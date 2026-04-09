Archeopark pravěku ve Všestarech na Hradecku v sobotu zahájí sezonu rituálem

Archeopark pravěku ve Všestarech u Hradce Králové v sobotu zahájí návštěvnickou sezonu. Bude otevřen od 10:00 do 17:00. Na programu budou komentované prohlídky i tradiční rituál, informoval dnes ČTK ředitel archeoparku Radomír Tichý. Zřizovatelem archeoparku je Královéhradecký kraj s Univerzitou Hradec Králové.
Komentované prohlídky loni otevřené expozice budou v 11:00 a 13:00. Návštěvníci se budou moci seznámit s námořními expedicemi všestarských experimentálních archeologů Monoxylon i s výrobou kamenných seker. Ve 14:00 je na programu vztyčení kultovního idolu na místě padlého posvátného stromu. Od 15:00 bude komentovaná prohlídka venkovního areálu, uvedli na webu zástupci archeoparku.
Od dubna do června bude archeopark přístupný každý víkend od 10:00 do 17:00. "Pravidelné komentované prohlídky venkovním areálem jsou vždy v časech 11:00, 13:00 a 15:00," sdělil Tichý.
Archeopark pravěku Všestary otevřel novou expozici loni v říjnu. Představuje v ní svá dvě stěžejní témata, a to plavbu po moři v dlabaných člunech - monoxylech a vrtání kamenných seker. Rozšíření a vybavení původního objektu stálo téměř 25 milionů korun bez DPH.
Všestarští experimentální archeologové se proslavili hlavně námořními expedicemi Monoxylon v replikách pravěkých člunů. Snaží se přispět k poznání šíření raných forem zemědělství ve Středomoří. Zatím poslední expedice Monoxylon IV v roce 2023 navázala na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998 a 2019. Pátá expedice by se měla konat letos v létě opět v Egejském moři, ale v jeho severní části.
Všestarský archeopark leží asi sedm kilometrů severozápadně od Hradce Králové a návštěvníky od roku 2013 seznamuje se životem v pravěku prostřednictvím takzvané živé archeologie. Svým zaměřením je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v ČR. Kromě hlavní budovy s expozicí pravěku ho ve venkovní části areálu tvoří desítka replik pravěkých objektů včetně rondelu či neolitického domu.