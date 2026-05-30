Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista

Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na hradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů, kterého sanita převezla k ošetření do nemocnice. Druhý spadl do vody, jeho převoz do nemocnice nebyl nutný, vyplynulo z informací Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.
Kvůli zásahu záchranářů pořadatelé část programu posunuli. Aviatická pouť začala v sobotu letové ukázky ve 12:00. Akce pokračuje i v neděli.
„Asi ve 12:30 vyslalo operační středisko sedm posádek záchranářů včetně vrtulníku letecké záchranné služby k hlášenému pádu deseti parašutistů. Ošetřeny byly dvě osoby. Jeden muž utrpěl lehké poranění ramene a byl po ošetření pozemní posádkou převezen do FN Hradec Králové. Druhému muži byla poskytnuta oxygenoterapie, tedy kyslík a byl ponechán na místě, jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.
Podle informací ČTK mělo jít o seskok vojáků Armády ČR z nichž někteří se vlivem větru dostali tam, kam nechtěli. Zástupci policie a záchranky nepotvrdili, že by se jednalo o vojáky.
„Byli jsme požádání o součinnosti při pátrání po čtyřech parašutistech, všechny se podařilo vypátrat, dopadli v okolí letiště,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Aviatická pouť se přestěhovala
Na Aviatické pouti, která se do Hradce Králové přestěhovala ze sousedních Pardubic, v poledne začal letový program. Letové ukázky mají trvat minimálně pět hodin, pozemní program potom od 9:00 do 17:00. Areál se po oba víkendové dny zavře v 18:00.
Během dopoledne policisté monitorovali problémy s kolonami. Všechny hlavní příjezdové trasy ke královéhradeckému letišti byly zcela vytížené. Řidiči popojíždějí v kolonách, informovala před polednem policie. Ta na místě s pořadateli usměrňuje dopravu. Očekávají tisíce návštěvníků. Ráno byla doprava u letiště bez problémů, komplikace začaly s postupujícím dopolednem.
„Největší komplikace jsou ve směru od Předměřic nad Labem a z centra města. Kolona ve směru od města se tvoří už od železniční trati. Ve směru z městské části Rusek a Pouchov je doprava zatím plynulá. Apelujeme na řidiče, aby byli trpěliví a respektovali pokyny policistů,“ řekla ve 12:00 policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
První hradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti představí přes 40 letounů a další techniku. Akce se dosud konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen. Pouť představuje podle pořadatelů letectví od jeho počátků po současnost. Loni přišlo na pardubické letiště asi 22 tisíc lidí.