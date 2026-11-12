Areál bývalé školy čeká demolice, kraj v Opočně plánuje přes sto bytů

Tomáš Hejtmánek
  10:52aktualizováno  10:52
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Roky opuštěné budovy, garáže, domek správce nebo kotelna v bývalé zemědělské škole v Opočně na Rychnovsku půjdou k zemi. Královéhradecký kraj, kterému areál patří, chce na něm postavit víc než stovku bytů. Část zaplatí sám a byty nabídne zaměstnancům svých organizací. Další objekty by mohlo stavět město, družstvo nebo i soukromníci. První práce začnou už letos.
Studie budoucí podoby areálu zemědělské školy v Opočně. Ve svahu, kde je nyní sad, má vzniknout několik viladomů.
Areál bývalé zemědělské školy v Opočně. Budovy půjdou k zemi a nahradí je bytové domy.
Areál bývalé zemědělské školy v Opočně. Budovy půjdou k zemi a nahradí je bytové domy.
Areál bývalé zemědělské školy v Opočně. Budovy půjdou k zemi a nahradí je bytové domy.
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Na svém místě zůstane jen tělocvična a internát, kam se kvůli rekonstrukci před lety přestěhoval dětský domov ze Sedloňova v Orlických horách, později přejmenovaný na Domov Naděje.

Přestavba areálu je pro Opočno velké téma. Chátrající areál leží asi 600 metrů od Kupkova náměstí směrem k nádraží a obchvatu města. Kraj si nechal pořídit urbanistickou studii, která na místo hlavních školních budov podél Nádražní ulice umístila velký bytový dům s 18 byty a čtyřmi komerčními prostory v přízemí. Vedle zůstane tělocvična, která je pro město klíčová.

„Cvičí se v ní dost. Chodí tam volejbalisté, nohejbalisté, je tam cvičení žen. V Opočně máme ještě tělocvičnu ve škole, ale ta je sotva poloviční. Bylo by škoda o halu přijít,“ míní starší žena bydlící hned naproti, která se představila jako Ivana.

Vedle tělocvičny je ještě sportovní hřiště, které vypadá osiřele. Podle dalšího ze sousedů se od odchodu školy prakticky nepoužívá.

„Sem tam si na něm někdo zapinká tenis, naše vnoučata tam chodí zakopat si s balonem. Když se sem přistěhoval dětský domov, děcka tam běhala, ale teď jich tu je už jen pár,“ vypráví Václav Sedláček.

Hřiště se má podle studie zmenšit na polovinu. Vedle jsou v plánu parkové úpravy, hřiště pro děti a workout. V zadní části architekti navrhli dva menší bytové domy. V jednom má být zřízeno chráněné bydlení, ve druhém asi devět bytů. Dalších pět viladomů má vyrůst ve svahu pod školou, kde je ovocný sad. Ve viladomech se počítá s 56 byty.

„Toho sadu by byla škoda. Moji rodiče sem chodili do hospodářské školy, to bylo někdy ve 30. letech. Ale než aby to tady zůstalo nevyužité, je lepší, aby se postavily byty pro lidi. Byty se hodí vždycky,“ poznamenává soused.

První investice už letos

Na kolik celková přeměna areálu vyjde, je zatím ve hvězdách. Půjde o stovky milionů korun. Jen přestavba budovy internátu má kraj přijít na víc než 75 milionů. První etapa začne už letos. Má se v ní upravit první podlaží, aby tam mohl dětský domov zůstat natrvalo. Práce vyjdou nejvýše na 15,5 milionu korun bez započtení daně.

„Firmu právě soutěžíme. Už se otevíraly obálky, ale výsledek zatím neznám. Vzniknou tam dva byty pro děti a ředitelství domova, které má pod sebou i byty v dalších lokalitách,“ říká radní kraje pro investice a majetek Zdeněk Praus (ANO)

Vystěhovaný dětský domov Sedloňov zůstane v Opočně, budou tam i byty

Hotovo má být v polovině příštího roku. Mezitím se připraví projekt přestavby dalších tří podlaží pro dostupné bydlení. Kraj už vybral finální variantu, podle níž má jít o 42 převážně startovacích bytů. Do konce příštího roku chce hejtmanství získat stavební povolení.

„Stavět budeme asi na jaře 2028. Odhad nákladů je okolo 60 milionů korun,“ doplňuje Praus.

Současně s úpravami internátu by se měly rozjet demolice školních objektů, aby se nejhorší práce nemusely dělat v době, kdy se do bytů budou stěhovat nájemníci. Internát, tělocvična a hřiště tvoří kompaktní blok, od kterého lze budoucí staveniště dobře oddělit.

Družstvo, kraj, či developer?

Otazník zatím zůstává nad tím, kdo plánované viladomy postaví. Kraj má zájem stavět objekt pro chráněné bydlení a bytový dům u Nádražní ulice, aby měl byty pro zaměstnance svých příspěvkových organizací. Další stavby může buď realizovat sám, nebo případně projekty prodat městu či developerům.

„Všechny tyto varianty jsou ve hře. Prioritně by se to mělo naprojektovat a stavět všechno najednou, aby se přeměna areálu netáhla,“ míní Praus.

„Rádi bychom se na projektu podíleli, ale jsme teprve na začátku. Budeme se bavit o tom, že by nám dávalo smysl jeden viladům postavit jako městský, nebo by mohlo jít o formu družstevního bydlení. O tom všem se ještě musíme pobavit v zastupitelstvu,“ říká starostka Opočna Šárka Škrabalová (nestr.).

Dvě miliardy chce investovat kraj do dostupných bytů, začít může v Opočně

Radnice by mohla na stavbu nájemních bytů čerpat státní dotace. Město by mohlo být také vedoucím členem družstva, které by některý z domů mohlo postavit.

Pro Královéhradecký kraj je Opočno prvním projektem z plánované výstavby dostupného bydlení, na které letos přislíbil vynaložit 2 miliardy korun v průběhu deseti let. Další lokality nyní hledá.

„Další věci jsou rozjednané, k odkupu pozemků nebo celých projektů by mohlo dojít na přelomu roku,“ plánuje radní kraje pro ekonomiku Jaromír Dědeček (ANO).

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