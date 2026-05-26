Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Autor: zál
  8:52aktualizováno  8:52
Sledovat Metro na Googlu
Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou dokumentaci oprav chátrajícího železobetonového bulváru Benešovy třídy. V létě město projektanta vybere, do dvou let podle plánů radnice začnou práce.

Revitalizaci chce Hradec rozdělit do pěti etap, na začátku se zaměří na strašlivé ochozy, stříšky a rampy. K optimismu město svádí to, že už nemusí shánět stoprocentní souhlas všech majitelů. Právě to v posledních letech větší práce zablokovalo a na Benešově třídě se mohly uskutečnit pouze nejnutnější opravy závad, které už ohrožovaly zdraví.

Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
Zchátralou Benešovu třídu Hradec Králové plánuje opravit na etapy. (26. března 2026)
Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy
52 fotografií

„Po letech se konečně posouváme do fáze, kdy má Benešova třída reálnou šanci na regeneraci a revitalizaci. Město změnilo původní koncepci,“ představil plány Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.

„Ukázalo, se, že letitá původní podoba projektové přípravy narážela na potřebu získat stoprocentní souhlas všech vlastníků bytových jednotek a struktur objektů. To se v praxi přes veškerou snahu ukázalo jako nereálné Nové řešení proto zachovává pochozí rampy podél domů, počítá se s jejich opravou, a zároveň umožňuje rekonstrukci všech částí, které nemusí být podmíněné souhlasem všech vlastníků,“ uvedl Řádek.

Záměr prošel zastupitelstvem 19. května, podle náměstka se může začít pracovat od nejhorších míst a podle finančních možností města: „Bezprostředně zahájíme výběr projektanta první části oprav. Máme mnohem realističtější a proveditelnější cestu, jak konečně začít opravovat.“

Plán představí

Vedení Hradce chce představit plány s Benešovou třídou veřejnosti 10. června v 17 hodin v kulturním středisku Médium.

Město už drží čistopis studie, hlavní podklad pro projektanta, vizualizace budoucího stavu od týmu kolem architekta Pavla Zadrobílka a také klíčovou podporu komise místní samosprávy (KMS).

Po havarijních rampách či schodištích by měly přijít na řadu demolice původních garáží a výstavba nových s vyšším počtem parkovacích míst. Přibýt má i více zeleně v podobě zelených střech a menších parků. Počítá se také s úpravami silnic, křižovatek a chodníků.

Nové lávky se mění v kluziště. Neznalí chodci za mrazu na roštech padají

„Mám radost z architektonické kvality upraveného návrhu rekonstrukce, který se od původního významně posunul. V letě plánujeme vyhlásit výběrové řízení na projektanta oprav, který bude mít za úkol připravit etapy rekonstrukce tak, aby odpovídaly technickým potřebám lokality i možnostem města,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast urbanismu a architektury Adam Záruba (Změna).

„Stav Benešovy třídy je žalostný a dlouhodobě neodpovídá tomu, jak významný prostor to pro Hradec je. I my jsme zpočátku tápali, jakým směrem se při rekonstrukci vydat. Nyní cestu, postupnou, ale především realistickou, máme,“ potvrdila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Feri opět u soudu. V Teplicích podruhé řeší jeho žádost o propuštění z vězení

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Zdejší soud už podruhé projednává jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. První pokus letos v lednu nevyšel – teplický...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno 

Opravy Benešovy třídy začnou do dvou let, Hradec dal peníze na projekt

Rekonstrukce hradecké Benešovy třídy

Královéhradečtí zastupitelé schválili na květnové schůzi 25 milionů korun na projektovou dokumentaci oprav chátrajícího železobetonového bulváru Benešovy třídy. V létě město projektanta vybere, do...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život...

26. května 2026  8:52

Obchvat v Drahelčicích by měl stát do konce listopadu

26. května 2026  8:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice mezi Čekyní a Penčicemi je uzavřena, řidiči musí po objízdných trasách

26. května 2026  8:40

HSF System patří mezi elitních TOP 10 dodavatelů staveb v Česku

26. května 2026  8:30

Vraclav plánuje demolici kina, chystá modernizaci kulturního domu

ilustrační snímek

Obec Vraclav na Orlickoústecku připravuje demolici bývalého kina, které vzniklo přestavbou stodoly a dnes je ve špatném technickém stavu. Na odstranění objektu...

26. května 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Společný, nebo oddělený účet? Partnerské finance mohou být tancem v minovém poli!

V partnerských vztazích bývají často společné finance pod drobnohledem. Určitě...

Přebírají děti finanční model svých rodičů, nebo hospodaří podle svých kamarádů? V Česku jede několik modelů. Jaký by nejlépe vyhovoval vám? Není snadné poradit. Určitě se ale vyplatí otevřenost v...

26. května 2026  8:01

Baterky s sebou! Muzeum Beskyd zve na Muzejní noc a netradiční prohlídky

Za dvacet let úplného zpřístupnění kunínského zámku navštívily památku...

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek v pátek v podvečer opět ožije! Zve na Muzejní noc 2026.

26. května 2026

Depeche Note – Symphonic Tribute rozezní pražské Kongresové centrum

26. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fond IFIS získal od policie souhlas s uvolněním 267 milionů korun

26. května 2026  7:50

„Kbelské peklo“ se blíží, vrcholí přípravy na největší dopravní omezení roku

Ilustrační snímek

Prahu i okolní obce čeká od začátku července výrazné dopravní omezení kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice. Oprava jednoho z nejvytíženějších silničních tahů v Česku začne 2. července, potrvá v...

26. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.