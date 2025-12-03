Speciál velitele policie má beranidlo i balistické vesty pro ochranu hasičů

Autor: the
  11:52
Speciálně vybavený policejní vůz mají nově k dispozici velitelé, kteří v Královéhradeckém kraji vyjíždějí k náročným zásahům jako koordinátoři bezpečnostních složek. Institut Velitele policie existuje v kraji přesně rok a na pozici je vyškoleno 14 policistů. Zasahovali už u 291 případů. Nově vyjíždějí ve speciálně vybaveném voze Škoda Kodiaq, jehož přestavba vyšla na 780 tisíc korun.

Od ostatních služebních vozů odlišuje speciál zelené světlo pod střechou. Podobně jsou zeleným světlem označena i velitelská vozidla krajské záchrany. Všichni členové záchranných složek na místě události tak okamžitě vědí, kam se mají obrátit, když hledají velitele.

Velitelská posádka má standardně dva členy. Samotný velitel má na sobě přes stejnokroj nasazenou červenou vestu a výšivku s označením Paušál 10. Jeho asistent má výšivku Paušál 100 a případný třetí člen týmu Paušál 101.

Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.
Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.
Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.
Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.
9 fotografií

„Velitel policie má za úkol koordinovat veškeré policejní síly na místě události. Jakmile tam dorazí, okamžitě přebírá velení a komunikuje s veliteli ostatních složek integrovaného záchranného systému. Policisté jsou na tuto práci speciálně vyškolení,“ vysvětluje krajský ředitel policie Petr Sehnoutka.

Upravili původní vůz

Dříve jezdili velitelé k zásahům v běžném služebním voze. Roční praxe však ukázala, že je vhodné, aby měli k dispozici nadstandardní vybavení. Jedno z aut proto policie vybavila speciální vestavbou. Vzadu tak jsou už jen dvě místa k sezení, navíc mohou sloužit jako mobilní kancelář.

„Je to takové pracoviště pro zpracovatele události. K dispozici tu je výsuvný stolek, připojení pro notebook a podobně. Pokud by bylo potřeba na místě provést instruktáž kolegů, vzadu je do vestavby integrovaná výsuvná magnetická tabule,“ popisuje jeden z policejních velitelů Petr Hruška.

Upravená Škoda Kodiaq má vestavěnou elektroniku pro dobíjení vysílaček, notebooků nebo reflektorů. Veze balistické štíty, helmy nebo vesty, které může Velitel policie poskytnout třeba záchranářům či hasičům, kteří musejí vstoupit do nebezpečného prostoru.

K dispozici má posádka také profesionální záchranářský batoh, nosítka, evakuační plachty či teleskopický žebřík. Nechybí ani beranidlo, páčidla nebo planžety pro otevírání dveří a oken. Velitel s sebou veze také zastavovací pásy používané při zastavení vozidel s ujíždějícími řidiči.

„Nejčastěji vyjížděl za uplynulý rok Velitel policie na pátrání po osobách, konkrétně téměř v 80 případech. Šlo zejména o pátrání po takzvané horké stopě, do kterého se zapojují také další složky IZS. Často vyjížděl k vážnějším událostem spojeným s násilím či dokonce se střelbou,“ říká krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Lidé začali řvát a vybíhat z obchodu, útočník musel utéct zadem, líčí svědek

Nejzávažnějším případem bylo oznámení o napadení dvou žen v hradecké prodejně Action, které nakonec kriminalisté kvalifikovali jakou dvojnásobnou vraždu. Velitel policie byl do minuty na místě činu, poskytoval první pomoc a koordinoval všechny zasahující složky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Ústečané se necítí v centru bezpečně, podle radnice bezpečnost nevybočuje

ilustrační snímek

Obyvatelé Ústí nad Labem poukazují na to, že se v centru krajského města necítí bezpečně. Opakovaně to píší na sociální sítě, komentáře k tématu se objevují...

3. prosince 2025,  aktualizováno 

Vyšší daň majitelé zanedbaných objektů v centru Žatce nezaplatí, rozhodl soud

ilustrační snímek

Vyšší daň ze zanedbaných nemovitostí v historickém centru Žatce nebude platit. Rozhodl o tom dnes ústecký krajský soud, který zčásti vyhověl žalobě jednoho z...

3. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Kniha trojice Čechů odhalila krutý osud vynálezce Bitcoinu Satoshi Nakamota

3. prosince 2025  12:20

Blansko má novou koalici. ODS obnoví letitou spolupráci s lidovci, vystřídají ANO

Jiří Crha (ODS)

Blansko zůstalo bez vládnoucí koalice jen zhruba týden. Poté, co ODS v čele se starostou Jiřím Crhou minulou středu oficiálně vypověděla kvůli sporům s ANO koaliční smlouvu, se občanští demokraté...

3. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Borovanští odmítají dobývání živce, i když firma snížila roční objem těžby na půlku

Firma sídlí na okraji Borovan.

Proti plánům rakouské společnosti na otevření lomu na Českobudějovicku jsou místní, spolky i Zoo Dvorec, která stojí asi kilometr od těžebního místa. „Místo jsme si vybrali jako poklidné, čisté a...

3. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Pavilon psychiatrie začne v Jičíně vznikat na jaře

Vizualizace nového pavilonu psychiatrie v jičínské nemocnici.

Veřejnou zakázku na stavbu pavilonu psychiatrie v jičínské nemocnici vypsal Královéhradecký kraj. Předpokládané náklady jsou 439 milionů korun bez daně. Stavební práce by měly začít příští rok na...

3. prosince 2025  12:06

ODS v Hradci Králové zveřejnila kandidátku pro komunální volby, lídrem Soukup

ilustrační snímek

Občanské demokraty v Hradci Králové povede v komunálních volbách příští rok současný zastupitel a radní Martin Soukup. Strana dnes zveřejnila první desítku...

3. prosince 2025  10:28,  aktualizováno  10:28

Kniha o nohách a antikorozní přísada získaly uznání v soutěži o Cenu inovace

ilustrační snímek

Antikorozní přísada a vzdělávací kniha pro děti Nezapomeň na nohy získaly čestné uznání v soutěži o Cenu inovace roku 2025. Projekty vzniklé na zlínské...

3. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Speciál velitele policie má beranidlo i balistické vesty pro ochranu hasičů

Nové vozidlo pro velitele policie disponuje speciálním vybavením.

Speciálně vybavený policejní vůz mají nově k dispozici velitelé, kteří v Královéhradeckém kraji vyjíždějí k náročným zásahům jako koordinátoři bezpečnostních složek. Institut Velitele policie...

3. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pingpongové legendy Orlowski a Panský vystoupí na exhibici

Stolní tenisté Milan Orlowski a Jindřich Panský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka...

Nová sportovní hala v Lomnici nad Lužnicí bude v sobotu hostit okresní přebory mládeže a dospělých ve stolním tenise. Turnaj začíná v devět hodin, o tituly okresních přeborníků se bude soupeřit v...

3. prosince 2025  11:50

Horácké divadlo Jihlava nastudovalo komedii Společenstvo vlastníků

ilustrační snímek

Jako čtvrtou premiéru aktuální sezony připravuje Horácké divadlo Jihlava komedii Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. Bude 13. prosince. Hru zrežíroval...

3. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Litomyšl plánuje modernizaci knihovny za 80 milionů korun, hledá dotace

ilustrační snímek

Litomyšl na Svitavsku připravuje modernizaci knihovny za více než 80 milionů korun. Město má hotový projekt a na investici hledá dotační titul. Ještě než začne...

3. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.