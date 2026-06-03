V Hradci by mohly být pruhy speciálně pro autobusy, nápad už teď vyvolává vášně

Petr Záleský
  10:02aktualizováno  10:02
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Vedení Hradce Králové uvažuje o tom, že by na silnicích ve městě vznikly pruhy určené speciálně pro autobusy. Když před 13 lety začalo město kreslit na asfalt první cyklopruhy, schytalo to od kolařů i automobilistů. Jejich síť se mezitím rozšiřuje a kritika umlkla. Teď se však Hradec chystá prověřit ještě mnohem odvážnější pruhy. Záměr buspruhů už nyní vyvolává velké vášně.

Vyhozené peníze. Hradecké silnice nejsou na buspruhy dost široké. Nápad, od kterého ustoupili v Pardubicích. A nebo naopak: Ostuda, že nevznikly již před lety. I takové názory se objevují v komentářích nebo na sociálních sítích.

Studie Českého vysokého učení technického (ČVUT) by měla být hotová až příští rok v březnu, ale už teď se mluví o úsecích, kde by rychlopruhy určené většinou pro MHD, ale také třeba pro záchranný systém, taxíky nebo cyklisty, dávaly smysl.

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Například o Gočárově třídě a úseku od vily Aničky ke křižovatce Koruna, nebo Pražské třídě, kde se odehrává ranní i odpolední dopravní špička. A pak také o Gočárově okruhu a úseku od Labského mostu po křižovatku ulic Pilnáčkovy a Akademika Bedrny.

Expertiza bude mít za úkol říct, zda se buspruhy na stávající komunikaci vejdou jako samostatný sdílený koridor, nebo zda bude muset zmizet jeden pruh pro auta. Materiál od ČVUT bude zaměřen na tři pilotní úseky, kde by jednou buspruhy v Hradci Králové mohly být.

„Předběhla nás i Jihlava“

„Téměř každé krajské město má na několika lokalitách vyhrazené buspruhy a Hradec Králové je tak zcela výjimečný. My nepředjímáme, že tady jednou vzniknou, ale nechceme, aby se tu rozhodovalo podle pocitů, zpátečnického uvažování a předsudků, že to bude komplikovaná věc. Proto jsme požádali ČVUT o studii, která podle velmi přesných dat z dopravních modelů a z inteligentního dopravního systému řekne, zda by tento systém mohl pomoct především plynulosti dopravy,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.

Také podle hradeckého dopravního experta Zbyňka Sperata Hradec zaspal a buspruhy už tu dávno měly být. „Je to pozdě. Je ostuda, že buspruhy v Hradci Králové nevznikly už před lety. Nemusíme se srovnávat s Prahou, kde se rozvíjejí od roku 1998, ale předběhla nás například i Jihlava, která první zavedla v roce 2015 a dnes má už 2,5 kilometru vyhrazených pruhů pro autobusy. My debatu otevíráme se zpožděním 20 let, jsme poslední krajské město, které je nemá,“ zdůraznil expert.

„Není na to místo“

Hradec je město, které si pořídilo vlastní inteligentní dopravní systém. Umí rozsvítit zelenou speciálně pro vozy MHD, které mají zpoždění. „Ale v situaci, kdy se na křižovatku vůbec nedostanou, protože je před nimi 50 aut, systém jim nepomůže. A právě tehdy může pomoci buspruh. Chceme prověřit, jestli je to vhodný doplněk k inteligentnímu dopravnímu systému,“ doplnil Lukáš Řádek.

V diskusích se objevují ohlasy spíš kritické. „Že bych jezdil jako řidič MHD do zastávek bez zpoždění, je myšlenka lákavá. Ale v Hradci je vyhrazený jízdní pruh nesmysl. Není na to místo. Experti vypracují studii a vydělají si pět peněz, to bude vše,“ napsal Standa Prokeš.

„Naposledy odborníci z ČVUT asi za 400 tisíc vyzkoumali, že v Hradci je málo parkovacích míst a nová není kde udělat. Teď další externí studie, ačkoliv na městě vzniklo nové oddělení koncepce a strategie mobility. Proč to nezpracují úředníci magistrátu? Stejně se akorát za 270 tisíc zjistí, že když bude na Gočárovce buspruh, bude kolona aut stát až k Labi a za roh ke Střeláku,“ domnívá se Martina Hepnarová.

Radek Šmíd by nejraději zredukoval rovnou počet autobusů: „Naopak bych omezil autobusy, často v nich jede 10 lidi a zbytečně se kvůli nim zdrží v kolonách 20 aut, kde jede 60 lidí, což je obrovský nepoměr.“

Mileta a zpoždění MHD

Studii včetně pilotních úseků případných buspruhů dostane v březnu do ruky až nová hradecká koalice, a tak se může stát, že plány zůstanou založeny v šuplíku. Vedení dopravního podniku každopádně projektu věří, zmiňuje především největší autobusový špunt ve městě – Gočárovu třídu.

Souhlasí i Zbyněk Sperat, který připomněl i nevyužitou příležitost města při nedávné proměně křižovatky Mileta:

„Při rozhodování o pruzích pro autobusy je potřeba se podívat, kde dnes autobusy mají největší zpoždění a kde jezdí nejvíc spojů. Jedno z prověřovaných míst určitě bude na Gočárově třídě. Nedávno byla dlouhá uzavírka křižovatky Mileta a byla to současně i příležitost města pro preferování veřejné dopravy. Ta nakonec preferenci neměla a kvůli kolonám tu dosahovala značných zpoždění. Když na nádraží nestihnete vlak kvůli zpoždění MHD, příště budete zvažovat, jestli znovu jet MHD.“

Naproti tomu je tu i zkušenost sousedních Pardubic. Město tam zavedlo buspruhy na Sukově třídě a Masarykově náměstí, ale radní je nakonec zrušili. Důvodem byly přetížené komunikace a závěr, že problémy s dopravou v centru nezpůsobovaly samotné buspruhy, ale kapacita křižovatek nebo neřízené přechody pro chodce.

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