Hejtman Koleta zveřejnil na sociálních sítích několik videí, v nichž Berdychovou obvinil, že si domluvila manažerskou pozici v krajském Domově sociálních služeb v Chotělicích na Novobydžovsku.
O Kubákovi hejtman tvrdil, že místní šetření v Tmavém Dole potvrdilo špatnou personální situaci v domově. Už dříve pro iDNES.cz hejtman vysvětloval, že Kubák nesplnil úkoly, které mu zadal sociální odbor krajského úřadu. S tím však Kubák nesouhlasí.
„Jediný úkol od kraje zněl, abych zrušil pozici vedoucího kanceláře ředitele, kterou zastával Roman Toušek. Organizační změnu jsem provedl a pan Toušek dostal výpověď pro nadbytečnost,“ odmítl Martin Kryštof Kubák, že by nesplnil pokyny nadřízených. Jeho verzi potvrdili i úředníci kraje, podle nichž pozice vedoucího kanceláře ředitele nebyla systémová.
V domově přesto existovala řadu let a dosud ji nikdo nerozporoval. Skutečným důvodem je zřejmě to, že Toušek je předsedou ODS v Hronově a asistentem senátora Martina Červíčka (ODS). „Jak může stíhat být asistent a pracovat v Tmavém Dole,“ podivil se hejtman, který je současně starostou Hronova.
„Jednoznačně se ukazuje, že naše rozhodnutí bylo správné. Místo toho, aby bývalý ředitel a jeho náměstek situaci uklidňovali, snaží se ji vyhrocovat,“ řekl Koleta ve videu na svém facebooku.
To však Kubák odmítá. Naopak na sociálních sítích několikrát vyzval bývalé kolegy ke klidu. Přesto z domova už několik zaměstnanců odešlo. Na podporu bývalého ředitele se ozvaly obce v okolí, a dokonce vznikla i petice, která čítá už téměř 200 podpisů.
Hejtman v dřívějším rozhovoru pro MF DNES uvedl, že Kubák udělal z Touška svého zástupce, protože jsou přátelé. Kubák na to reagoval, že Roman Toušek byl jediným členem bývalého vedení domova, který po kauze předchozího ředitele Antonína Stanislava neodešel. Přátelství vzniklo až při pozdější spolupráci.
„Řekla si o teplé místečko“
Hejtman také prohlásil, že nebude tolerovat, aby si bývalí členové krajské rady zařizovali „teplá místečka“ v krajských organizacích. Myslel tím exnáměstkyni Martinu Berdychovou, která půl roku po volbách přijala místo projektové manažerky v Chotělicích.
„Zastupitelka Martina Berdychová je typický příklad, jak se politik chovat nemá. Jako bývalá náměstkyně přijde za ředitelem krajského zařízení s požadavkem na pracovní pozici. To prostě nejde,“ uvedl na facebooku Petr Koleta.
Berdychová však už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, že místo jí bylo nabídnuto právě kvůli dřívějším zkušenostem, které získala coby náměstkyně pro sociální oblast. Své angažmá navíc konzultovala s představiteli kraje. Hejtman ve videu odmítl, že by nařídil její odvolání.
Ředitel domova Jan Vrbický okolnosti jejich schůzky ohledně angažmá političky nechtěl komentovat. „Bylo mu řečeno, že to se mnou musí ukončit, nebo mu musí být jasné, kdo jmenuje a odvolává ředitele,“ vykreslila setkání Martina Berdychová.
Vadil také Kudrnáč
Politický motiv nejspíš stojí i za dalším krokem rady Královéhradeckého kraje, která v červenci rozhodla o zrušení Centra architektury, jež bylo součástí krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové.
Centrum pomáhalo obcím s architektonickou stránkou veřejných soutěží a kultivací veřejného prostoru. Jenže v jeho čele stál opoziční politik z Náchoda, lídr tamních Zelených Michal Kudrnáč.
Ten je trnem v oku koaličním sociálním demokratům, kteří pod hlavičkou Hlasu samospráv utvořili krajskou vládu s ANO, SPD a s podporou komunistů.
„Myslím, že moje osoba je hlavním důvodem ukončení činnosti centra. Kdybych tam nebyl já, možná by pokračovalo,“ soudí Kudrnáč. Podle zákulisních informací mělo být jeho jméno jedním z důvodů, proč v posledních volbách nepokračovala koalice SOCDEM se Zelenými.
Hejtmanství rozhodnutí zdůvodnilo, že činnost centra neodpovídá nové koncepci galerie. Sám Koleta už dříve řekl, že architektonické soutěže stavby jen prodražují a prodlužují a veřejné peníze by se měly investovat efektivněji.
„Současné vedení kraje se neztotožňuje s myšlenkou, že by krajská organizace měla provozovat výdělečnou činnost v oblasti poradenství spojeného s architekturou,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Vedení galerie i obce si přitom činnost centra pochvalovaly. Za dva roky existence má centrum za sebou 19 veřejných akcí, hlavně přednášky, workshopy a konference. Po Praze bylo teprve druhým v Česku a inspirovat se do Hradce přijížděli odborníci z jiných regionů.
„Centrum architektury mělo našlápnuto stát se důležitým hybatelem kvalitního urbanismu a architektury v kraji. Je smutné, že krajská koalice místo smysluplného rozvoje raději škrtá a ruší. Právě promyšlené plánování a spolupráce s odborníky jsou klíčem ke kultivovanému a udržitelnému prostředí,“ kritizoval krok kraje bývalý zastupitel Martin Hanousek (Zelení).