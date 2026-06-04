Benediktini obnovují chatu Hvězda na Broumovsku, otevření plánují na rok 2027

Benediktinská turistická chata Hvězda v Broumovských stěnách na Náchodsku je v rekonstrukci. Opětovné otevření oblíbeného turistického cíle je v plánu ve druhém čtvrtletí roku 2027, informovali ČTK zástupci benediktinů. Investorem je Benediktinské opatství svatého Václava v Broumově, které opravuje historický objekt ve spolupráci s místními řemeslníky a firmami. Na kolik rekonstrukce chaty vyjde, benediktini neuvedli. Chata je uzavřená od podzimu.
"Po 171 letech od slavnostního otevření benediktinské chaty Hvězda nadešel čas přistoupit k celkové důkladné opravě této stavby. Stavba, původně vyprojektovaná jako polesí a reprezentační salon opatství, byla později upravena na turistickou chatu," uvedli benediktini na webu.
Součástí projektu je rekonstrukce technického zázemí, střechy, výměna poškozených trámů či dřevěného opláštění. Poslední rozsáhlejší oprava byla v 70. letech minulého století. Cílem je roubené stavbě na kamenné podezdívce postavené ve švýcarském stylu s možností občerstvení a ubytování vrátit původní podobu.
"Když vše dopadne podle plánů, jak má, sejdeme se zde společně v druhém čtvrtletí roku 2027 k slavnostnímu znovuotevření," sdělili benediktini.
Novostavba chaty byla posvěcena o pouti 5. srpna 1855. Postavena byla z rozhodnutí a nákladem opata J. N. Rottera. Sloužila jako hostinec a sídlo hajného hvězdeckého klášterního polesí.
Objekt je v lokalitě Hvězda v nadmořské výšce okolo 670 metrů, která je oblíbeným výletním a poutním místem. Nedaleko chaty stojí na půdorysu hvězdy kamenná barokní kaple z roku 1733 podle návrhu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Vyhlídka u kaple a terasa chaty poskytují výhledy směrem na Broumovsko a hraniční pásmo Javořích hor. Hvězda a její okolí patří vzhledem ke své snadné dostupnosti k nejnavštěvovanějším místům Broumovských stěn.
Benediktini přišli na Broumovsko v počátku 12. století jako kolonizátoři na pozvání českého panovníka. Ústředním místem benediktinů v regionu byl historicky Broumov, kde ve 14. století vznikl klášter. Barokní podoba kláštera z 18. století je dílem Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klášter je národní kulturní památkou a tvoří dominantu města. Ročně jej navštíví desetitisíce lidí.
V roce 1990 dostali budovy v restituci zpět břevnovští benediktini. V současnosti v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu nežije. Klášter je otevřen celoročně a nabízí jak tradiční, tak speciální prohlídky a posezení v klášterní kavárně či služby restaurace. Klášter patří od rekonstrukce velké části areálu v roce 2015 k hlavním pilířům turistického ruchu na Broumovsku. V areálu kláštera má sídlo několik institucí.