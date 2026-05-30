Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista

Tomáš Hejtmánek, ČTK
  13:12aktualizováno  14:32
Sledovat Metro na Googlu
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Při seskoku padákem z letadla při letecké show Aviatická pouť na hradeckém letišti utrpěl lehké zranění jeden z parašutistů, kterého sanita převezla k ošetření do nemocnice. Druhý spadl do vody, jeho převoz do nemocnice nebyl nutný, vyplynulo z informací Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Kvůli zásahu záchranářů pořadatelé část programu posunuli. Aviatická pouť začala v sobotu letové ukázky ve 12:00. Akce pokračuje i v neděli.

„Asi ve 12:30 vyslalo operační středisko sedm posádek záchranářů včetně vrtulníku letecké záchranné služby k hlášenému pádu deseti parašutistů. Ošetřeny byly dvě osoby. Jeden muž utrpěl lehké poranění ramene a byl po ošetření pozemní posádkou převezen do FN Hradec Králové. Druhému muži byla poskytnuta oxygenoterapie, tedy kyslík a byl ponechán na místě, jeho zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí záchranářů Lucie Hanušová.

Upuštěná přehrada láká k blátivým procházkám. Podívejte se na úchvatné záběry z dronu

Podle informací ČTK mělo jít o seskok vojáků Armády ČR z nichž někteří se vlivem větru dostali tam, kam nechtěli. Zástupci policie a záchranky nepotvrdili, že by se jednalo o vojáky.

„Byli jsme požádání o součinnosti při pátrání po čtyřech parašutistech, všechny se podařilo vypátrat, dopadli v okolí letiště,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Aviatická pouť se přestěhovala

Na Aviatické pouti, která se do Hradce Králové přestěhovala ze sousedních Pardubic, v poledne začal letový program. Letové ukázky mají trvat minimálně pět hodin, pozemní program potom od 9:00 do 17:00. Areál se po oba víkendové dny zavře v 18:00.

Během dopoledne policisté monitorovali problémy s kolonami. Všechny hlavní příjezdové trasy ke královéhradeckému letišti byly zcela vytížené. Řidiči popojíždějí v kolonách, informovala před polednem policie. Ta na místě s pořadateli usměrňuje dopravu. Očekávají tisíce návštěvníků. Ráno byla doprava u letiště bez problémů, komplikace začaly s postupujícím dopolednem.

„Největší komplikace jsou ve směru od Předměřic nad Labem a z centra města. Kolona ve směru od města se tvoří už od železniční trati. Ve směru z městské části Rusek a Pouchov je doprava zatím plynulá. Apelujeme na řidiče, aby byli trpěliví a respektovali pokyny policistů,“ řekla ve 12:00 policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

První hradecký ročník a 34. ročník Aviatické pouti představí přes 40 letounů a další techniku. Akce se dosud konala na letišti v Pardubicích, kam se ale kvůli modernizaci čáslavské letecké armádní základny přesunulo zázemí bojových letounů JAS-39 Gripen. Pouť představuje podle pořadatelů letectví od jeho počátků po současnost. Loni přišlo na pardubické letiště asi 22 tisíc lidí.

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. (30. května 2026)
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. (30. května 2026)
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. (30. května 2026)
Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. (30. května 2026)
15 fotografií
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Na Aviatické pouti se při seskoku z letounu CASA zranil parašutista

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z...

Při zahájení programu pouti v Hradci Králové se v sobotu zranil parašutista z výsadkové jednotky z Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu CASA.

30. května 2026  13:12,  aktualizováno  14:32

Prachatice zprovoznily na vrchu Libín terénní trasy pro cyklisty

ilustrační snímek

Prachatice dnes otevřely první část terénních tras pro rekreační i sportovní cyklisty na vrchu Libín. Dlouhá je 6,4 kilometru a radnici vyšla na více než pět...

30. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Děti si na zlínském festivalu mohou vyzkoušet, jaké je to být vědcem

Na zlĂ­nskĂ©m festivalu mÄ›l svÄ›tovou premiĂ©ru snĂ­mek TajemstvĂ­ KĹ™iĹˇĹĄĂˇlovĂ© planety

Jaké je to být vědcem, dělat pokusy a nosit bílý plášť si děti mohou vyzkoušet na zlínském filmovém festivalu. Fakulta technologická zlínské Univerzity Tomáše...

30. května 2026  11:51,  aktualizováno  13:05

Pod podlahou kostela ve Stěbořicích archeologové objevili vzácný presbytář

Archeologický výzkum kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích (2026)

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci interiéru v kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku přinesl zachované pozůstatky románského presbytáře z první poloviny 13. století....

30. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

28. května 2026  19:15,  aktualizováno  30. 5. 12:55

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program semifinále, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku jde do svého závěru. Šampionát se již překlenul do vyřazovacích bojů, v nichž se představila i česká reprezentace. Do semifinále se však nedostala a na...

30. května 2026  12:50

Semifinále MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Švýcaři se utkají s Nory, Kanada s Finy

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou semifinálové souboje. Do nich se nedostali čeští hokejisté. V důležitém čtvrtfinálovém souboji však proti neoblíbenému...

30. května 2026  12:49

Po muži z Břeclavska pátrají desítky policistů i dobrovolníci, zatím bez úspěchu

ilustrační snímek

Policie už několik dní pátrá po třiašedesátiletém MIroslavu Volfovi z Břeclavska, který ve středu odešel z domova. Pátrají po něm desítky policistů i...

30. května 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

13. den na MS v hokeji 2026: Češi ve čtvrtfinále končí, Kanada jde dál

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Představila se i česká reprezentace, která se střetla s Finskem. Podívejte se na čtvrteční...

28. května 2026  19:24,  aktualizováno  30. 5. 12:42

V Jablonném končí mše, vrátila se lebka svaté Zdislavy. K vidění bude jen dnes

Předání lebky svaté Zdislavy. (30. května 2026)

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se vrátila do Jablonného v Podještědí. Restaurátoři předali relikvii církvi. Ta ji vystaví po...

30. května 2026  5:32,  aktualizováno  12:40

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Program MS v hokeji 2026 dnes: Semifinále nabídne souboje Švýcarsko–Norsko a Kanada–Finsko

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Hokejový šampionát míří do svého velkého finále. Dnešní semifinálový program nabídne dva atraktivní souboje o postup do boje o zlato. Domácí Švýcarsko vyzve překvapení turnaje z Norska, večer se pak...

30. května 2026  12:38

JAMU prozatímně vede Ondra, rektorka Willi už ve funkci skončila

ilustrační snímek

Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) ode dneška prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Marii Willi...

30. května 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.