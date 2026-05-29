Aviatická pouť potěší Hradec. Návštěvníci s jedním příjmením mají vstup zdarma

Autor: the
  14:32aktualizováno  14:32
Nad Hradcem Králové budou o víkendu po letech opět hřmět letecké motory. Na zdejším letišti se poprvé koná největší civilní letecká přehlídka v Česku – Aviatická pouť. Očekává se 20 tisíc lidí. Pozemní program začíná v 9 hodin, letové ukázky jsou plánované mezi 12. a 17. hodinou. Na letiště bude z centra jezdit kyvadlová doprava.

Brány hradeckého letiště se návštěvníkům v sobotu i v neděli otevřou úderem 9. hodiny. Ve stejný čas zahajuje pozemní program, který je rozdělený do několika zón.

Pro zajištění plynulého příjezdu osobních aut se parkoviště otevírají o půl hodiny dříve.

Příjezdové trasy jsou značené jak z Hradce Králové, tak i ze severu od Předměřic nad Labem. Z dálnice D11 pořadatelé doporučují sjet exitem 95 v Plotištích nad Labem.

Severní proud vozidel může zaparkovat poblíž Správčického písníku, jižní vjezd je hlavní branou letiště. Parkování pro osobní auto stojí 200 korun na den, pro motorky polovinu.

Parkovací plochy v areálu letiště v Hradci Králové
Vjezdy do areálu letiště v Hradci Králové
Návštěvníci na kolech musejí své bicykly odstavit na vyhrazených místech bez poplatku. Ta jsou však nehlídaná. Dál do areálu kola ani koloběžky nesmějí. Karavany si musejí zajistit stání jinde, například v nedalekém kempu.

Kyvadlová doprava zdarma

Pro návštěvníky z Hradce Králové anebo ty, kteří přijedou do města vlakem či autobusem, bude z centra zajištěná kyvadlová doprava zdarma ze zastávek Hlavní nádraží, Muzeum a Kongresové centrum Aldis. Autobusy vyjíždějí od nádraží každých 20 minut mezi 9. a 12. hodinou. Zpět pojedou každých 15 minut od 16:30 do 18:30. Na letišti bude také stanoviště taxi.

Do areálu platí přísný zákaz vstupu se psy. Zatímco parkovné lze hradit jen v hotovosti, vstupenky lze pořídit také platební kartou. Zdarma mají vstup děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP, děti do 15 let zaplatí 100 korun, starší návštěvníci 600 korun. Rodinná vstupenka vyjde na 1 200 korun.

Volnou vstupenku obdrží také všichni návštěvníci s příjmením Kašpar jako poctu průkopníkovi českého letectví Janu Kašparovi.

Ukázky techniky i zásah policie

Součástí Aviatické pouti bude dětský den, který se koná od 9 do 16 hodin. Pro nejmenší návštěvníky je připravena velká soutěžní cesta. Na deseti stanovištích budou plnit letecké i sportovní úkoly, za které v cíli získají odměnu. Navíc se zařadí do slosování o zájezd podle vlastního výběru v hodnotě 30 tisíc korun.

Již tradičně se v rámci bohatého pozemního programu představí historická vojenská technika, která se soustředí v rozsáhlém táboře v jižní části areálu. Nedaleko bude v hangáru k vidění výstava Věrni zůstaneme, jež prostřednictvím dobového brífinku přenese návštěvníky do doby, kdy se českoslovenští letci RAF připravovali na největší letecké bitvy 2. světové války.

Chybět nebude ani moderní vojenská technika Armády České republiky. K vidění budou obrněnce, tanky i logistické zázemí současné armády. Součástí prezentace budou také ukázky výzbroje a výstroje speciálních jednotek.

Představí se také zásahové jednotky policie či vězeňská služba, a to v dynamických ukázkách. Diváci uvidí zadržení nebezpečných pachatelů, práci speciálních zásahových jednotek, kynologické ukázky se služebními psy a práci policejních koní při zvládání davu.

Zajímavostí budou letecké simulátory, na nichž si návštěvníci budou moci vyzkoušet pilotáž letadla. K vidění bude také sekce radiových modelů a výstava autoveteránů.

V areálu se chystá několik gastrozón, letecká restaurace, lunapark či Chill zóna, kde se mají v sobotu od 10 hodin konat autogramiády pilotů a hostů a v neděli ve stejný čas beseda Přepište dějiny.

Němečtí stíhači i Šonka

Letový program je plánovaný po oba dny od 12 do 17 hodin. Zahájí ho průlety dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen. Následovat budou seskoky chrudimských výsadkářů z transportního letounu CASA a ukázka ikonického Blériotu Jana Kašpara.

Nejrychlejším a nejmodernějším vojenským letounem letošního ročníku bude dvojice proudových stíhačů Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu. Jeden předvede dynamickou ukázku na hranici fyzikálních možností, druhý bude k vidění zblízka na statické ukázce.

Z rakouského Salcburku dorazí kompletní flotila Flying Bulls. Představí se také námořní stíhač P-51D Mustang, který na konci války operoval nad územím Čech a diváci tento typ stroje mohli vidět ve filmu Top Gun: Maverick.

Chybět nebude elegantní dvoumotorový Lockheed P-38 Lightning, který je spojený s osudem spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho nebo námořní stíhačka Vought F4U-4 Corsair se skládacími křídly.

Diváci se mohou těšit také na špičkovou akrobacii. Přední český akrobat Martin Šonka předvede svou unikátní sólovou show plnou extrémních prvků na speciálu Extra 300SR a zároveň jako instruktor uvede nový cvičný stroj Zlín Z-242 Genus ze státního podniku LOM Praha, který v pardubickém Centru leteckého výcviku právě nahrazuje starší techniku pro výcvik vojenských pilotů.

Centrum předvede také zbrusu nové letouny L-39 NG Skyfox i odcházející legendu L-39C Albatros.

Netradiční podívanou bude akrobacie na křídlech dvouplošníku Scandinavian Airshows. Na nebi se představí s robustním žlutým dvouplošníkem Grumman Ag Cat, na jehož křídlech bude během akrobatického letu pózovat dvojice odvážných wingwalkerek.

Divákům se představí formace čtyř letounů řady Zlín Trenér, cvičné legendy i vrtulníky, třeba bojová Cobra Bell TAH-1P z konce 60. let nebo moderní Enstrom 480B-G.

