Akce Podzimní prázdniny v aquacentru nabídne bonus ke vstupnému

Autor: poš
  17:55
Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové zve na akci Podzimní prázdniny v aquacentru, která potrvá od soboty do neděle 2. listopadu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Návštěvníci získají ke každému zakoupenému vstupu navíc 20 minut pobytu zdarma.

Bonus platí pro všechny typy vstupného do zařízení, které nabízí rekreační bazén a vlnobití, tobogán, dětský bazén s říčkou a skluzavkou, vířivky či parní kabinu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Na brněnském náměstí Svobody se ve středu v podvečer sešly stovky lidí, aby protestovaly proti možnému jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky ministrem životního prostředí. Řečníci varovali před...

22. října 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice v Plané na Tachovsku

Plzeňský kraj chce mít příští rok projekt nové nemocnice následné péče v Plané na Tachovsku. Na jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

OBRAZEM: V Praze otevřeli novou náplavku, láká na griloviště i lezeckou stěnu

Pražané mají k dispozici novou náplavku. Společnost Skanska v rámci kancelářského komplexu Port7, který navazuje na holešovické nádraží, dokončila proměnu přilehlého nábřeží. Ve středu tu náplavku...

22. října 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Akce Podzimní prázdniny v aquacentru nabídne bonus ke vstupnému

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové zve na akci Podzimní prázdniny v aquacentru, která potrvá od soboty do neděle 2. listopadu.

22. října 2025  17:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Lipna vytáhli auto s lidskými ostatky. Jde o rakouský vůz hledaný už 10 let

Kriminalisté a potápěči zásahové jednotky vytáhli odpoledne ze dna lipenské nádrže rakouské vozidlo, po kterém se pátrá již deset let. V autě nalezli lidské ostatky. Vůz byl zhruba 20 metrů od břehu...

22. října 2025  16:42,  aktualizováno  17:48

Schizofrenický vrah opět utekl z Bohnic, tentokrát ho chytili při krádeži

Policie ve středu odpoledne opět pátrala po nebezpečném pacientovi z Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Šlo o schizofrenika, který ze zařízení utekl už před 14 dny, kdy se nevrátil z...

22. října 2025  17:42

V Nehvizdech hoří průmyslová hala. Kouř je cítit i v Praze, hašení potrvá do rána

Středočeští a pražští hasiči zasahují od odpoledne u rozsáhlého požáru hal v Nehvizdech na Praze-východ. Oheň zasáhl haly o rozměrech 60 x 20 metrů, 86 x 20 metrů a 76 x 13 metrů, zasažená je i menší...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  17:36

Kvůli výskytu žloutenky typu A je zavřený registr vozidel v Pardubicích

V Pardubickém kraji stoupá od července výskyt žloutenky typu A o desítky případů. Kvůli tomuto onemocnění dnes magistrát uzavřel až do odvolání registr...

22. října 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Kopřivnice draží nevyužitý majetek, v aukci jsou sněhové řetězy, telefony i auto

Sněhové řetězy, auto, několik telefonů či prosklených dveří je mezi nepotřebným majetkem, který v aukci prodává město Kopřivnice na Novojičínsku. Mezi více než...

22. října 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan v Lužné

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro letošní rok je chalupa Hajan s číslem popisným 21 v Lužné na Vsetínsku. Ocenění hejtmanství uděluje od roku 2008 za...

22. října 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Architekt Girsa se podílel na obnově hradů a zámků, v Liberci je o něm výstava

Müllerova vila v Praze, zámek v Českém Krumlově nebo hrady Grabštejn a Bezděz patří mezi stavby, na jejichž obnově se podílel architekt Václav Girsa. S jeho...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vojtěch Dobeš o Filipu Turkovi: Býval rozumný, ale čím víc měl publika, tím byl horší

Novinář Vojtěch Dobeš pro deník Metro popisuje okolnosti zveřejnění screenshotů, které ukazují dřívější výroky Filipa Turka. „Když jsem viděl, že to s politikou myslí vážně, usoudil jsem, že se o...

22. října 2025  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.