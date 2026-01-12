Ráj pro běžkaře v hradeckých lesích. Taková nadílka tu deset let nebyla, jásají

Ladislav Pošmura
  13:42aktualizováno  13:42
Dostatek sněhu pro běžkování v Hradci Králové je v posledním letech naprostá rarita, současné podmínky jsou mimořádné. Městské lesy proto v neděli upravily rozsáhlou síť běžkařských stop. V hradeckých lesích, kam v neděli zamířily houfy běžkařů, si každý přijde na své.

Taková lyžařská horečka už se nemusí dlouho opakovat. Stovky běžkařů pendlovaly v neděli městskými lesy křížem krážem. Parkoviště u Lesního hřbitova, což je jedno z míst, kde lze do běžecké tratě snadno naskočit, bylo slušně zaplněné.

Sněhu je teď dostatek, i když na rozdíl od situace ve městě by v lesích ještě pět centimetrů navíc neškodilo. Klouzat se dá i po hlavních trasách, jako je Hradečnice a Písečnice, avšak lepší je vyjet mimo hlavní cesty hlouběji do lesa, kde se vám teprve otevře ta správní zimní pohádka.

Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)
Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)
Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)
Běžecké stopy v hradeckých lesích (11. ledna 2026)
Běžkaři v hradeckých lesích (11. ledna 2026)
19 fotografií

Projeté stopy jsou tu ledaskde, někde se dá i zabruslit, jinde musí stačit klasika ve stopě. Zachumelené stromy a mráz posledních dní vzbuzují dojem, že jste na horách.

Kdo si chce odpočinout, ocení pár otevřených kiosků přímo u tratí, například ten U Vlka. „Svařák cítím už zvenku, jdu na to,“ říká běžkař Honza, opře lyže o lavičky a mizí vevnitř dřevěné chaty. Další běžkařka se autora textu ptá, jestli neví, zda mají i polévku. V malém, ale slušně vytopeném kiosku nabízí pivo, limonády, kávu, čaj, grog i něco tvrdšího.

Běžkaři si dávají tipy

„Dám si čaj s medem,“ objednává si běžkařka a paní v okénku se hned rázně ptá, jestli černý, zelený nebo ovocný.

Spousta běžkařů se mezi sebou radí a dávají si tipy, kudy je to nejlepší, protože křižovat hradeckými lesy s desítkami cest je snadné pouze pro znalce.

„Zkusíme to doprava, tam to snad nebude taková divočina,“ domlouvá se dvojice běžkařů a vydává se k rybníku Výskyt. Jedna běžecká stopa teď vede i přes zamrzlou hladinu, kousek od ní si zřejmě otužilci udělali díru do ledu.

Vodu ve Stříbrném rybníku by mohla občerstvit řeka, věří správci kempu

Běžkaře tu vítá i nová zdejší atrakce – dřevěná socha šestimetrového ducha lesa Dubora.

U Lesního hřbitova si řada běžkařů a dalších turistů dává pauzu na kávu u přistavené Kafékáry. „Máme otevřeno přes víkend od půl desáté do půl šesté. Chodí sem teď hrozně moc lidí, desítky, možná stovky. Největší zájem je o aztéckou kávu s chilli a čokoládou navrch. Někteří se ptají na cestu, ale nevyznám se tu tolik, abych jim mohla pomoct,“ směje se z okénka Kafékáry Diana Kováčová.

Jsme nadšení, říká ředitel

Podle Městských lesů Hradec Králové čekali běžkaři na takové podmínky skoro deset let.

„Mimořádná sněhová nadílka, která se v takovém rozsahu objevila poprvé po mnoha letech, nám umožnila připravit pro veřejnost rozsáhlou síť běžkařských stop. Milovníci zimních sportů tak po dlouhé době mohou opět vyrazit na lyže přímo v oblíbených příměstských lesích,“ řekla Aneta Bůžková z Městských lesů Hradec Králové.

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Lesníci použili speciální nástavbu připojenou za traktor, která na vedlejších lesních cestách vytlačila stopu pro klasickou techniku.

„Na takovou příležitost jsme čekali bezmála deset let, protože sněhové podmínky v minulých zimách nebyly příznivé. Jsme nadšení, že jsme konečně mohli Hradečanům nabídnout tuto zimní radost přímo v jejich lesích,“ poznamenal ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové Milan Zerzán.

Mapu upravených tras lze dohledat v turistické mapě na webu hradeckých městských lesů, kde jsou trasy pro běžkaře vyznačeny béžovou barvou.

Lesy zároveň upozorňují, že lesnické práce se tu nezastaví ani v zimě. „Pro zajištění nezbytné obslužnosti je klíčové, aby hlavní lesní cesty zůstaly plně průjezdné pro naši techniku. Z tohoto důvodu byly tyto páteřní trasy prohrnuty a riziková místa, jako jsou svahy, plánujeme ošetřit pískovým posypem. Důrazně proto žádáme návštěvníky o pochopení a o zvýšenou opatrnost při pohybu v těchto úsecích,“ dodala Bůžková.

