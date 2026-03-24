Areály hodnotí končící lyžařskou sezonu kladně, nejlepším měsícem byl leden

Lyžařská střediska v ČR končící lyžařskou sezonu hodnotí pozitivně. Jde o druhou sezonu v řadě, kdy sice přírodního sněhu nebylo příliš, ale byl dostatek mrazivých dnů nutných pro vytvoření dostatečné vrstvy technického sněhu. Vyplynulo to z vyjádření ředitele Asociace horských středisek (AHS) ČR Libor Knot. Sezona podle něj ještě neskončila, stále se lyžuje zhruba v 15 areálech. Investice do technologií na zasněžování podle něj areálům umožňují zajistit vhodné podmínky pro lyžování po celou zimní sezonu.
"Zásadní ale je, že i přes proměnlivé počasí byla návštěvnost velmi dobrá a potvrzuje se vysoký zájem návštěvníků o české hory,“ sdělil ČTK Knot.
V porovnání se zimou 2024/2025 je letošní návštěvnost srovnatelná, což je podle něj velmi dobrý výsledek. "Do nejlepší zimy v posledním období v sezoně 2018/2019 nám sice v návštěvnosti stále asi deset procent chybí, ale letošní výsledek je významně lepší než v předešlých méně příznivých sezonách," řekl Knot. Podotkl, že zimní počasí letos lyžařům přálo hlavně v lednu. "Zejména rekordní leden přispěl k celkové spokojenosti s touto zimní sezonou," uvedl.
Začátek sezony na přelomu listopadu a prosince byl podle vlekařů teplotně velmi příznivý k výrobě technického sněhu. "Nízké teploty umožnily vysokou efektivitu a produkci sněhu, což znamenalo brzký rozjezd páteřních sjezdovek a lanovek," uvedl Knot.
Ve druhé polovině prosince byly naopak teploty nepříznivé, takže sníh ubýval a podmínky se horšily. Významné vylepšení přinesl až konec prosince a přelom roku s výrazným sněžením. Začalo podle Knota i delší období příznivých teplot pro umělé zasněžování v rozmezí od minus sedmi do minus 20 stupňů Celsia.
"Toto ochlazení pomohlo s dosněžením sjezdových tratí a spolu s vysokou návštěvností tak lze leden hodnotit jako nejlepší měsíc této sezony. V únoru bylo počasí střídavé, naštěstí se obešlo bez delších oblev, ale do loňských slunečných jarních prázdnin mělo daleko," uvedl Knot.
Na konci února přišlo typické jarní počasí s nočními mrazy a slunečnými dny, které pokračovalo i v březnu. "Návštěvnost je v tomto období již poznamenána vysokými denními teplotami ve městech, takže chuť na lyžování opadá," dodal Knot.
Střediska v ČR investují ročně do zimní sezony kolem jedné miliardy korun. Investice do letních programů dosahují 200 až 400 milionů korun.
Asociace horských středisek ČR vznikla v říjnu 2013. Sdružuje desítky lyžařských středisek, zástupců horských měst a dalších institucí a firem.