesvědčovali, že mají s obcí společné cíle a v lokalitě by mohlo ubýt jednodenních turistů. Záměr investora vyšel najevo před rokem a záhy vznikla nesouhlasná petice, kterou doposud podepsalo asi 12 tisíc lidí. Přes odpor však developer jít nechce.

Tak krásné místo už víc turistů nepotřebuje, znělo ve středu večer od obyvatel Adršpachu. Kvůli chystanému hotelu pro 360 lidí se obávají o vlastní výdělky, vodu i klid.

„V obci je jeden velmi slabý zdroj pitné vody, který pokryje potřeby obyvatel Horního Adršpachu, ale my v Dolním Adršpachu bereme vodu ze Zdoňova. Uvažujete o vrtu, asi víte o ložisku vody. Nemáte v plánu čističku odpadních vod, což bude zátěž pro místní síť,“ vypočítával místní obyvatel Patrik Ungermann.

Lázně Pramen Adršpach. Komplex podle návrhu architekta Josefa Pleskota má vyrůst v lokalitě pod Křížovým vrchem, hned vedle roubenky Julie Strakové.
Hotel na loukách na okraji Adršpachu navrhl pro developera architekt Josef Pleskot.
Ředitel developerské společnosti Crescon Radek Zábrodský (ve žlutém svetru) vysvětloval, jak bude vypadat hotel na okraji Adršpachu. Na prezentaci na zámku přišly desítky lidí, vesměs naladěných proti stavbě. (4. března 2026)
39 fotografií

Zmínil i to, že betonový monolit hotelu spolyká tuny betonu a fotovoltaika na střeše přes zimu stěží bude mít dost slunce. Připomněl také, že se v Adršpachu chystá otevření nového autokempu. Přesycení turisty kvůli oblíbenému skalnímu městu už místní pociťují déle.

„Turisté si chtějí odpočinout od paneláku a malého balkonu. Přijedou do místa, kde je klid. Pak je tu mnoho a mnoho turistů, kteří chtějí mít klid, až se z toho stane velmi neklidné místo, které se podobá panelákovému sídlišti,“ povzdechl si někdejší provozovatel autokempu v nedaleké Bučnici a sklidil potlesk.

Adršpach vyhlásil stavební uzávěru, chce přidusit boom ubytovacích projektů

Loni přijelo do Adršpašských skal 512 tisíc turistů, což je po covidovém propadu nové maximum. Pět let už Adršpach zvládá nápor s přispěním rezervačního systému.

Dříve běžné dopravní uzavírky i věčné fronty ve skalním městě se obci povedlo zkrotit, i tak je nápor v sezoně značný.

Hotel podle developerů cílí na udržitelný cestovní ruch, Kateřina Menšíková z adršpašských Technických služeb to však rozporovala.

„Adršpach už je teď přetížený, je tu hodně ubytování. Nezaznamenala jsem v žádné koncepci Královéhradeckého kraje, že by tak velký resort měl být umístěn zvlášť v Adršpachu. Spíš se na Broumovsku mluví o tom, že by se měly používat brownfieldy. Územní studie strategické oblasti Broumovsko zmiňuje přesun do města Teplice nad Metují. Směr udržitelného turismu je, aby se stavělo ve městech, obzvlášť na brownfieldech. Lidé by se tedy šli jen projít do výjimečných a vzácných lokalit a pak se vrátili do města, k pohodičce, obchůdkům, jídlu. Místo ale ať má svůj klid,“ sdělila Menšíková.

Půl milionu turistů stačí

Právě ona se stará o cestovní ruch v Adršpašských skalách. Kvůli rostoucímu zájmu hlavně polských turistů skály upustily od marketingových akcí a o Adršpachu dávají vědět jen v souvislosti s rezervačním systémem, který omezuje vstup na okruh na 400 lidí za hodinu.

„Adršpach je přetížený po určitou část roku. Vynakládá se tu velké úsilí, aby se to zvládlo a návštěvnost se rozložila. Přála bych si, aby už nenarůstala. Doufám, že se na půlmilionu zastaví. Obec by se mohla do budoucna rozhodnout limity snížit a přimět lidi, aby využívali méně vytížené měsíce. Nazývají nás hotspotem v Královéhradeckém kraji, spolu se Sněžkou. Jsme nejnavštěvovanější přírodní lokalitou a ještě sem plánujete dát resort,“ řekla dále Menšíková.

Developerská firma se naopak snažila obavy rozptýlit tím, že prospěch z hotelového provozu bude mít nejen obec, ale i široký region. Připravovaný projekt Lázně Pramen Adršpach přejmenovala pracovně na Spirit Resort Adršpach Spa.

V Adršpachu chceme lázně, ne tobogany, hájí hotel finanční šéf Cresconu

Ondřej Špaček ze společnosti Krokem, jenž loni zpracoval analýzu ohledně hotelu v Adršpachu, spočítal, že v hlavní sezoně v exponovaných dnech přibude kolem 340 návštěvníků. Podle dat telefonních operátorů je v obci v sezoně kolem 3 500 lidí.

„Jsou to čísla konzervativně optimistická. Při obsazenosti hotelu z 85 procent a dobrém provozu, půjde o nárůst o deset procent turistů v exponovaných dnech,“ řekl Špaček, podle nějž to však nelze bagatelizovat.

Investice do hotelu se odhaduje na 1,5 až 1,8 miliardy korun. Tržby by mohly v dlouhodobém výhledu dosáhnout 4,1 až 4,6 miliardy. Příjmy pro veřejné rozpočty by pak mohly sahat k 540 až 590 milionům.

Adršpach by inkasoval z ubytovacího poplatku 1 až 1,3 milionu ročně, přibylo by také odhadem 86 pracovních míst.

Finanční ředitel developerské společnosti Crescon Radek Zábrodský soudí, že zatím je na přesné detaily brzy. K projektu je přizval majitel pozemku, tudíž přesun mimo Adršpach není na pořadu dne. Pro lázeňský, nejen ubytovací provoz, se firma rozhodla proto, aby resort dokázal fungovat celoročně.

Ze dvou pavilonů domov pro seniory?

Firma už jednala s obcí o připojení k čističce odpadních vod, ale neuspěla. O spolupráci však dál usiluje. Místní navrhovali, ať hotel sníží kapacitu, to však ředitel neslíbil.

Podle něj je důležitá hlavně hotelová část s lázněmi a bazénem, na kterou jsou navázané služby. Určité snížení kapacity by mohlo nastat pouze u budov s apartmánovými byty.

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

„V tuto chvíli neznáme kapacitu a nemáme hotové posouzení vlivu na životní prostředí EIA, proto si nedokážu představit, že bychom jeden pavilon zrušili. Ta chvíle ještě nenastala. Byli jsme na obci a nabídli, že tu rádi uděláme domov pro seniory, protože ti by využívali stejné služby jako hosté. Proč ze dvou pavilonů neuděláme domov pro seniory? Protože se obec zatím nevyjádřila, zda máme jít tímto směrem. V tu chvíli bych měl možnost dělat služby i pro ně. Pokud nedokážu sehnat náplň, kapacita se ukáže moc velká a s obcí se nedohodneme, holt dva pavilony neuděláme,“ konstatoval ředitel Zábrodský.

Původní úvahy se točily kolem lázní v menších domech. Uznávaný architekt Josef Pleskot však přesvědčil podnikatele pro navrženou podobu, že má jít o něco výjimečného.

Návrh počítá s komplexem budov. V jižní části pozemku nedaleko Křížového vrchu bude stát budova hotelu se zastřešenými chodníky a pěti „poházenými kládami“, tedy nepravidelně uspořádanými podélnými objekty s apartmánovými jednotkami.

Budovy mají mít tři nadzemní podlaží o výšce 11,5 metru. Téměř pod celou plochou komplexu jsou navržena dvě podzemní podlaží s parkovišti a bazénem pro 110 lidí, tři nadzemní podlaží jsou ekologická dřevostavba. Počítá se s multifunkčními sály a restauracemi. V podzemí vznikne 208 stání pro auta, 27 vozů zaparkuje na povrchu.

Prořezávající domy a skály. Adršpach zná vítěze soutěže na vstup do skal

Hotel by měl mít 70 dvoulůžkových pokojů. Apartmánových jednotek se plánuje 98 s asi 220 lůžky. Zájemci si je koupí, budou se v nich rekreovat a v době své nepřítomnosti je nechají hotelu k pronájmu. Celkem by tak zařízení mohlo ubytovat kolem 360 lidí.

Firma soudí, že Adršpachu může pomoci k pracovním místům i lepším službám. Ubytovaní hosté by také podle firmy měli být přínosnější než jednodenní turisté, kterých do Adršpachu míří sedmdesát procent. Když si obce víc všimnou politici, může to prý pomoci i s opravou silnic. Místní však zmiňovali, že když Královéhradecký kraj prosadil otevření hraničního přechodu pro auta ve Zdoňově v roce 2011, oblast dopravou od té doby trpí.

V diskuzi padlo srovnání s Dolní Moravou

Teď se navíc blíží otevření dálnice D11 na Trutnovsku, která turisty z Polska snadněji přivede. Na přetřes několikrát přišel i nelichotivý příklad Dolní Moravy, kde kromě sjezdovky postupně přibývají různé atrakce.

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Jeden z diskutujících se odtamtud zrovna vrátil, po rozmluvách s místními prý ale neshledal všechno jen jako špatné. „Podle mě je hotel v Adršpachu velký precedens. Jakmile by se tu tento projekt postavil, i když může být bohulibý a můžete to myslet dobře, pro mě je to trošku zdvižený prst. Jakým způsobem zařídíte, aby se hosté v Adršpachu bavili? Stráví tu čtyři pět dní, budou mít bazén, pak půjdou do skal, ale za chvilku jim to nebude stačit. Hrozí, že další developer se rozhodne třeba pro bobovou dráhu. Vidím to po republice, jak se to rozrůstá,“ řekl muž z publika.

6. února 2026

Investor si nechal navrhnout architektonickou studii od uznávaného Josefa Pleskota. Nechal také zpracovat posouzení vlivů záměru na krajinný ráz od odborníka Ivana Vorla. Podle jeho dříve vyhotovených regulí přitom státní ochrana přírody na Broumovsku postupuje při ochraně krajinného rázu.

Podle územního plánu se na pozemku stavět dá, od roku 2010 je v kategorii ploch občanského vybavení. Mohou tam vzniknout jen malá a střední komerční zařízení. Architekt Jiří Vlach potvrdil, že resort takové podmínky naplňuje.

„Územní plán říká, co se tam může umístit, jak vysoké a jak velké. Kdybychom se to pokusili udělat jinak, přes územní plán neprojdeme,“ uvedl.

Záměr může skončit až u soudu

Záleží také na tom, zda projekt získá souhlas státní ochrany přírody. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) už dříve rozhodla, že projekt nemá mít vliv na území soustavy Natura 2000. Stanovisko bylo napadeno, s novým odůvodněním však dál platí.

Žádné rozhodnutí ochranářů o hotelu dosud nepadlo, investor obdržel předběžnou informaci, co musí eventuálně splnit. „Nyní neevidujeme žádnou žádost, na základě které bychom vedli správní řízení,“ řekla vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

V obci žije necelých pět set obyvatel. Nyní tam 40 soukromníků nabízí 600 lůžek. Kvůli developerskému záměru s hotelem se zastupitelé loni v únoru usnesli, že nechají přepracovat územní plán, začátkem dubna navíc rozhodli o stavební uzávěře.

Radek Zábrodský z Cresconu uvedl, že nechtějí stavět za každou cenu, pokud by odpor přetrvával. Za peticí vidí hlavně nedostatek informací o projektu a obavy chce rozptýlit.

Firma eventuálně půjde do ztráty a projekt oželí. Zástupce majitele pozemku Tomáš Svoboda potvrdil, že však může dojít i na soud za zmařenou investici, jak už dříve pohrozil obci. „Primární snaha je domluvit se s obcí a obyvateli, pak se budeme bránit,“ uvedl.

5. března 2026

