Audit na akademii v Trutnově odhalil chyby, ředitel má čas na nápravu do srpna

Pochybení týkající se veřejných zakázek či nesrovnalosti v evidenci služebních jízd odhalila kontrola v České lesnické akademii v Trutnově. Podle vedení Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem školy, nejsou odhalené chyby důvodem pro okamžité odvolání ředitele Miloše Pochobradského. Ředitel dostal čas na nápravu nedostatků, uvedli dnes na dotaz ČTK zástupci kraje. Pochobradský dnes výsledky auditu nekomentoval, odpověď připravuje, uvedl pro ČTK.
Kontrola hospodaření České lesnické akademie podle hejtmana Petra Kolety (ANO) zjistila pochybení převážně administrativní a procesní povahy. "Nebyla toho charakteru, abychom jako rada okamžitě odvolali ředitele z funkce. Ředitele jsme vyzvali k nápravě zjištěných nedostatků a nastavení systémových opatření, která zabrání dalšímu opakování pochybení v hospodaření organizace. Termín má do srpna 2026, poté rozhodneme o dalších krocích," sdělil ČTK hejtman Petr Koleta (ANO).
Podle hejtmana se pochybení týkala veřejných zakázek, například nesprávného označování příloh, nezveřejnění některých povinných dokumentů na profilu zadavatele nebo nedodržení interních pravidel při složení výběrových komisí či oslovování dodavatelů u veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrola také poukázala na některé nesrovnalosti v evidenci služebních jízd, využívání služebního vozu pro osobní účely či v evidenci odlovené zvěře.
Podle hejtmanství kontrola nereagovala na žádné předchozí podezření na možné nesrovnalosti. "Byla to pravidelná kontrola, kterou postupně procházejí všechny krajské organizace. Byla součástí plánu kontrol krajského úřadu. Začala v říjnu 2025," sdělil ČTK mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.
Podle informací ČTK se o dění ve škole zajímá také policie, trestní stíhání nebylo dosud zahájeno, vyšetřování je v přípravné fázi prověřování. Policie informace ČTK nepotvrdila.
Na České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole studuje okolo 500 studentů, na vyšší odbornou školu připadá ani ne třetina. Zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Veřejná střední a vyšší odborná škola s více než 170letou tradicí poskytuje vzdělání v oboru lesnictví, ekologie a mechanizace. Sídlo má v Trutnově a pobočku ve Svobodě nad Úpou na Trutnovsku.