V Adršpachu spadl ze skály horolezec, záchranáři se k němu dostávali z vrtulníku

Autor: sku, ČTK
  17:12
Broumovští záchranáři v nedělních odpoledních hodinách zasahovali v Adršpachu, kde ze skály spadl horolezec. Sedmapadesátiletý muž se zřítil z výšky přibližně 15 metrů a utrpěl poranění zad a pánve. Po ošetření byl transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové.
ilustrační snímek | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Z důvodu nepřístupnosti terénu v místě incidentu se k muži dostali záchranáři dostali spolu s kolegy letecké záchranné služby pomocí lanového podvěsu pod vrtulníkem.

„Po celou dobu ošetření byl při vědomí a následně byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ uvedla záchranná služba Královéhradeckého kraje na X.

Pád horolezce z pískovcové věže v Adršpachu, zraněného ze skal vyzvedl vrtulník

„Muž byl celou dobu při vědomí, komunikoval. Nehoda nám byla nahlášena okolo 15:00, stala se ve velmi nepřístupném terénu,“ uvedla mluvčí krajské záchranné zdravotnické služby Lucie Hanušová.

Letecká posádka vzletěla po 15. hodině. Na místo dorazila v 15:45 a krátce po 16. hodině byl muž transportován, sdělila Hanušová iDNES.cz. Zásah tedy trval necelou hodinu, včetně cesty na místo, vyzvednutí zraněného a jeho ošetření.

Ke horolezci dorazila také dobrovolná jednotka hasičů z Adršpachu. Pomáhala zdravotní službě. Profesionální hasiči u zásahu nebyli. „Stalo se to někde uprostřed skal, tam bychom nedošli dřív než místní dobrovolní hasiči,“ řekl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.

