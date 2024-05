Hradec Králové

Bezva fest: muzika, atrakce a sport

V sobotu v 10 hodin začíná Bezva fest s podtitulem Největší rodinný festival v republice. Do Hradce by měli dorazit skupina Slza, Monika Bagárová, písničkář Michal Horák nebo youtuber Tary. V největších městských sadech budou nafukovací hrady, kolotoče, nejdelší překážková dráha, game zóna s počítačovými simulátory, ale i chlapácká zóna. Součástí bude i sportovní festival s více než 20 oddíly a netradičními disciplínami.

Škodovky u rybníka

Desítky historických škodovek budou do neděle na Stříbrném rybníku, kde se koná 34. ročník srazu nadšenců vozů Škoda vyráběných do 60. let. V sobotu po poledni startuje orientační soutěž.

Lázně Bělohrad

Proslulé lázně zahájí sezonu

V areálu minigolfu a bažantnici zahájí Lázně Bělohrad na Jičínsku v 25. května novou lázeňskou sezonu. Program začne v 10 hodin požehnáním léčivým pramenům na hlavním pódiu, kde vystoupí folklorní soubory Hořeňák a Hořeňáček, kapela Beat Brtewski, swingový orchestr Základní umělecké školy Železný Brod nebo orchestr Ježkovy stopy. V bělohradské bažantnici se představí divadlo Damůza a dechová hudba Javorka. Novinkou je dětská sportovní cesta, která povede po všech zdejších sportovištích. K dispozici budou desítky stánků s občerstvením a regionálními produkty.

Martínkovice

Martínkovický chlebník

Chata pod Korunou na Broumovsku v sobotu zavoní chlebem. Okrašlovací spolek pořádá nesoutěžní přehlídku domácích chlebů. Lze donést svůj na ochutnání či recepty, vítány jsou rohlíky i pletýnky