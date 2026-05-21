Letadla se vrátí na hradecké nebe. Letiště umožní Aviatické pouti rozvoj

Městu tak spadla do vínku přehlídka mezinárodního formátu, jakou diváci pamatují z přelomu milénia.
„Hradec Králové má dlouholetou tradici leteckých show. Jsme rádi, že na ni můžeme navázat. Je to příležitost, jak podpořit cestovní ruch a opět využít letiště,“ říká primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).
Zástupci Aviatické pouti, města a kraje ve čtvrtek podepsali memorandum, podle kterého má přehlídka v Hradci zůstat nejméně pět let.
Letošní 34. ročník pouti se koná o víkendu 30. a 31. května a nabídne přes čtyři desítky letounů. Rozpočet akce se pohybuje kolem 10 milionů korun. Kraj přispěje půl milionem a město dá 1,3 milionu. Obdobná podpora se očekává i v dalších letech.
„Spolupráce nám zajišťuje určitou stabilitu. Už nyní jsme na mezinárodní úrovni, ale můžeme jít mnohem dál. Umožní nám to i zdejší areál, který nabízí větší prostor a není tak svázaný s pravidly jako vojenské letiště v Pardubicích,“ upozorňuje předseda spolku Aviatická pouť Josef Piňos, že v Pardubicích přehlídku omezovaly požadavky armády.
Hradecké letiště pořadatelům poskytne srovnatelné zázemí. Podle ředitele Leteckých služeb Hradec Králové Pavla Rinda jde o druhé nejvytíženější regionální letiště v Česku, a má tak velmi profesionální tým. Odbaví dokonce více letů než Pardubice.
„Budeme dělat maximum, aby akce proběhla bezpečně a aby se tu diváci cítili komfortně,“ slibuje.
Typhoon, Šonka i loučení s L-39
„Na letošní Aviatické pouti přivítáme tři premiéry v České republice. Půjde o stíhací letoun německého letectva Eurofighter Typhoon, skupinovou akrobacii Box Trenér a Skandinavian Catwalk, což je dvouplošník, na jehož křídlech při akrobacii chodí dvě slečny oblečené jako kočky,“ popisuje ředitel letového programu Aviatické pouti Petr Kovačka.
Německé stíhačky se pořadatelům podařilo získat díky přímluvě české armády. Ta se představí průletem dvojice strojů JAS-39 Gripen a také přeletem transportního letounu CASA C-295M, ze kterého provedou výsadek vojenští parašutisté z 43. výsadkového praporu v Chrudimi.
Tahákem bude už tradiční vystoupení akrobatické skupiny Flying Bulls, která má sídlo v nedaleké Jaroměři, a největší hvězda českého letectví Martin Šonka. Někdejší šampion Red Bull Air Race se představí ve dvou vystoupeních. Jedno z nich absolvuje v akrobatickém speciálu Extra 300SR, na kterém předvádí neuvěřitelné obraty.
„Jeho show je vždy dechberoucí a precizní. Navíc divákům komentuje, co právě dělá, i když je zrovna v několikanásobném přetížení. Je to slyšet i na hlase. Přesto do toho dokáže dát takovou preciznost a přesnost jako málokdo,“ říká Jan Rudzinskyj z pořadatelského týmu, který zároveň vystupuje ve formaci Flying Bulls.
„Pro mě je pouť srdeční záležitostí. Chodím na ni od začátku a s pořadateli spolupracuji sedmnáct let. Od roku 2005 tady vystupuji,“ pokračuje.
Do Hradce přiletí z Kunětic také replika slavného Blériotu Jana Kašpara, který sám do Hradce Králové nikdy neletěl. Pardubické Centrum leteckého výcviku přiveze cvičný letoun L-39 C Albatros, který tu bude mít derniéru, protože ho nahrazuje novější model.
Pořadatelé očekávají za víkend více než 20 tisíc diváků. Takový nápor by však pro letiště, kde se konají i velké hudební festivaly, neměl představovat problém. Parkovat se bude jak od města, tak i na druhé straně areálu od Předměřic nad Labem. Letiště bude po oba dny otevřené od 9 do 18 hodin, letecké ukázky jsou v plánu od 12 do 17 hodin.
9. června 2025
Kromě letových ukázek je připravený i bohatý pozemní program. „Pro starší děti tu budou letecké simulátory včetně 3D brýlí, menší budou moci závodit s malými modely letadel. Soutěže pro děti nabídnou deset stanovišť s úkoly a především hodnotné ceny, které se budou losovat. Snažili jsme se vybrat i zajímavé gastro stánky a doplňkový sortiment,“ doplňuje Piňos.
Na ploše budou také ukázky armádní, policejní či hasičské techniky, výstava veteránů či klubů vojenské historie, kde vystoupí také dobová zpěvačka Ema Papšová.