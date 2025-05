V obci žije necelých pět set obyvatel. Nyní tam 40 soukromníků nabízí 600 lůžek.

Kvůli developerskému záměru s hotelem se zastupitelé koncem února usnesli, že nechají přepracovat územní plán, to však potrvá měsíce až několik let. Začátkem dubna navíc rozhodli o stavební uzávěře, argumentují zachováním krajinného rázu a přírodního dědictví.

„Aktuálně probíhající 5. změna územního plánu, která je v procesu již delší dobu a jejímž pořizovatelem je obec s rozšířenou působností Broumov, bohužel nepokrývá všechny aktuální potřeby naší obce, zejména co se týče výškových či plošných limitů zastavitelnosti území. Rozhodli jsme se proto zahájit 6. změnu územního plánu a překlenovací období pokrýt stavební uzávěrou, abychom získali čas potřebný k dokončení komplexnější regulace, která již lépe nastaví podmínky pro novou výstavbu,“ uvedl starosta Jakub Vajda (nestr.).

Majitelé pozemků, kteří již získali stavební povolení před účinností uzávěry, mohou ve svých projektech bez omezení pokračovat. Vedení Adršpachu avizuje, že v odůvodněných případech bude možné požádat obec o udělení výjimky ze stavební uzávěry.

„Obec přistoupila ke stavební uzávěře jako k účelnému opatření, které má zamezit tomu, aby investoři využili stávajících méně regulovaných podmínek a pustili se do výstavby záměru, jenž by s plánovanou úpravou územního plánu byl v rozporu,“ sdělil advokát Jan Slezák Holeš z kanceláře Frank Bold Advokáti, která Adršpachu s uzávěrou radí.

Zatím volná louka

V místě chystaného hotelu nedaleko Křížového vrchu je zatím dvouhektarová louka s výhledem na panorama skal. Areál Lázně Pramen Adršpach má vyjít na 1,5 miliardy korun.

V jižní části pozemku bude stát budova hotelu propojená zastřešenými pochozími plochami s pěti nepravidelně uspořádanými podélnými objekty s apartmánovými jednotkami v severní části. Ve dvou podzemních podlažích hotelu má být parkoviště a bazén, tři nadzemní podlaží jsou ekologická dřevostavba. Počítá se s multifunkčními sály a restauracemi.

Lázně Pramen Adršpach Návrh počítá s komplexem budov. V jižní části pozemku bude stát budova hotelu, propojená zastřešenými pochozími plochami s pěti nepravidelně uspořádanými podélnými objekty s apartmánovými jednotkami v severní části. Budovy mají mít tři nadzemní podlaží o výšce 11,5 metru. Téměř pod celou plochou komplexu jsou navržena dvě podzemní podlaží. Maximální rozměry stavby jsou 170 x 130 metru. V podzemí vznikne 208 stání pro auta, 27 aut zaparkuje na povrchu. Hotel má stát v sousedství soukromého domu a penzionu.

„Plánovaný komplex se dvěma budovami bude zahrnovat ubytovací jednotky a hotel se spa a wellness, které bude mít celkovou rozlohu více než 2 600 m2. Projekt je zaměřen na odpočinek, mimo klasické wellness vyžití bude nabízet i lázeňské procedury,“ popisuje záměr Tomáš Svoboda ze společnosti Adršpach Real. Developerem a spoluinvestorem je společnost Crescon.

Investor si nechal navrhnout architektonickou studii od uznávaného Josefa Pleskota. Nechal také zpracovat posouzení vlivů záměru na krajinný ráz od odborníka Ivana Vorla. Podle jeho dříve zpracovaných regulí přitom státní ochrana přírody na Broumovsku postupuje při ochraně krajinného rázu.

Firma se opírá i o územní studii Broumovsko, kterou zadal Královéhradecký kraj v roce 2020.

V prosinci firma požádala o připojení budoucího hotelu ke kanalizaci, obec to však odmítla, protože ani nedávné zkapacitnění čističky na to nestačí. Podle investorů je projekt na počátku a jsou připraveni s obcí i veřejností debatovat.

Razítko ochranářů

Podle územního plánu se na pozemku stavět dá, od roku 2010 je v kategorii ploch občanského vybavení. Mohou tam však vzniknout jen malá a střední komerční zařízení. Záleží i na tom, zda projekt získá souhlas státní ochrany přírody.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ve vsích na Broumovsku každý stavebník potřebuje razítko ochranářů ohledně krajinného rázu. Adršpach s roubenkami, prvorepublikovými vilkami i bytovkami a novostavbami sice spadá podle Vorlova dokumentu do nejnižšího stupně ochrany, další rozvoj je však možný jen v dosavadní zástavbě.

Na okrajích se má dbát na citlivý přechod do krajiny, což bude i případ hotelu. Stavebníci v Adršpachu musí dodržet charakter okolních budov, aby měřítko a hmota nevybočovaly. V blízkosti cenné lidové architektury jsou omezení přísnější.

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) rozhodla, že projekt nemá mít vliv na území soustavy Natura 2000. Zabývá se i dalšími žádostmi. „Nyní investor konzultuje studii záměru, nemá zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci. Srovnatelný hotelový provoz jsme dosud neposuzovali,“ říká vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

Moloch, nebo rozvoj?

K hotelu se vedení Adršpachu příliš vyjadřovat nechce. Obec vydala prohlášení, že záměr je příliš monumentální, a sleduje ho s obavami, že negativně dopadne na životní prostředí i život ve vsi. Starosta připustil, že mezi zastupiteli panuje nálada, že hotel nechtějí.

Oslovení zastupitelé si servítky neberou. „Podnikám v zemědělství a nelíbí se mi to, bude to kus betonu v zemi. Tady žije i rys, ale zvěř vymizí. Každý, kdo tu má pozemek, by chtěl, aby byl převeden na bydlení, ale to nejde,“ tvrdí zastupitel Lukáš Krecbach (nestr.).

Jeho synovec míní, že developerovi jde o rychlé peníze. Odrazuje ho stavební aktivita v Krušnohoří, Krkonoších, Dolní Moravě či Bedřichově. „Může vzniknout nebezpečný precedens, v obci se všechno zboří a začnou se stavět větší domy jako třeba v Peci pod Sněžkou, kde padají krásné roubenky a rostou hotely alpského typu,“ obává se zastupitel Jakub Krecbach (nestr.).

Někteří místní si tady tak velký hotel nedokážou představit. „Takový moloch do Adršpachu nepatří, silně ho poškodí výstavbou i provozem,“ tvrdí bývalý místostarosta a majitel penzionu Michal Kozár. Investorům s dlouhodobými záměry podle něj nahrává, že se příliš střídají zastupitelstva a radnici chybí kontinuita. Připomíná však, že vícedenních turistů ubývá už devátým rokem.

Naopak Marie Stehlík, která má podnikatelské plány v okolí svého hotelu Skalní město, se postoji obce diví: „Na jednu stranu se mluví o rozvoji turismu, na druhou stranu tady nechceme Lázně Pramen Adršpach, trochu se to bije, nerozumím stanovisku obce.“

Podle vedení Adršpachu právě nápad s hotelem přiměl obec, aby se další výstavbou začala vážně zabývat. „Chceme novou změnu územního plánu. Overturismus i stavební záměry v obci nám otevřely oči, znovu bychom chtěli získat náhled na celé území Dolního Adršpachu. Definujeme plochy, kde se obec má či nemá rozvíjet. Může to dospět k vytvoření regulačního plánu, na což Správa Chráněné krajinné oblasti Broumovsko už několik let upozorňuje,“ řekl po únorovém hlasování zastupitelů starosta Vajda.

Lůžka využitá 58 dní

Turisté na Broumovsku setrvávají podle statistik sotva 4 dny. Vícedenní turisty by tu potřebovali. Znalci poměrů léta volají po tom, že regionu schází luxusnější hotel s wellness pro movitou klientelu.

Ředitelka Společnosti pro destinační management Broumovska Kateřina Profousová souhlasí, plusem je i místní podnikatel a možnost prodloužení sezony přes zimu. Jako architektka oceňuje Pleskotův návrh. Neskrývá však výhrady, že na úzkých silnicích přibydou auta ubytovaných i personálu.

27. července 2023

„Pro hotel této kapacity není lokalita úplně ideální,“ tvrdí. Pochybuje také, že by hotel přiměl jednodenní turisty k změně chování. Na Broumovsku destinačka eviduje kolem 6 tisíc lůžek, obsazená jsou však pouze 58 dnů v roce. Podle poplatků obci to v v Adršpachu, kde je 601 lůžek u 40 ubytovatelů, bude o něco víc.

Podnikatel Svoboda však namítá, že jim jde o klientelu, která by stejně do Adršpachu přijela. Nabídnou vyžití a hosté zůstanou několik dní. Službami podpoří i další rozvoj vesnice i místní podnikatele.

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály je nejvyhledávanějším přírodním cílem v Česku. Ochranáři kvůli ničení přírody léta volali po omezeních. Po řadě sezon s dopravními kolapsy a kvůli přehlcenému turistickému okruhu obec v roce 2021 dobrovolně zavedla rezervační systém, denně pouští do skal jen 4 tisíce lidí. Už předloni sezona fungovala poprvé prakticky bez zádrhelů.