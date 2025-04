Záchytka v Hradci má omezený režim, opilci spí ve špitále. Kraj zváží stěhování

V Parlamentu se totiž vedou diskuse, zda by se provoz záchytek neměl zcela zásadně změnit zákonem.

Kdyby záchytky měly pokračovat za současných pravidel, tedy pod správou krajů, leccos by vyřešilo stěhování zdejší záchytky z nenápadného domu na Novém Hradci do fakultní nemocnice.

Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jiří Mašek (ANO), přestože jednání triumvirátu kraje, města a nemocnice jsou na začátku, se dokonce domnívá, že jsou dvě možnosti.

„První variantou je, že bychom dostali prostor na stavbu z kontejnerů, která je známa z Jihlavy. Druhou možností jsou prostory v blízkosti psychiatrické kliniky, které by měla uvolňovat armáda. To by bylo výhodnější kvůli možnému propojení adiktologické léčby s psychiatrickou a nešlo by tedy pouze o přespávání. Armáda však není ještě rozhodnuta,“ řekl Mašek.

Podle všeho není rozhodnuta ani nemocnice: „Na téma provozu protialkoholní záchytné stanice probíhají s Královéhradeckým krajem jednání, avšak zajištění jejího provozu je plně v gesci kraje,“ uvedl mluvčí fakultní nemocnice Jan Špelda.

Opilci blokují pohotovost

Každopádně všichni se shodují, že pouze víkendový a sváteční nepřetržitý provoz, který trvá od začátku roku 2023, je neudržitelné provizorium. Opilci často blokují provoz a lůžka na pohotovosti pro dospělé, tedy na emergency.

„Měsíčně evidujeme desítky případů. Tito pacienti jsou pro nás stran péče náročnější. Je specifická a naše prostory pro to nejsou adekvátně vybavené. Rozhodně bychom přivítali obnovení provozu záchytné stanice v Hradci Králové v rozsahu, který byl před rokem 2022,“ uvedla pro Český rozhlas Jana Berková, primářka Kliniky urgentní medicíny.

„Záchytka je téma, které často řešíme s městskou policií i s celou řadou obyvatel, kteří nejsou spokojeni s tím, že osoby v podnapilém stavu se přes den opíjejí a povalují na veřejných prostranstvích. My to popravdě nedokážeme řešit, protože městská policie nemá pravomoc takové lidi odvléct. Pokud je odvezou na emergency, jsou zdraví, jen pod vlivem a potom je vlastně musíme vrátit na stejné místo, kde je městská policie sebrala. Velmi mě trápí, že v Hradci Králové není 24hodinová záchytka,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Klienti neplatí, personál chybí

Povinnost provozovat záchytku má ze zákona kraj. Ročně tu přenocuje kolem 800 klientů a náklady na péči o jednoho vyjdou na 16 tisíc korun bez příspěvku zdravotní pojišťovny. Na nocležníka zbývá doplatek dva tisíce, ale většina jich jej neuhradí a vymáhání je neúspěšné.

Stejně obtížným úkolem je pro záchytku zajistit personál. „Získat lékaře pro službu za záchytce je čím dál složitější, je to enormně drahé a klienti většinou neplatí. Aby záchytky vůbec přežily, snižovali jsme v minulém volebním období nároky na kvalifikaci. Je také otázka, jestli je trvalá přítomnost lékaře nutná, protože je to velmi drahá záležitost, a jestli by je nemohly zastoupit zdravotní sestry. Diskuse bude nutná i vzhledem k personální situaci ve zdravotnictví,“ upozornil Jiří Mašek.

Záchytka přímo v nemocnici by částečně mohla řešit personální problémy. „Ve fakultní nemocnici na stavbu prostory jsou a ředitel by s ní souhlasil. Zároveň by také uvolnil některé lékaře, aby tam sloužili. Zejména u specializací, které nemají možnost služeb a příslužeb, je to zajímavé. Tím bychom to dokázali vyřešit jak z hlediska prostoru, tak lékařského potenciálu,“ uvedla primátorka.

Pokračování? Neudržitelné

Třetí variantou je zrušení současného provozu záchytek. Šlo by o revoluci. Vždyť první záchytná stanice v Československu byla otevřena před více než sedmdesáti lety v roce 1951 v budově u pražského kostela svatého Apolináře.

„Otevírá se otázka, jestli v této době, kdy se ve zdravotnictví obáváme nárazu kvůli financování provozu nemocnic, by záchytky neměly být už spíš historií. My jsme v Evropě naprostou výjimkou, protože je zrušili i Slováci. Zatím patří do zdravotní péče, ale přitom nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami. V tom je první zádrhel, který ukazuje, že to není úplně standardní služba, ze zákona jde na vrub krajů,“ podotkl Jiří Mašek.

Hradecká záchytka je krajská příspěvková organizace a na Novém Hradci slouží od roku 1993. Až do června 2002 ji zřizoval Hradec Králové, poté přešla pod kraj. Její budoucnost je podle Maška krajně nejistá: „Pokračování provozu záchytky na Novém Hradci je z mého pohledu neudržitelné, kraj na tom pouze prodělává desítky milionů ročně.“

Loni přišel roční provoz na 13 milionů korun, poplatky neplatí stovky klientů. Cenou patří hradecká záchytka mezi levnější. Nejdražší je v Plzni, kde vyjde noc na 4 500 korun. V Jihlavě stojí 4 000, v Liberci 3 500, v Sokolově 3 400 a v Pardubicích 3 200 korun.