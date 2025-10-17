Autobusové nádraží ve Dvoře za 133 milionů bude mít zastřešená nástupiště

Autor: top
  15:55
Kompletní rekonstrukci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, které vzniklo ještě za socialismu, provede sdružení firem Eurovia a Stako za 133 milionů korun. Rada města vybrala nejnižší nabídku, do soutěže se přihlásily tři dodavatelské firmy.

Vizualizace nového autobusového nádraží ve Dvoře Králové. | foto: ateliér M2AU

„Nyní běží zákonná lhůta před podpisem smlouvy o dílo, po jejímž uplynutí bude následovat uzavření smlouvy a příprava samotné realizace,“ informovala mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.

S financováním nákladného projektu pomůže dotace 63,5 milionu korun, kterou město už dříve obdrželo. Rekonstrukci zastaralého nádraží Dvůr Králové připravuje několik let. V roce 2022 kvůli tomu radnice uspořádala architektonickou soutěž, zvítězil v ní návrh brněnského ateliéru M2AU.

Revitalizace počítá s rekonstrukcí komunikací a stávající provozní budovy, novým zastřešením nástupišť i s vybudováním křižovatky se světelnou signalizací v ulici 17.listopadu.

Dojde také k úpravě veřejných prostranství v Erbenově ulici. „Revitalizace by měla začít na přelomu letošního a příštího roku,“ řekl dvorský místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora). Dodavatel bude mít na stavbu rok a půl. Provizorní zastávky budou v Dobrovského ulici.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Kuba: Jízdné v regionálních jihočeských vlacích bude příští rok mírně levnější

Jízdné v regionálních vlakových spojích na jihu Čech bude v příštím roce nepatrně levnější. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ČTK řekl, že to umožní nový...

17. října 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Postrach neplatičů vyráží do ulic Hradce, za hodinu zkontroluje tisíce aut

Nepřehlédnutelná elektroškodovka Enyaq ověšená kamerami vyráží v Hradci Králové do ostrého provozu. Úkolem novinky ve vozovém parku městské policie je kontrola parkování: za pouhou hodinu zvládne...

17. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Praha našla strom pro letošní Vánoce. Smrk v osadě na Děčínsku rostl 85 let

Letošní advent bude hvězdou Staroměstského náměstí statný smrk ztepilý od soukromého majitele z Ústeckého kraje. Letitý jehličnan pochází z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Rostl 85...

17. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Poutník životem malíře a Zrnko času: Liberecká galerie nabízí podzimní výstavy

Dvojici podzimních výstav, které spojují přírodu, barvy a jemnou melancholii, nabízí liberecká Galerie Lázně. První z výstav s názvem Poutník životem malíře...

17. října 2025  15:09,  aktualizováno  15:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Žena z Olomoucka naletěla podvodníkům a přišla o 741.000 korun.

O 741.000 korun připravili neznámí podvodníci pětapadesátiletou ženu z Olomoucka, která jim peníze kvůli vidině zhodnocení několikrát poslala a poté i osobně...

17. října 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Slezské divadlo Opava uvede operu Carmen k 150. výročí její premiéry

Slezské divadlo Opava uvede operu Carmen francouzského skladatele Georgese Bizeta. Její nastudování spojilo se 150. výročím její premiéry. Režie se ujal...

17. října 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

„Nelžete o nás.“ Brněnská univerzita chce od pražské rektorky Králíčkové omluvu

Vedení Masarykovy univerzity (MUNI) v Brně zvažuje předžalobní výzvu na rektorku Univerzity Karlovy (UK) Milenu Králíčkovou. Důvodem je její vyjádření pro Hospodářské noviny, kde uvedla, že brněnská...

17. října 2025  16:02,  aktualizováno  16:26

Cizinec na D46 u Vyškova projel kolem policistů rychlostí 194 km/hod

Cizinec na dálnici D46 poblíž Vyškova projel kolem dálničních policistů rychlostí 194 kilometrů v hodině, na místě přišel o řidičský průkaz. Na policejním webu...

17. října 2025  14:43,  aktualizováno  14:43

Firma 4 Army, která dodala armádě polní kuchyni za 65 milionů, je v insolvenci

Brněnská společnost 4 Army, která se pře s ministerstvem obrany kvůli pozdní dodávce kontejnerové kuchyně za 65 milionů korun, je v insolvenci. Návrh na ni ve...

17. října 2025  14:24,  aktualizováno  14:24

NÚKIB v souvislosti s volbami zaznamenal tři kyberbezpečnostní incidenty

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny zaznamenal tři kyberbezpečnostní incidenty. V...

17. října 2025  14:19,  aktualizováno  14:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Autobusové nádraží ve Dvoře za 133 milionů bude mít zastřešená nástupiště

Kompletní rekonstrukci autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem, které vzniklo ještě za socialismu, provede sdružení firem Eurovia a Stako za 133 milionů korun. Rada města vybrala nejnižší...

17. října 2025  15:55

Zářící stezka napříč Evropou. Žluté lázně rozsvítí památky a dominanty kontinentu

Putovat napříč zářící Evropou budou moct již brzy návštěvníci Žlutých lázní. Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce Evropy. Není tak už nutné jezdit za různými...

17. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.