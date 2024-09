Už nedoufali. Ochrnutí pacienti ukázali pokroky po revoluční léčbě akupunkturou

První ochrnuté pacienty začal rehabilitační lékař Peter Olšák ve Státních léčebných lázních Janské Lázně léčit elektroakupunkturou před čtyřmi lety. Od té doby metoda, která kombinuje klasickou akupunkturu a elektroléčbu, pomohla už stovkám pacientů.

Někteří krátce po jejím nasazení zaznamenali těžko uvěřitelné pokroky. Jako účinná se nově ukazuje také u pacientů s kompletním poraněním míchy, kterým lékaři dosud dávali jen mizivou naději na zlepšení.

Pětatřicetiletá Kateřina Šimonková z Vrchlabí před deseti lety při procházce se synem uklouzla na zledovatělé sjezdovce, poranila si míchu a skončila na invalidním vozíku. Docházela na různé rehabilitace, ale žádné výraznější zlepšení nepřicházelo. Zlom nastal teprve letos na jaře. Po několika aplikacích elektroakupunktury začala hýbat nohama, hýžďovými svaly a téměř zcela vymizely neuropatické bolesti.

Dnes už sama dokáže kdykoli nasednout ze země do vozíku, postavit se do chodítka, a dokonce v něm udělat i dřepy.

„Deset let se nic neměnilo a už jsem nedoufala, že by mohlo přijít zlepšení. Hodně mi to pomohlo v soběstačnosti a fungování v životě. Neustále dělám pokroky. Dlouho jsem se snažila zvednout ze země do vozíku, přála jsme si to umět, a teď to najednou jde bez problémů. Nemusím se bát, že se někde vyklopím a nedostanu se zpátky do vozíku,“ popisuje své zkušenosti s inovativní léčbou Kateřina Šimonková.

„Byl to příjemný šok“

Lékař při elektroakupunktuře přivádí do akupunkturních jehel elektrický proud, který pomáhá poškozeným drahám v těle lépe fungovat. „Metoda dokáže obnovit pohyb pacientů v dosud nepohyblivých částech těla, a to i po velmi dlouhé době od ochrnutí. Pokud pohyb jednou vznikne, tak už zůstává, a zdá se, že na celý život. Zlepšení nastává velmi rychle, obvykle už po třech aplikacích,“ vysvětluje průkopník léčebné metody Peter Olšák.

Jedna z jeho pacientek dokonce začala hýbat rukama a trupem po neuvěřitelných 16 letech.

Jaroslav Syřiště ze Dvora Králové nad Labem, který před třemi lety po úraze ochrnul od prsou dolů, zaznamenal zlepšení už po první aplikaci. „Najednou jsem začal cítit břišní svaly, po dalších aplikacích se zlepšil sed a stabilita trupu. Pomáhá mi to hlavně při řízení v autě. Na začátku jsem neměl žádná očekávání, ale ta změna byla velká. Byl to příjemný šok.“

Vyloženě tvořivý přístup, říká herec

Mezi pacienty Petera Olšáka patří také herec a recitátor Alfred Strejček, jenž před sedmi lety onemocněl akutní zánětlivou polyneuropatií a ochrnul. Rukama hýbal jen velmi omezeně. Po léčbě elektroakupunkturou je zvedne na úroveň hlavy, dělá plynulé pohyby a částečně se mu vrátila i jemná motorika do prstů. Dokonce se už zvládl podepsat.

„Není to jen zapíchnutí jehliček a zavedení proudu, ale pan doktor přitom s pacientem cvičí, experimentuje a zkouší různé věci. Řekl bych, že je to vyloženě tvořivý přístup,“ poznamenává dvaaosmdesátiletý herec.

Teoretické zásady elektroakupunktury byly položeny už v 50. letech minulého století. První známější uplatnění bylo při operačních výkonech v Evropě a Asii, elektroakupunktura se nasazovala při bolesti nebo nějaké formě znecitlivění.

Pro rehabilitaci ochrnutých pacientů ji jako první vyzkoušel Peter Olšák. Podle dosavadních zkušeností vykazuje pozitivní klinické účinky na stabilitu sedu, motoriku i citlivost dolního trupu a oblasti pánve, zásadní je zlepšení vyměšovacích funkcí, u některých pacientů se dokonce zlepšily také sexuální funkce.

„Zatím to vypadá, že se bude jednat o průlom v léčbě ochrnutých pacientů,“ myslí si.

Zaškolujeme další kolegy

Hlavním cílem je podle něj zkvalitnit těmto pacientům život. Přestože někteří lidé s poraněním míchy po léčbě elektroakupunkturou zvládnou v domácím prostředí s pomocí exoskeletu chůzi, Peter Olšák se nedomnívá, že by jednou opět sami chodili. „I když tam vidíme, že stále dochází k pokrokům, tak je velký předpoklad, že se progres někde zastaví. Je jen otázkou kde. To ještě přesně nevíme,“ míní lékař.

Od začátku letošního roku Peter Olšák se svým týmem v Janských Lázních nasadil elektroakupunkturu u padesáti pacientů, z toho 22 s kompletním poraněním míchy.

Zájem o metodu je obrovský, zařízení eviduje 800 žádostí. „Snažíme se vyhovět co největšímu počtu pacientů, ale tak velké množství samozřejmě nejsme schopni kapacitně zvládnout. Zaškolujeme další kolegy, aby také mohli poskytovat elektroakupunkturu. Co nejdříve bychom chtěli nabídnout spinální rehabilitační program právě s využitím elektroakupunktury,“ uvádí ředitel státních lázní Martin Voženílek.

Peter Olšák vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. První pacienty s těžkými poruchami hybnosti začal elektroakupunkturou léčit v roce 2016.

V té době pracoval jako rehabilitační lékař v olomoucké fakultní nemocnici. „Měl jsem znalosti z fyzikální léčby i z tradiční akupunktury. Když jsem to správně spojil dohromady, ukázalo se, že jsme schopni pacientovi pomoci také v případech, kdy běžné rehabilitační postupy nestačí. Výsledky se dostavily poměrně rychle,“ vzpomínal Olšák na začátky v nedávném rozhovoru pro MF DNES.

Od té doby už elektroakupunkturou odléčil 700 pacientů. Uplatnění nachází u širokého spektra diagnóz, jako jsou stavy po mozkových mrtvicích, poškozeních míchy a poraněních periferních nervů. Dobrých výsledků elektroakupunktura dosahuje i v léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou, u nichž nastane akutní ataka, která způsobí omezení pohybu.

Do janskolázeňské léčebny Vesna nastoupil Peter Olšák v roce 2020. Podle něj je důležité elektroakupunkturu u pacientů nasadit co nejdříve, stejně tak klíčové je kombinovat ji s dalšími rehabilitačními a léčebnými metodami. Rodák ze slovenské Ilavy o elektroakupunktuře přednáší a věnuje se vzdělávání lékařů.