Divadelní improshow spolku Bizoni míří do hradecké knihovny

Divadelní improvizace je žánr bez scénáře, vše vzniká na jevišti a publikum často určí, kam se bude děj ubírat, navrhuje témata a je součástí představení. Improshow Bizonů nabízí svižný sled krátkých scének, jež jsou pokaždé jiné.
Hradecké uskupení působí už přes 15 let a kromě vystoupení vede kurzy improvizace. Učí, jak vytvářet příběhy z ničeho, jak reagovat a rozvíjet schopnost naslouchat druhým. Letos na festivalu Regiony odehrálo Westernový příběh a Nejhorší zážitky z léta, na každé vystoupení dorazilo přes 150 diváků.
„Představení je vhodné pro publikum starší 15 let. Vstupné činí 200 korun na místě, v předprodeji 180, pro studenty je to za 150 korun,“ řekl člen souboru Martin Škorpil.