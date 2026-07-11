Archeopark Všestary se vrátil do doby Keltů a Římanů, tavily se tři druhy kovů

Acheopark ve Všestarech na Královéhradecku se dnes vrátil do doby Keltů a Římanů. Desítky návštěvníků mohly poprvé vidět na jednom místě tavení tří kovů, a to mědi, bronzu a železné rudy. Program Dny živé archeologie, který bude v archeoparku i v neděli, je největším akcí všestarských archeologů letošní sezony. ČTK to řekl archeolog a ředitel archeoparku Radomír Tichý.
Návštěvníci se také seznámili s členy námořní archeologické expedice Monoxylon V, která na přelomu června a července podnikla čtrnáctidenní plavbu Egejským mořem v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu. Po moři ve 12 etapách archeologové ze Všestar urazili 430 kilometrů. Před archeoparkem je člun, který má téměř 12 metrů a pojme 22 lidí, k vidění.
Tavení kovů předvedli archeologové z Belgie. Železnou rudu dnes v peci zahřívali za pomoci dřevěného uhlí a měchů až na 1400 stupňů Celsia. Směs rudy pak klesne do zahloubené části pece. Po vychladnutí a rozbití pece archeologové takzvanou železnou houbu v neděli vyjmou a kováním ji budou zbavovat nečistot. Výsledkem jejich dvoudenní práce bude kus železa. Z bronzu a mědi Belgičané odlévali různé předměty, například šperky, nůž či sekeru.
Lidé se mohli také seznámit s výzbrojí a vybavením římských legionářů a Germánů, kteří se odpoledne střetli v bitevní ukázce. "Na neděli máme připravenou ukázku jezdeckého umění římské kavalerie," uvedl Tichý.
Všestarský archeopark, jehož zřizovateli jsou Královéhradecký kraj s Univerzitou Hradec Králové, návštěvníky od roku 2013 seznamuje se životem v pravěku prostřednictvím takzvané živé archeologie. Svým zaměřením je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v ČR. Kromě hlavní budovy s expozicí pravěku ho ve venkovní části areálu tvoří desítka replik pravěkých objektů včetně rondelu či neolitického domu.