„Původně plánovaný termín na 30. a 31. května zůstává zachován, rozsah akce i program také, měníme pouze letiště, které bude svou plochou pro diváky dokonce větší než to pardubické,“ uvedl předseda Správní rady Sdružení Aviatické pouti Josef Piňos.
V uplynulých týdnech podle jeho slov proběhla řada jednání, zejména s představiteli města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Leteckých služeb Hradec Králové. „Jednání byla vstřícná a získali jsme potřebnou podporu,“ sdělil.
„Aviatická pouť je tradiční a oblíbená akce, která každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků všech generací. Královéhradecký kraj proto tuto událost plánuje finančně podpořit. Uvědomujeme si její význam nejen pro rozvoj cestovního ruchu, ale i pro další posilování dobrého jména regionu. Letiště v Hradci Králové má díky bohatým zkušenostem s mezinárodním leteckým dnem CIAF vynikající zázemí pro podobně velké akce a jsem přesvědčen, že Aviatická pouť sem přitáhne nejen obyvatele našeho kraje, ale také širokou veřejnost z celé České republiky,“ uvedl hejtman Petr Koleta.
Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) řekla, že Aviatická pouť patří k ikonickým leteckým akcím u nás a její přesun do Hradce Králové potvrzuje, že Hradec je městem, které dokáže rychle a efektivně hledat řešení.
„Hradec má kvalitní zázemí, zkušenosti s pořádáním velkých akcí i otevřený přístup k novým příležitostem. Tahle výjimečná událost propojuje leteckou historii, špičkovou akrobacii a program pro celé rodiny a věříme, že do města přiláká tisíce návštěvníků z celé republiky,“ uvedla.
„V příštích hodinách bude rovněž obnoven předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny. Již zakoupené vstupenky s QR kódy jsou platné, není třeba je měnit,“ podotkl Josef Piňos.
Zpátky na mapě měst s velkými přehlídkami
Hradec se tak po letech vrátí na mapu měst, která pořádají velké letecké přehlídky pro mnoho tisíc diváků. Armádní show CIAF i velmi dobře nastartovaná akce Legendy nebes to sice letos opět vzdaly, ale Aviatická pouť je nyní velkou záplatou.
V Pardubicích už show být nemůže, protože se tam kvůli modernizaci čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35 přesouvají víceúčelové bojové letouny JAS-39 Gripen.
Armáda tam kvůli zpřísnění bezpečnostních pravidel pro vojenská letiště nemíní velkou leteckou show tolerovat. Pořadatelé poutě se proto pustili do vyjednávání s Hradcem Králové.
|
Kašparův Blériot či scéna z konce války. Aviatická pouť láká na klasiku i novinky
Hradec získává akci, která vloni v červnu navzdory dešti přilákala přes 22 tisíc diváků. Českou armádu reprezentovaly gripeny nebo vrtulník Sokol, představili se výsadkáři z Chrudimi, německé Tornado a premiéru tu měl jediný létající exemplář druhoválečného bombardovacího letounu Avro Anson Mk.I.
Festivalu CIAF nepřeje doba
Pro letecké fanoušky byl dříve Hradec Králové pojmem. Desetitisícové davy navštěvovaly armádní festival CIAF, Helicopter show a velmi dobře našlápnuto měly i Legendy nebes. Už tři roky tu však podobná přehlídka chyběla.
CIAF se odmlčel v roce 2019, Legendy nebes poprvé a zároveň naposledy přiletěly v roce 2023. Z Helicopter show se stala spíš konference pro odborníky a obchodníky, a tak zbyla jen akce Open Skies for Handicapped, ta je však zaměřena spíš charitativně.
|
Letecký festival CIAF navštívilo 25 tisíc lidí, viděli blériot či spitfire
Krátce po listopadové revoluci na festival CIAF do Hradce Králové dorazilo údajně kolem sto tisíc diváků a ještě před deseti lety se jich tu mačkalo až 45 tisíc. V roce 2019 jich už bylo jen kolem 12 tisíc a od té doby se přehlídka na bývalém vojenském letišti neuskutečnila. Podle organizátora Aleše Cabicara značka stále žije, ač ani letos svou tradici neobnoví.
„CIAF pořádat nebudeme, není na to vhodná situace po celém světě. Náš festival byl vždy zaměřen na vojenskou techniku a za dané situace by pořadatelství bylo nesmírně obtížné. Mluvíme o tom, co se děje ve světě, jakým způsobem se to děje, o přehodnocování leteckých plánů armády, ale i o fatálním zpřísnění leteckých regulí. To vše jsou věci, které na to mají obrovský vliv stejně jako rostoucí náklady,“ vysvětlil Cabicar.
Legendy mlčí od roku 2023
Ambici nahradit CIAF měly Legendy nebes. Kvůli souhře několika okolností však zůstalo jen u premiérového ročníku v roce 2023. Show s velmi atraktivním programem tehdy postihl vytrvalý déšť. Napravit to mělo následující léto a další nasmlouvané letouny.
|
VIDEO: Propršené Legendy nebes vysekly v Hradci zábavnou leteckou show
Jenže pořadatelé měli obavy ze stavu areálu po dvou obrovských koncertech písničkáře Eda Sheerana, a tak byl ohlášen odklad na rok 2025. Ani ten však nedopadl, údajně kvůli nedůstojným podmínkám, ale spíš vinou rozdílných představ města a organizátorů o podpoře. A protože se tato patová situace nezměnila, nepřiletí legendy ani letos.
„Legendy nebes letos skutečně neplánujeme, město tomu není nakloněné a nedá nám potřebné záruky. Garance jsme nedostali ani vloni, předloni nám do toho vstoupil koncert Eda Sheerana a první ročník poznamenalo počasí. Když jsme akci připravovali v loňském roce, už jsme byli ve ztrátě, město se do poslední chvíle nevyjádřilo, a proto jsme to odpískali. O přestěhování do jiného města jsme přesto nepřemýšleli,“ řekl za pořadatelskou společnost Heli Czech jednatel Jiří Podolský.