Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

Tomáš Hejtmánek
  16:52aktualizováno  16:52
I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí první písemné zmínky o Hradci Králové pak završila večerní hořáková show. Poslední přelet v neděli ráno zhatila mlha a balony se tak přesunuly k Jaroměři.

Rekordní balonová fiesta přivedla do Hradce Králové přes 80 horkovzdušných balonů, ale také tisíce zvědavých diváků. Hlavní program, který se kvůli přechodu studené fronty přesunul z pátku a sobotu, nalákal na louku u Piletického potoka tisíce lidí. Davy se valily jak pěšky, od MHD, ale i z přilehlých parkovišť obchodních domů.

První návštěvníci přicházeli do lokality kolem 16. hodiny. O něco později začali na louku najíždět první balonáři a diváků postupně přibývalo. Před 18. hodinou, kdy měly balony startovat, se na příjezdech ke komerční zóně v Pilnáčkově ulici tvořily dlouhé kolony. Auta zcela zaplnila plochy u OBI, Lidlu a Kauflandu. Stálo se i na chodnících, před nákladními rampami marketů v zákazech na obslužných komunikacích. Někteří řidiči zaparkovali vozy i podélně před stojícími auty, která pak nemohla vyjet.

Večerní hořákové show přihlížely stovky lidí.
Příprava balonů na večerní hořákovou show.
Příprava balonů na večerní hořákovou show.
Nafukování balonů na večerní hořákovou show.
14 fotografií

Davy přihlížejících stály nejen na samotné startovní louce, ale také za Piletickým potokem na stezce od Slezského Předměstí. Když se balony postupně zvedaly do vzduchu, přenesl se zájem Hradečanů i do ulic. Lidé se zastavovali a fotili si vzduchoplavce na obloze. Někde vycházeli na ulici celé rodiny, v dalších ulicích stáli lidé na balkonech. Na mobily si je fotili také spolujezdci v autech projíždějících po hradeckém městském okruhu.

„Domnívám se, že nebyl žádný Hradečák, který by se v posledních dnech nedíval na nebe a nevěřil, že tam spatří nějaký nádherný balon. Chci moc poděkovat všem, kteří se na tom podíleli a jsem ráda, že nakonec dopadlo i počasí. Za mě balony jsou opravdu vrcholem naší hradecké osmistovky,“ řekla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK) při vyhlašování výsledků páteční soutěže Fly in.

Louka se vylidnila

Když ze startovací louky v sobotu odpoledne vzlétly všechny balony, dav přihlížejících se jal na odchod. Dlouhé špalíry blokovaly okolní křižovatky. Na parkovištích po chvíli zavládl chaos, když stovky aut mířily k výjezdu přes dvojici křižovatek mezi zónami Aldis a OBI, které jsou i za normálních okolností nejrizikovějšími dopravními místy v kraji. Kolona před semafory vydržela nejméně hodinu po odletu balonů.

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Program na louce sice poté nabídl dětem možnost vystoupat v balonu upoutaném na laně do vzduchu, ale na místě zůstal z původních několika tisíc jen zlomek lidí. Do večerní hořákové show, která byla v plánu až v půl desáté večer, zbývaly v té době přes tři hodiny času a na programu byl pouze jeden koncert. Řada lidí tak zamířila domů na večeři nebo na poslední část programu Slavností královny Elišky, které se souběžně konaly na Velkém náměstí a v jeho okolí.

„Já jsem na Elišku skoro zapomněl. Úplně ni to v záplavě dalších akcí vypadlo. Už v tom mám trochu chaos, když jsou dvě velké věci souběžně,“ řekl Michal, kterého redaktor potkal právě na náměstí. Škoda, že obě velké akce konané pod hlavičkou HK800 nebyly lépe koordinované.

Na louku u Piletického potoka se davy lidí vracely kolem 21. hodiny, kdy na pódiu pořadatelé vyhlašovali výsledky soutěže Fly in. Vzduchoplavci si v pátek ráno měli vybrat místo startu tak, aby se co nejvíce nejvíce přiblížili Bílé věži v centru města.

Vzduchoplavci startovali v pátek ráno z různých míst v Hradci a snažili se co nejvíce přiblížit Bílé věži. Někteří při vzletu plachtili poměrně blízko paneláků.

„Funguje to tak, že si pouštíme heliový balonek, změříme kam letí a podle toho volíme místo startu. Zrovna v pátek ráno to moc nezafungovalo, protože před studenou frontou se vítr během hodiny otočil takovým způsobem, že někteří měli nejlepší výsledek na startu a už se od věže jen vzdalovali,“ popsal na pódiu hlavní organizátor David Línek.

Z 80 balonů své výsledky nakonec pořadatelům poslalo jen asi 15 pilotů. Nejlépe se úkol vydařil Jáchymu Pirnerovi, který kolem renesanční památky proletěl ve vzdálenosti 84 metrů.

OBRAZEM: Nebe nad Hradcem ozdobilo 81 balonů, fiesta drží český rekord

Závěr večera obstarala hořáková show, které se zúčastnilo šest balonů. Do rytmu hudby se postupně rozsvěcely ve tmě. Akce 80 balonů nad Hradcem Králové navázala na někdejší tradici Hradeckého balonového nebe. I přes přesunutí pátečního programu a zrušení sobotního ranního letu se podle pořadatelů vydařila.

„Zrušili jsme pouze dva lety. Ani jsme nečekali, že toho odlétáme tolik. Předpověď vyšla opravdu parádně,“ řekl Línek.

Nad Hradcem měly balony proletět ještě v neděli ráno. Kvůli husté mlze však balonáři start přesunuli na letiště do Jaroměře.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Asi 150 lidí v centru Brna průvodem vyjádřilo podporu Palestině

Asi 150 lidí se podle odhadu ČTK dnes odpoledne účastnilo propalestinského průvodu centrem Brna. Bušením do prázdných hrnců chtěli podle organizátorů akce...

7. září 2025  17:40,  aktualizováno  17:40

Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

7. září 2025

Policejní varuje: kyberpodvodů v Česku přibývá, útočníci falšují průkazy i účty

Sportovci, umělci, politici, podnikatelé. Kolik známých jmen se dalo obloudit podvodníky na lákavé investice, soláry, umělecká díla nebo drahá auta.

7. září 2025  18:44

V Zábřehu poměří své síly na 200 skautů z celé ČR, vytvoří spolu skautskou lilii

Do Zábřehu na Šumpersku se od čtvrtka tohoto týdne sjedou téměř dvě stovky skautek a skautů z celé České republiky, kteří se zde až do neděle utkají v...

7. září 2025  16:56,  aktualizováno  16:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:32,  aktualizováno  18:23

V Brně hořelo auto na parkovišti, následně další tři, škoda 1,5 mil. Kč

V Brně-Slatině dnes hořel vůz na parkovišti, požár se rozšířil na další tři auta, předběžná výše škody je 1,5 milionu korun. Příčinou vzniku požáru byla zřejmě...

7. září 2025  15:17,  aktualizováno  15:17

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Setkání průvodců nestátních památek na zámku v Žinkovech

7. září 2025  16:49

Pelhřimov chystá stavbu provozní budovy své společnosti za 90 mil. Kč

Pelhřimov hledá dodavatele stavby nové budovy pro Pelhřimovskou vodárenskou s. r. o. Odhadované náklady jsou okolo 90 milionů korun. Městské společnosti zatím...

7. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Pelhřimov chystá stavbu provozní budovy své společnosti za 90 mil. Kč

Pelhřimov hledá dodavatele stavby nové budovy pro Pelhřimovskou vodárenskou s. r. o. Odhadované náklady jsou okolo 90 milionů korun. Městské společnosti zatím...

7. září 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Olomouci se chystá pouť s koncerty i divadlem, podpoří zdejší vozíčkáře

Sérii koncertů, ale i divadelní představení či bubenickou show nabídne návštěvníkům letošní ročník Tradiční olomoucké pouti, která se koná na podporu...

7. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:29

Mezi Bílinou a Teplicemi auto srazilo cyklistu, který na místě zemřel

Na hlavní silnici mezi Bílinou a Teplicemi dnes před polednem srazil osobní automobil cyklistu, ten utrpěl velmi vážná zranění. U nehody přistál vrtulník se...

7. září 2025  14:26,  aktualizováno  14:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.