S betlémy ožije celé městečko, unikátní kolekce zachycuje obraz českého venkova

Ladislav Pošmura
  10:32aktualizováno  10:32
V Muzeu hraček Stuchlíkových v Novém Bydžově je k vidění unikátní sbírka betlémů, která patří k největším svého druhu u nás. Vedle dřevěných, keramických i kombinovaných, pocházejících z různých koutů naší země i ze zahraničí, jsou i betlémy složené z vystřihovánek nebo moderní varianty z kovu, skla či kukuřičného šustí. Pýchou expozice je jeden z největších českých mechanických betlémů.

Expozice přibližuje, jak se jesličky s Josefem, Marií i dárci po staletí vyvíjely a jak se liší podle oblastí a tradic. Najdete tu betlémy velké rozměrné k vystavování i menší rodinné, které se stavěly u vánočního stromku.

Pýchou expozice je jeden z největších českých mechanických betlémů manželů Stuchlíkových. „Na něm jsme pracovali dva roky. Vznikala figurka po figurce, domeček po domečku, detail po detailu,“ sdělují autoři.

Betlém dnes čítá několik desítek postav a funkčních mechanismů, které rozhýbou celé městečko. Když pustí, roztočí se mlýnské kolo, kovář tluče kladivem na kovadlinu, žena pere prádlo, pasáčci vyhání ovce na pastvu a řemeslníci se věnují práci.

Každá figurka je pečlivě vyřezaná a ručně malovaná. Mnohé mají vlastní příběh inspirovaný skutečnými osudy. Betlém díky tomu působí nejen jako biblická scéna, ale také jako obraz českého venkova. „Některé jsem vyřezával podle sousedů, přátel či vzpomínek na dětství. Chtěli jsme, aby náš betlém vyprávěl o obyčejných lidech, o prosté radosti ze života,“ říká Radek Stuchlík.

Betlém zaujme nejen detailním zpracováním, pohyblivými prvky, decentním hudebním doprovodem, ale především velikostí. Je dlouhý 14 metrů a zabírá celou místnost od podlahy až ke stropu. Dominantou jsou 19centimetrové figurky.

Sbírka manželů Stuchlíkových je živým příběhem, který spojuje řemeslo, umění a víru a snaží se uchovat vánoční poselství pro další generace. Do konce roku je otevřena od pondělí do neděle od 10 do 16 hodin. Nepřístupná bude pouze 24. a 25. prosince a na Nový rok.

vydáno 23. prosince 2025  10:32

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.