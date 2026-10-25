Archeopark Všestary nabídne poslední akce sezony pro děti i noční prohlídky

Archeopark pravěku ve Všestarech na Královéhradecku chystá dvě poslední akce sezony. Ve středu 28. října bude areál patřit dětem a v sobotu 31. října nabídne večerní prohlídky. Sobotní akce nazvaná Mezi světlem a stínem má omezenou kapacitu, proto pořadatelé doporučují rezervaci, informoval ČTK ředitel archeoparku Radomír Tichý. Venkovní část areálu tvoří desítka replik pravěkých objektů včetně rondelu či neolitického domu.
Ve středu začne program v 10:00 a potrvá do 16:00. Budou připravené dílny pro děti, ve kterých si mohou vyzkoušet, jak se lidé v pravěku připravovali na zimu. Název akce je Bude zima bude mráz a je určená dětem od čtyř do 12 let. "Děti mohou nahlédnout do dávné minulosti a odnést si originální vlastnoručně vyrobené výrobky. Budou si moci vyrobit světýlko do tmy z ulity, zkusit si sekání dřeva na zimu nebo rozdělávání ohně," sdělil Tichý.
V sobotu budou na programu večerní komentované a kostýmované prohlídky pravěkých obydlí. Kapacita jedné prohlídky je omezená na 25 lidí. "Akce 31. října je specifická tím, že má omezenou kapacitu počtu návštěvníků. Je to nutné s ohledem na průchod s průvodcem po nočních stanovištích v areálu. Stanoviště jsou spojená tématem, ale každé patří jinému období pravěku," uvedl Tichý.
Rezervace je možná na e-mailu archeoparkvsestary@seznam.cz. "Doporučujeme si předem rezervovat konkrétní čas, a to v 17:00, 17:30, 18:00 a 18:30. Venkovní areál bude přístupný pouze v doprovodu průvodce, ale budovy archeoparku si bude možné projít volně bez nutnosti objednání," uvedl Tichý.
Za příznivého počasí se v 19:45 uskuteční ohňová show v podání umělecké skupiny Signum Ardere. "Po celý večer budou mít děti možnost vyrobit si vlastní obřadní masku," dodal Tichý.
Návštěvníci archeoparku se ve vnitřní expozici mohou také seznámit s námořními archeologickými expedicemi Monoxylon, pátá se uskutečnila letos na přelomu června a července v severní části Egejského moře v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu. Letošní expedice všestarských experimentálních archeologů navázala na námořní výpravy v dlabaných člunech z let 1995, 1998, 2019 a 2023. Experimentální plavby mají lépe objasnit šíření raných zemědělských kultur ve Středomoří.
Všestarský archeopark, jehož zřizovateli jsou Královéhradecký kraj s Univerzitou Hradec Králové, návštěvníky od roku 2013 seznamuje se životem v pravěku prostřednictvím takzvané živé archeologie. Svým zaměřením je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v ČR.