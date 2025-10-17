Autobusové nádraží ve Dvoře za 133 milionů bude mít zastřešená nástupiště

„Nyní běží zákonná lhůta před podpisem smlouvy o dílo, po jejímž uplynutí bude následovat uzavření smlouvy a příprava samotné realizace,“ informovala mluvčí dvorské radnice Miroslava Kameníková.
S financováním nákladného projektu pomůže dotace 63,5 milionu korun, kterou město už dříve obdrželo. Rekonstrukci zastaralého nádraží Dvůr Králové připravuje několik let. V roce 2022 kvůli tomu radnice uspořádala architektonickou soutěž, zvítězil v ní návrh brněnského ateliéru M2AU.
Revitalizace počítá s rekonstrukcí komunikací a stávající provozní budovy, novým zastřešením nástupišť i s vybudováním křižovatky se světelnou signalizací v ulici 17.listopadu.
Dojde také k úpravě veřejných prostranství v Erbenově ulici. „Revitalizace by měla začít na přelomu letošního a příštího roku,“ řekl dvorský místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora). Dodavatel bude mít na stavbu rok a půl. Provizorní zastávky budou v Dobrovského ulici.