Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do H.Králové, poprvé tam bude příští víkend

Aviatická pouť se stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Stvrzuje to memorandum o pořádání Aviatické pouti na hradeckém letišti do roku 2030, které dnes podepsali zástupci Hradce Králové, městské společnost Letecké služby Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a pořadatelů. První hradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti celkově bude na hradeckém letišti 30. až 31. května, představí se přes 40 letounů, řekli dnes novinářům pořadatelé.
Akce se tradičně konala na pardubickém letišti, které se ale stalo kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny zázemím letounů JAS-39 Gripen.
Rozpočet akce je podle organizátorů okolo deseto milionů korun, město pro letošek přispěje 1,3 milionem korun, kraj půl milionem korun.
Areál letiště bude po oba dny otevřen od 09:00, letový program začíná ve 12:00 a trvá minimálně pět hodin denně. Pozemní program bude od 09:00 do 17:00. Areál se po oba dny uzavírá v 18:00. Posílena bude také doprava na letiště.
Návštěvníci se mohou těšit například na průlet dvojice stíhacích letounů JAS-39 Gripen. Na jejich vystoupení naváže ukázka transportního letounu CASA C-295M, ze kterého provedou výsadek vojenští parašutisté z 43. výsadkového pluku z Chrudimi, uvedla mluvčí akce Tereza Bartheldy.
Nejrychlejším a nejmodernějším vojenským letounem ročníku bude dvojice proudových stíhačů Eurofighter Typhoon z německé základny v Neuburgu. Z rakouského Salcburku dorazí kompletní flotila Flying Bulls. K vidění bude také dvoumotorový Lockheed P-38 Lightning a Vought F4U-4 Corsair. V české premiéře se v Hradci představí například americká stíhačka Grumman F8F-2 Bearcat vyvinutá na konci druhé světové války.
Na programu budou také akrobatická vystoupení, například v podání Scandinavian Airshows nebo českého akrobata Martina Šonky. Skupinovou akrobacii předvedou také The Flying Bulls Aerobatics.
Pozemní program bude rozdělen do zón. V části vojenské historie bude rozsáhlý tábor s historickou technikou a dalším vojenským vybavením. Návštěvníci uvidí na jiném místě moderní techniku Armády ČR včetně obrněných vozidel, součásti budou také ukázky výzbroje speciálních jednotek.
Policie ČR a Vězeňská služba ČR se budou prezentovat akčními ukázkami. Diváci uvidí zadržení nebezpečných pachatelů, práci zásahových jednotek, kynologické ukázky a práci policejních koní při zvládání davu, uvedli pořadatelé. Pro dětské návštěvníky bude připravena hra, při které na deseti stanovištích budou plnit různé úkoly.
Aviatická pouť představuje letectví od jeho počátků po současnost. Loni na ni přišlo na pardubické letiště asi 22.000 lidí, předloni akce přilákala 27.000 návštěvníků.
Na hradeckém letišti se do roku 2019 konala letecká show CIAF, na níž se představovaly i nejmodernější vojenské letouny. V roce 2023 se konal první a zároveň poslední ročník akce Legendy nebes. Divácky atraktivní vrtulníková přehlídka HelicopterShow se v roce 2022 změnila na odborně zaměřenou neveřejnou akci.