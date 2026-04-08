Aviatická pouť bude v H. Králové nejméně do roku 2030, dosud byla v Pardubicích

Aviatická pouť, která se tradičně konala na letišti v Pardubicích, se bude nejméně do roku 2030 konat na městském letišti v Hradci Králové. První hradecký ročník a 34. ročník celkově bude hostit 30. až 31. května. Město Hradec Králové pořádání akce v prvních pěti letech každoročně podpoří dotací 1,3 milionu korun. ČTK to dnes řekla náměstkyně primátorky pro kulturu Ilona Dvořáková (nezávislá). Pouť musela změnit působiště, protože se do Pardubic kvůli modernizaci čáslavské armádní základny letos přesunuly víceúčelové bojové letouny JAS-39 Gripen.
Radní Hradce Králové v úterý schválili memorandum o spolupráci na pořádání Aviatické pouti na roky 2026 až 2030. Jeho dalšími signatáři budou Královéhradecký kraj, městská společnost Letecké služby Hradec Králové a Sdružení Aviatické pouti, které akci pořádá. Dotační podporu akci dá i Královéhradecký kraj, a to půl milionu korun.
"Věříme, že Aviatická pouť v Hradci Králové zůstane natrvalo," uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Hradec Králové má podle ní pro pořádání letecké show kvalitní zázemí a má i zkušenosti s pořádáním velkých akcí. Sdružení Aviatické pouti dříve uvedlo, že rozsah akce i program zůstane v Hradci Králové zachován.
Aviatická pouť představuje letectví od jeho počátků po současnost. Loni na ni přišlo na pardubické letiště asi 22.000 lidí, předloni akce přilákala 27.000 návštěvníků. Loni mohli lidé v Pardubicích vidět v evropské premiéře dvoumotorový britský bombardér Avro Anson.
Na hradeckém letišti se do roku 2019 konala letecká show CIAF, na niž se představovaly i nejmodernější vojenské letouny. V roce 2023 se konal první a zároveň poslední ročník akce Legendy nebes. Divácky atraktivní vrtulníková přehlídka HelicopterShow se v roce 2022 změnila na odborně zaměřenou neveřejnou akci.