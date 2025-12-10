Adventní trh, koncert, prohlídky. Klášter v Broumově nabídne atmosféru

O třetí adventní neděli, 14. prosince, bude klášter v Broumově hostit adventní trh. K mání budou výrobky od šedesáti prodejců z východních Čech. Zazní koledy, koná se i koncert.

Adventní trh v klášteře v Broumově | foto: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Jakub Šleis

Trh začíná v 8:30 a potrvá do 13:00, vstup je zdarma. Součástí trhu bude také adventní dílna, kde si zájemci budou moci od 9:30 do 10:30 vyrobit medový peeling, vstupné na dílnu je 45 korun.

„Adventní trh nabídne nejen originální řemeslné výrobky a příjemnou předvánoční atmosféru, ale také bohaté občerstvení. Návštěvníci se mohou těšit na voňavý trdelník, křupavé langoše, poctivou polévku, burgery s trhaným masem i pestrou nabídku horkých nápojů,“ říká Anna Iljašenková z pořádajícího Vzdělávacího a kulturního centra Broumov.

Během trhu zazní i koledy v podání žesťového souboru pod vedením Štěpána Přibyla.

Návštěvníci mohou také zavítat na prohlídku historických interiérů kláštera. Prohlídky se konají od 9:00 do 15:00, v každou celou hodinu.

V 16:00 naváže adventní koncert v kostele sv. Václava v Broumově, kde vystoupí norská zpěvačka Ane Bjerkan s martínkovickým sborem Clari Cantus. Zazní autorské skladby Ane Bjerkan i vánoční písně z Norska a Čech. Vstupné na koncert je dobrovolné. Podpořil jej kraj v souvislosti s nedávnou kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028.

