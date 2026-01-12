Mladík v kukle vystrašil lidi na ulici dlouhou zbraní, zakročila proti němu policie

Autor: the
  16:32aktualizováno  16:32
Z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování podezírají policisté mladíka, který v Náchodě chodil v kukle s dlouhou airsoftovou zbraní. V jednu chvíli jí dokonce mířil do veřejného prostoru. Vyděšení lidé zavolali policii, která muže zadržela. Zbraň byla k nerozeznání od skutečné.

Událost se v Náchodě odehrála ve čtvrtek odpoledne. Mladíka viděli krátce po půl čtvrté v ulicích Volovnice, Kamenice a Tepenská. Na hlavě měl kuklu a zpod vesty mu koukala dlouhá airsoftová zbraň.

„Hlaveň a pažba byly viditelné. V určitém okamžiku měl zbraň zpod vesty vytáhnout a namířit do otevřeného prostranství, čímž u kolemjdoucích vzbudil obavu o život a zdraví a ohrozil veřejný pořádek,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Na policejních záběrech je vidět, jak zasahující policista v Tepenské ulici muže dostihl a s namířenou zbraní ho donutil se vzdát. Muže poté hlídka eskortovala na služebnu k dalším úkonům. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Muži hrozí až tři roky vězení.

„Airsoftové zbraně nepatří na veřejnost. Přestože nejde o ostré zbraně, jejich realistický vzhled může vyvolat okamžitou policejní reakci a představovat riziko pro vás i okolí,“ upozornila mluvčí.

Lidé by neměli se zbraněmi, ani airsoftovými, manipulovat na ulici. Vždy by je měli přepravovat skrytě, v uzavřeném obalu. Rizikový může být i pohyb na veřejnosti v kuklách či maskách s předměty, které zbraně připomínají. V případě zásahu by lidé měli vždy respektovat pokyny policistů.

