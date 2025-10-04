Divadelní improshow spolku Bizoni míří do hradecké knihovny

Autor: poš
  10:59
Knihovna města Hradce Králové se promění v divadelní jeviště, na němž v úterý v 18 hodin vystoupí spolek B.I.Z.O.N.I. se svou oblíbenou improshow.
Divadelní spolek B.I.Z.O.N.I. v akci.

Divadelní spolek B.I.Z.O.N.I. v akci. | foto: B.I.Z.O.N.I.

Herci hradeckého souboru Bizoni se věnují improvizaci.
Divadelní improvizace je žánr bez scénáře, vše vzniká na jevišti a publikum často určí, kam se bude děj ubírat, navrhuje témata a je součástí představení. Improshow Bizonů nabízí svižný sled krátkých scének, jež jsou pokaždé jiné.

Hradecké uskupení působí už přes 15 let a kromě vystoupení vede kurzy improvizace. Učí, jak vytvářet příběhy z ničeho, jak reagovat a rozvíjet schopnost naslouchat druhým. Letos na festivalu Regiony odehrálo Westernový příběh a Nejhorší zážitky z léta, na každé vystoupení dorazilo přes 150 diváků.

„Představení je vhodné pro publikum starší 15 let. Vstupné činí 200 korun na místě, v předprodeji 180, pro studenty je to za 150 korun,“ řekl člen souboru Martin Škorpil.

