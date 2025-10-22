Akce Podzimní prázdniny v aquacentru nabídne bonus ke vstupnému

Návštěvníci získají ke každému zakoupenému vstupu navíc 20 minut pobytu zdarma.
Bonus platí pro všechny typy vstupného do zařízení, které nabízí rekreační bazén a vlnobití, tobogán, dětský bazén s říčkou a skluzavkou, vířivky či parní kabinu.
Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.
Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...
Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...
Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...
Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Na jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje...
Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...
Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové zve na akci Podzimní prázdniny v aquacentru, která potrvá od soboty do neděle 2. listopadu.
Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu...
Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...
Středočeští a pražští hasiči zasahují od odpoledne u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Oheň zasáhl haly o rozměrech 60 x 20 metrů, 86 x 20 metrů a 76 x 13 metrů, zasažená je i menší...
V Pardubickém kraji stoupá od července výskyt žloutenky typu A o desítky případů. Kvůli tomuto onemocnění dnes magistrát uzavřel až do odvolání registr...
Sněhové řetězy, auto, několik telefonů či prosklených dveří je mezi nepotřebným majetkem, který v aukci prodává město Kopřivnice na Novojičínsku. Mezi více než...
Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan s číslem popisným 21 v Lužné na Vsetínsku. Ocenění hejtmanství uděluje od roku 2008 za...
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Müllerova vila v Praze, zámek v Českém Krumlově nebo hrady Grabštejn a Bezděz patří mezi stavby, na jejichž obnově se podílel architekt Václav Girsa. S jeho...
Novinář Vojtěch Dobeš pro deník Metro popisuje okolnosti zveřejnění screenshotů, které ukazují dřívější výroky Filipa Turka. „Když jsem viděl, že to s politikou myslí vážně, usoudil jsem, že se o...