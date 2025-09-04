Hejtman ve videích tepe „teplá místa“. Vadíme, tvrdí propuštění politici

Tomáš Hejtmánek
  9:02
Bývalý šéf Domova důchodců v Tmavém Dole na Trutnovsku Martin Kryštof Kubák i někdejší náměstkyně hejtmana Martina Berdychová (Východočeši) odmítají nařčení hejtmana Petra Kolety (ANO), že si připravili „teplá místečka“ pro sebe a své přátele. Politika má být také za koncem hradeckého Centra architektury.
Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu...

Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor...
Domov sociální péče Tmavý Důl
Od března přibyly v zahradě Domova sociální péče Tmavý Důl také lamy, na...
16 fotografií

Hejtman Koleta zveřejnil na sociálních sítích několik videí, v nichž Berdychovou obvinil, že si domluvila manažerskou pozici v krajském Domově sociálních služeb v Chotělicích na Novobydžovsku.

O Kubákovi hejtman tvrdil, že místní šetření v Tmavém Dole potvrdilo špatnou personální situaci v domově. Už dříve pro iDNES.cz hejtman vysvětloval, že Kubák nesplnil úkoly, které mu zadal sociální odbor krajského úřadu. S tím však Kubák nesouhlasí.

Hejtman se zbavuje expolitiků v krajských organizacích. Je to čistka, říkají

„Jediný úkol od kraje zněl, abych zrušil pozici vedoucího kanceláře ředitele, kterou zastával Roman Toušek. Organizační změnu jsem provedl a pan Toušek dostal výpověď pro nadbytečnost,“ odmítl Martin Kryštof Kubák, že by nesplnil pokyny nadřízených. Jeho verzi potvrdili i úředníci kraje, podle nichž pozice vedoucího kanceláře ředitele nebyla systémová.

V domově přesto existovala řadu let a dosud ji nikdo nerozporoval. Skutečným důvodem je zřejmě to, že Toušek je předsedou ODS v Hronově a asistentem senátora Martina Červíčka (ODS). „Jak může stíhat být asistent a pracovat v Tmavém Dole,“ podivil se hejtman, který je současně starostou Hronova.

„Jednoznačně se ukazuje, že naše rozhodnutí bylo správné. Místo toho, aby bývalý ředitel a jeho náměstek situaci uklidňovali, snaží se ji vyhrocovat,“ řekl Koleta ve videu na svém facebooku.

Petr Koleta (ANO) byl zvolen hejtmanem Královéhradeckého kraje. (4. listopadu 2024)
Martin Kryštof Kubák, odvolaný ředitel Domova sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor 2025)
Domov sociální péče Tmavý Důl
16 fotografií

To však Kubák odmítá. Naopak na sociálních sítích několikrát vyzval bývalé kolegy ke klidu. Přesto z domova už několik zaměstnanců odešlo. Na podporu bývalého ředitele se ozvaly obce v okolí, a dokonce vznikla i petice, která čítá už téměř 200 podpisů.

12. srpna 2025

Hejtman v dřívějším rozhovoru pro MF DNES uvedl, že Kubák udělal z Touška svého zástupce, protože jsou přátelé. Kubák na to reagoval, že Roman Toušek byl jediným členem bývalého vedení domova, který po kauze předchozího ředitele Antonína Stanislava neodešel. Přátelství vzniklo až při pozdější spolupráci.

„Řekla si o teplé místečko“

Hejtman také prohlásil, že nebude tolerovat, aby si bývalí členové krajské rady zařizovali „teplá místečka“ v krajských organizacích. Myslel tím exnáměstkyni Martinu Berdychovou, která půl roku po volbách přijala místo projektové manažerky v Chotělicích.

„Zastupitelka Martina Berdychová je typický příklad, jak se politik chovat nemá. Jako bývalá náměstkyně přijde za ředitelem krajského zařízení s požadavkem na pracovní pozici. To prostě nejde,“ uvedl na facebooku Petr Koleta.

Berdychová však už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, že místo jí bylo nabídnuto právě kvůli dřívějším zkušenostem, které získala coby náměstkyně pro sociální oblast. Své angažmá navíc konzultovala s představiteli kraje. Hejtman ve videu odmítl, že by nařídil její odvolání.

Je to nová totalita, politická čistka, míní bývalá náměstkyně hejtmana Berdychová

Ředitel domova Jan Vrbický okolnosti jejich schůzky ohledně angažmá političky nechtěl komentovat. „Bylo mu řečeno, že to se mnou musí ukončit, nebo mu musí být jasné, kdo jmenuje a odvolává ředitele,“ vykreslila setkání Martina Berdychová.

Vadil také Kudrnáč

Politický motiv nejspíš stojí i za dalším krokem rady Královéhradeckého kraje, která v červenci rozhodla o zrušení Centra architektury, jež bylo součástí krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Centrum pomáhalo obcím s architektonickou stránkou veřejných soutěží a kultivací veřejného prostoru. Jenže v jeho čele stál opoziční politik z Náchoda, lídr tamních Zelených Michal Kudrnáč.

Advokát ve střetu zájmů nebyl, řekla komora k prodeji pozemků v Náchodě

Ten je trnem v oku koaličním sociálním demokratům, kteří pod hlavičkou Hlasu samospráv utvořili krajskou vládu s ANO, SPD a s podporou komunistů.

„Myslím, že moje osoba je hlavním důvodem ukončení činnosti centra. Kdybych tam nebyl já, možná by pokračovalo,“ soudí Kudrnáč. Podle zákulisních informací mělo být jeho jméno jedním z důvodů, proč v posledních volbách nepokračovala koalice SOCDEM se Zelenými.

Hejtmanství rozhodnutí zdůvodnilo, že činnost centra neodpovídá nové koncepci galerie. Sám Koleta už dříve řekl, že architektonické soutěže stavby jen prodražují a prodlužují a veřejné peníze by se měly investovat efektivněji.

„Současné vedení kraje se neztotožňuje s myšlenkou, že by krajská organizace měla provozovat výdělečnou činnost v oblasti poradenství spojeného s architekturou,“ uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.

Vedení galerie i obce si přitom činnost centra pochvalovaly. Za dva roky existence má centrum za sebou 19 veřejných akcí, hlavně přednášky, workshopy a konference. Po Praze bylo teprve druhým v Česku a inspirovat se do Hradce přijížděli odborníci z jiných regionů.

„Centrum architektury mělo našlápnuto stát se důležitým hybatelem kvalitního urbanismu a architektury v kraji. Je smutné, že krajská koalice místo smysluplného rozvoje raději škrtá a ruší. Právě promyšlené plánování a spolupráce s odborníky jsou klíčem ke kultivovanému a udržitelnému prostředí,“ kritizoval krok kraje bývalý zastupitel Martin Hanousek (Zelení).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:52

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, přibude i zeleň

Kralupy nad Vltavou obnovují veřejné plochy na sídlišti Hůrka, počítá se také s výsadbou nové zeleně. Oprava se týká chodníků, ale třeba i místního dětského a...

4. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají...

4. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  4.9 11:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Komorní filharmonie Pardubice zahájí sezonu s novým šéfdirigentem

Komorní filharmonie Pardubice zahájí letošní 57. sezonu třemi koncerty s názvem Inaugurace. Uskuteční se 15. až 17. září v Sukově síni Domu hudby v...

4. září 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, chystá vyhlášku

Nymburk chce omezit pití alkoholu na veřejnosti, v některých lokalitách přibývá přestupků způsobených opilci. Vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na...

4. září 2025  9:47,  aktualizováno  9:47

Cenný archiv z Rusy ovládané zkrachovalé firmy zmizel, do řízení se vložil žalobce

Podivné kroky provázejí vypořádání majetku zkrachovalého výrobce vodních turbín ČKD Blansko Holding s ruskými majiteli. Archivní výkresy dokumentující mohutná díla z firemních prostor před návštěvou...

4. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Bitget převádí 440 milionů BGB na Morph Foundation s cílem urychlit růst BGB v roli gas a governance tokenu pro Morph Chain

4. září 2025  11:17

Teplice zřídily u školy stání pro rodiče, kteří vozí děti, jsou i v Děčíně

Teplice zřídily v ulici Verdunská nové parkoviště typu K+R (kiss and ride). Slouží hlavně rodičům, kteří ráno přivážejí děti do základní školy. Taková...

4. září 2025  9:35,  aktualizováno  9:35

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  11:02

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé

Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé. Platí to především pro toky na východu kraje a zejména pro Lužnici. V září se zřejmě situace...

4. září 2025  9:25,  aktualizováno  9:25

Šedesát procent českých dětí navštěvuje kroužky. Děláte jako rodič tyto chyby? Dejte si pozor

Zkušenosti z dětských sportovních kroužků bývají mnohdy klíčové pro vztah k pohybovým aktivitám v dospělosti. Mnoho ratolestí však kvůli chybám rodičů na sport ještě v brzkém věku zanevře. Odborníci...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.